El president del Parlament propone una alianza en defensa de la democracia

"Han suspendido la democracia. Basta ya. Solo la podremos recuperar con la unidad de todos los demócratas". Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya se ha dirigido a la población en estos términos, después del debate celebrado en el pleno, ante la imposibilidad de la investidura, en un acto institucional, para señalar la gravedad del momento y proponer la creación de un frente común, una alianza, de todos los demócratas.



Un acto que ha empezado con un largo aplauso a los familiares de los políticos catalanes encarcelados y en el que ha dado a conocer una declaración acompañado del presidente Artur Mas, de los ex-presidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert y de representantes políticos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú y CUP, Elsa Artadi, Salvador Sabrià, Xavier Domènech y Carles Riera.

Se han ausentado los representantes de C's, del PP y del PSC, que no han querido dejar lugar a dudas sobre su oposición al contenido del acto institucional.



Torrent ha recordado que el Estado quiso impedir la celebración del referèndum de autodeterminación del 1 de octubre, la intervención del gobierno de la Generalitat por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, las restricciones impuestas a las funciones del propio Parlament, que no ha podido siquiera elegir hasta el momento un presidente de la Generalitat, y el encarcelamiento de representantes políticos catalanes. En estos momentos nueve de ellos se encuentran en prisión y otros siete en el exilio. Torrent los ha recordado por sus nombres uno por uno.

"Encarcelan a quienes no renuncian a sus ideales", se trata de "un ataque al corazón de la democracia", ha dicho el President del Parlament. "Nos comprometemos solemnemente a no descansar hasta que vuelvan a casa", afirmado en su lectura de la declaración institucional. "No pararemos, lo conseguiremos", ha insistido.



"Si persistimos en defensa de los principios democráticos, podremos aspirar, cada uno desde sus convicciones, a construir un país mejor, más justo y libre", ha proclamado al final del acto que ha concluido con el canto del himno nacional de Catalunya, Els Segadors, por parte de los asistentes.