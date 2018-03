Los cuatro presidentes autonómicos que participaron en la Escuela de Gobierno del PSOE -Javier Lambán (Aragón), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Francina Armengol (Baleares) y Emiliano García- Page (Castilla-La Mancha) reclamaron la urgencia de que se afronte ya un sistema nuevo de financiación autonómica, pero aseguraron que no aceptarán “el chantaje” que plantea el Gobierno, de negociar un nuevo modelo a cambio del apoyo parlamentario del PSOE a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Fue García-Page quien en su intervención reveló que a los presidentes socialistas, directa o indirectamente, llevan semanas llegándoles mensajes para que intentaran doblar el pulso a Pedro Sánchez para que apoye las Cuentas del Estado y, a cambio, se iniciaría de forma inmediata la negociación del nuevo modelo de financiación que reclaman. Y el presidente castellano-manchego, delante de Pedro Sánchez, aseguró que la respuesta de todos ellos había sido que no.

Lo que sí censuraron los presidentes socialistas fue que el Gobierno no cumpla con su obligación de presentar un modelo a debatir, lo que en opinión de Vara debe hacerse con urgencia, “antes de entrar de lleno en la precampaña de las autonómicas, donde se buscarán lecturas de vencedores y vencidos que dificultaran el acuerdo”. Vara, además, propuso una negociación conjunta de todos en el 90% del presupuesto, lo que afecta a los servicios básicos, y que las singularidades de cada territorio se negocien después.

Lambán, al contrario que sus compañeros, indicó que no cree que haya ninguna posibilidad de que se negocie a medio plazo un nuevo modelo de financiación autonómica porque, en su opinión, no está en la voluntad del Gobierno y hay muchas dificultades para llegar a un acuerdo.

Poco dinero

En este sentido, avisó de que hay poco dinero -por lo que reclamó una reforma fiscal previa- y muchos intereses que conciliar. De hecho, avisó a Sánchez de que va a tener internamente muchas dificultades para aunar una posición común de los presidentes socialistas porque hay intereses muy distintos.

Los presidentes autonómicos que asistieron al acto -faltaron Susana Díaz (Andalucía), Ximo Puig (Valencia) y Javier Fernández (Asturias), también coincidieron en la necesidad de impulsar lo que denominaron “la reconstrucción” del nuevo modelo territorial del España, dentro un marco federal y en un diseño institucional distintos al actual.

Vara apuntó en este sentido que el modelo territorial se empezó a construir sin proyecto básico y sin proyecto de financiación, “y aunque hemos hecho algunas cosas bien, y algunas tonterías”, apostó por acabar el edificio constitucional, “y eso sólo lo puede hacer el PSOE porque es el único que se lo cree y lo sabe hacer”.

Todos coincidieron en que el modelo territorial se abrirá paso, pero no en los ritmos. Así, Lambán precisó que no ve posible una reforma amplia ni del modelo ni de la Constitución a medio plazo, por lo que apostó por impulsar “medidas federalizantes”.

El acto de los presidentes autonómico duró más de dos horas y media, y no faltaron comentarios en los corrillos previos y posteriores de la ausencia de Susana Díaz y cómo la anunció con las jornadas ya empezadas. A este respecto, en público, solo se refirió Vara a este tema para decir, “quien no haya venido pues se lo habrá pedido, Pero hemos venido a hacer las cosas de otra manera con los militantes y con quienes no son militantes”, afirmó.