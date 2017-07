Según ha informado El Diario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aumentado en los presupuestos de este año un 40,8% la partida destinada a asuntos taurinos, en relación con las cuentas del año pasado. La cifra actual destinada a estos eventos es 1.433.491 euros.

En 2016, el equipo de Cristina Cifuentes propuso en la ley de presupuestos destinar 1,3 millones de euros para la financiación de eventos taurinos. Tras pasar por el pleno de la Asamblea de Madrid dónde debían aprobarse, se decidió reducir el presupuesto a 960.437 euros. Sin embargo, este año la partida ha aumentado y el presupuesto aprobado para 2017 supone 384.054 euros más respecto al año pasado. De forme que supone un presupuesto aún mayor al propuesto por la Comunidad el año pasado.

Con estas cifras, que se aprobaron hace un par de meses gracias el apoyo de Ciudadanos, la presidenta del Partido Popular de Madrid ha mantenido la voluntad que ya mostró en 2016 tras las críticas de los empresarios y seguidores taurinos por el recorte presupuestario de 2016. La Comunidad de Madrid desde la cuenta de Twitter del equipo de la presidenta regional reafirmó su defensa a este asunto: "Mantendremos el apoyo a los toros, reajustaremos el presupuesto (en alusión a las cuentas del año pasado) para dar cobertura a la enmienda sin reducir ayudas a la fiesta".

.@aplausos Mantendremos el apoyo a los toros, reajustaremos el presupuesto para dar cobertura a la enmienda sin reducir ayudas a la fiesta 👍 — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 8 de diciembre de 2015

Respecto al Centro de Asuntos Taurinos, la partida de presupuestos destinada a su financiación también ha aumentado en 15.000 euros, dedicando así 422.953 euros para el 2017. De acuerdo a la información que publica el Gobierno regional en relación a las retribuciones de altos cargos, el gerente de este organismo recibe 75.084 euros anuales.

La plaza de toros de Las Ventas también se verá beneficiada por este incremento que se remodelará por cuestiones de seguridad, partida que pasa de los 91.711 a 272.711 euros.

La enmienda de Podemos proponía destinar ese dinero a la violencia de género

Como también ha informado El Diario, en 2016 a propuesta de Podemos, todos los grupos políticos (incluido el Partido Popular) acordaron reducir la partida dedicada a esta temática y destinar 250.000 euros a una enmienda que pretendía crear un turno de guardia de psicólogos y trabajadores sociales en los juzgados de violencia de género.

Sin embargo, esa cantidad no se llegó a ejecutar el año pasado a pesar de que contaban con presupuesto para ello, y actualmente las víctimas de agresiones machistas que acudan a denunciar más allá de las 15 horas no cuentan con esta asistencia.

Los equipos psicosociales solo están presentes los días laborables en horario de mañana

A pesar de que se ha mantenido esa propuesta en las cuentas del 2017, estos equipos siguen sin hacer guardias. Estos juzgados de violencia de género en la Comunidad están operativos de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año. Durante ese turno hay profesionales de la judicatura, médicos forenses y administrativos. Sin embargo los equipos psicosociales, formados por psicólogos y trabajadores sociales, solo están presentes los días laborables en horario de mañana. Su tarea principal consiste en elaborar informes que se incorporan a los juicios. Por lo tanto si la vista se celebra en un procedimiento rápido un día festivo, estos profesionales no emitirán una valoración.

Fuentes de estos equipos aseguran que hay casos en los que realizan funciones de "contención", ya que tienen que ayudar a víctimas que acuden a denunciar mientras sufren crisis de ansiedad. Desde el gabinete de prensa de la Consejería de Justicia aseguran que estos trabajadores no realizan actividad asistencial. Además, estas fuentes explican que los equipos no han ampliado el horario porque no han llegado a un acuerdo con los sindicatos sobre el precio de las guardias, no porque no se haya ejecutado el presupuesto.