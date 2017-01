El presidente del tribunal considera impertinentes las preguntas sobre la financiación de las sedes del PP

MADRID.- El presidente del tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), Ángel Hurtado, ha considerado este miércoles impertinentes varias preguntas formuladas por una de las defensas respecto a la presunta financiación irregular de las sedes del PP en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo.



Durante el turno de preguntas de Ángel Galindo, abogado del denunciante de la trama, José Luis Peñas, que inquiría al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la forma en la que la formación nacional "controlaba" las presuntas cajas B del partido en estas dos localidades, el magistrado ha recordado al letrado que el acusado se encuentra en el procedimiento por su relación con el PP nacional.



El abogado formulaba en ese punto preguntas sobre las aportaciones de distintos empresarios a estos dos Ayuntamientos cuando Hurtado le ha recordado la necesidad de "centrar las cosas". "Una cosa es el PP y otra el PP de Madrid, vamos a ir centrándonos que luego se nos alarga la tarde", le ha dicho.



El juez también ha cortado las preguntas de Galindo relativas a una conversación grabada por su cliente en la que el cabecilla de la red, Francisco Correa, asegura que le ha llevado 1.000 millones a Bárcenas. "¿Eso es falso?", preguntaba el letrado cuando el presidente del tribunal ha declarado la cuestión impertinente.



El abogado de Peñas ha preguntado sobre la figura del empresario Joaquín Molpeceres -que aparece en la pieza denominada "Papeles de Bárcenas" y que supuestamente resultó beneficiado con adjudicaciones en el municipio madrileño de Majadahonda por 7 millones de euros- y si éste había realizado alguna aportación.



El que fue contable del PP nacional ha dicho que a él "concretamente no" se le hizo ninguna entrega. "A Lapuerta no sé, no era yo el tesorero", ha añadido, al tiempo que ha recordado que Molpeceres tenía relación con su antecesor como responsable de la contabilidad de la formación política a través de la exdiputada, y persona cercana a éste, Carmen Rodríguez Flores.



Bárcenas también ha mostrado su extrañeza por la existencia de un fax en el que se indicase -tal y como explicó Peñas y matizó el propio exalcalde del municipio Guillermo Ortega durante sus declaraciones- desde la Tesorería del PP nacional a las sedes regionales del partido la conveniencia de "recompensar" con adjudicaciones a "gente que colaboraba con la casa" en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2003.



Hurtado ha interrumpido de nuevo en este punto. "Lo que está aportando el acusado sobre su cliente (José Luis Peñas) es difuso", le ha dicho al letrado Galindo.