El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este lunes que los socialistas exigirán a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, de no conseguir el respaldo de la Cámara, anticipar las elecciones generales.

Sánchez pidió a Rajoy que asuma su responsabilidad “con la ciudadanía y la Constitución” porque, en su opinión, “gobernar no consiste en vivir en La Moncloa” y tiene que dejar de “vivir de la prórroga y seguir gobernando en funciones”, afirmó.

Sin embargo, Sánchez indicó que pase lo que pase sobre la cuestión de confianza, es decir, se presente o no, o que no consiga la confianza de la Cámara el presidente, esto no supondrá que el PSOE dé el paso para presentar una moción de censura.

Sánchez, aunque dijo que “no descarta nada”, señaló que las cuentas no dan para presentar dicha moción de censura y, al recordarle lo que pasó hace dos años con su fallida investidura, afirmó: “Atajos ya no valen. Hubo una ocasión, y se perdió”.

Además de que el PSOE tiene decidido que nunca irá a una moción de censura con el apoyo de los partidos independentistas, el líder socialista siguió mostrando su distanciamiento con Unidos Podemos, a quien pidió que “deje de hacer oposición a la izquierda” y le ofreció “unirse” al PSOE para hacer oposición a la derecha.

Recordó, además, que hay grandes diferencias con el partido de Pablo Iglesias en el modelo territorial y hasta le censuró que hubiera expulsado a los socialistas catalanes del Ayuntamiento de Barcelona.

Podemos insta a Pedro Sánchez a la moción de censura para echar a Rajoy del Gobierno

Por su parte, Podemos ha rechazado durante la rueda de prensa posterior a la ejecutiva de la formación morada la cuestión de confianza. La portavoz Noelia Vera ha explicado que lo que se necesita es una moción de censura que eche a Mariano Rajoy del Gobierno. "Sánchez nos está condenando a todos los españoles porque no está cumpliendo su promesa electoral. No entendemos los pasos que está dando", declara. Y exige que "cumpla su palabra" porque es la "hoja de ruta que debe seguir".



Sánchez, que de forma inusual protagonizó la conferencia de prensa posterior a la Ejecutiva Federal de los lunes, anunció también que la dirección del partido ha decidido que el Grupo Socialista se levante de la subcomisión parlamentaria sobre el Pacto de la Educación si el gobierno mantiene su plan de inversión para la enseñanza pública.

El líder del PSOE indicó que exige al Gobierno una inversión del 5% como es la media del resto de los países europeos porque si esa premisa no tiene sentido seguir.

Sánchez no quiso entra a comentar las ultimas encuestas publicadas y aseguró que el PSOE está haciendo su trabajo y su hoja de ruta para cuando llegue el momento electoral de verdad, por lo que no mostró inquietud alguna porque ningún sondeo sitúe a los socialistas como primera fuerza política o coloquen a Ciudadanos como el partido más votado. “Hay encuestas de todo tipo, y aún queda mucho tiempo”, se limitó a decir.