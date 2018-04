El presidente de RTVE defiende que 'Informe Semanal' tardara 25 días en emitir un reportaje sobre el caso Cifuentes

El programa de Televisión Española Informe Semanal tardó 25 días en hacerse eco del escándalo por la falsificación del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Un retraso que no sólo no ha sorprendido al presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), José Antonio Sánchez, sino que ha justificado regalando una clase magistral de periodismo a los miembros de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades: "Informe Semanal no es un telediario, es un documental semanal; pero veo que no nos pondremos de acuerdo porque no compartimos algo tan elemental de primero de Periodismo como es la diferencia entre una noticia y un reportaje".

Esa ha sido la respuesta de Sánchez a la pregunta de la diputada de Podemos Noelia Vera, en la que también ha añadido que el tratamiento informativo del caso Cifuentes en Informe Semanal fue "impecable" y "en profundidad". Eldiario.es destapó el escándalo el pasado 21 de marzo y no fue hasta la edición del 14 de abril que el programa dirigido y presentado por Jenaro Castro —a quien el Consejo de Informativos ha pedido cesar— emitió un reportaje al respecto. En las tres entregas anteriores, cuando la polémica estaba en las portadas de todos los medios, Informe Semanal optó por un documental sobre Japón "con motivo de los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el país nipón y España", otro sobre los bordados de los mantos de la Semana Santa y tres sobre la situación en Catalunya.

Vera también ha preguntado por qué dicho documental no citó a la fuente que destapó el caso, a lo que Sánchez ha respondido que Informe Semanal "no está para eso" porque "un reportaje está para explicar el desarrollo de un acontecimiento y sus consecuencias, no para citar fuentes". El presidente de RTVE se ha limitado a añadir que en los telediarios y en el programa Los Desayunos sí se hizo referencia a eldiario.es.

En la misma línea que Vera, la senadora socialista Matilde Valentín también ha denunciado el tratamiento "partidista" que ha hecho la cadena pública del caso Cifuentes. "La cobertura informativa de esta noticia ha sido la adecuada para los intereses del PP, que le ha colocado a al frente de RTVE para hacer su trabajo sucio", ha espetado Valentín a Sánchez, quien ha defendido que Televisión Española ha emitido "más de 200 noticias" sobre la polémica del máster. "La mañana en que se conoció la noticia, el programa Los Desayunos informó del caso y de sus reacciones políticas y, desde entonces, los servicios informativos han hecho un seguimiento detallado".

Sin embargo, la diputada socialista, que ha acusado a TVE de "manipulación" y "censura", ha señalado que RTVE tardó días en hacerse eco de la noticia y que cuando lo hizo fue de forma "escasa y partidista". "Además, minimizan la crítica de la oposición. Emitieron en directo la intervención completa de Cifuentes en la Asamblea de Madrid y cuando empezaba a hablar el señor Gabilondo, cortaron la retransmisión para que intervinieran los tertulianos", ha ejemplificado la diputada.