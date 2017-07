Entre gritos de independencia ha empezado el acto de presentación pública de la ley del referéndum en el Teatre Nacional de Catalunya. En el escenario el equipo del Govern, la presidenta del Parlament y los diputados de Junts pel Sí. En el acto se ha profundizado en el contenido de la ley que diputados de la CUP y Junts pel Sí han presentado por la mañana y se ha insistido en el carácter vinculante del referéndum. "El voto es vinculante y el resultado también lo será; si hay más votos positivos que negativos, implica la independencia de Catalunya ", ha asegurado el presidente de Junts pel Sí, Jordi Turull.

La portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha insistido en el amparo legal de la ley. "Entendemos que la ley sólo podrá ser interpretada desde un marco internacional que regula los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación", ha dicho. Y ha insistido en hacer un llamamiento a la gente del 'No': "Queremos que la gente del 'No' se sienta llamada y participe".

En una breve intervención, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha remarcado el carácter genuino de la ley. "Queremos que este referéndum sea un ejemplo de democracia, que traspase las fronteras de nuestro país, que desde fuera encuentren en este referéndum un ejemplo de democracia directa".

El president Carles Puigdemont ha cerrado el acto con un discurso contundente. Ha dicho que "el día 1 habrá un voto decisivo; nos comprometemos a respetar el voto de los ciudadanos, es un voto que cambiará cosas, porque es la única herramienta transformadora y de cambio ". El presidente ha dicho que Rajoy no garantiza el derecho de los partidarios del 'No'. "Es legítimo que los riesgos nos den respecto, pero desertar de la democracia, rendirnos y resignarnos tiene un precio mucho más alto y duradero, y lo pagarán también las generaciones futuras. El 1 de octubre no habrá ningún choque de trenes. Incluso si gana el 'no' nada volviera a ser el mismo”, ha concluido.

(Seguirá ampliación)