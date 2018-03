El PSOE votará en contra del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 aprobado este martes por el Gobierno porque, según el partido, reducen el gasto social, mantienen a España como uno de los países más desiguales de Europa y no contribuyen a aumentar la productividad de la economía española.

Así lo ha adelantado el secretario de Política Económica y de Empleo, Manuel Escudero, en rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz. Los socialistas van a presentar unas cuentas alternativas en forma de enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Gobierno y se reservan la posibilidad de negociar con el Ejecutivo en la fase de tramitación de las enmiendas parciales.

Escudero ha criticado que, con una previsión de crecimiento de la economía española del 2,7 por ciento, el gasto social sólo crezca el 1,1% porque el Gobierno de Mariano Rajoy está "empeñado" en que el gasto público "se vaya reduciendo paulatinamente", lo que se traduce en el "deterioro" de los servicios públicos fundamentales tales como la educación, la sanidad o la dependencia.

Las cuentas que ha aprobado el Consejo de Ministros van a dejar a España como "el país más desigual de Europa", donde el 20% de la población más rica tiene "siete veces más" que el 20% más pobre, ha denunciado.

Escudero ha rebatido así la afirmación del portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, que ha asegurado que la aprobación de estos presupuestos beneficia a todos y no perjudica a nadie. En opinión de los socialistas, estas cuentas no redistribuyen la riqueza en el sentido de que no atajan la pobreza y consolidan los salarios bajos, especialmente entre los jóvenes.

Y ha alertado de que la previsión de crecimiento de la productividad española esté estancando en el 0,2%, cuando debería situarse "en el corazón" del modelo económico español. "El problema que tenemos en España es que el PP ha hundido a las clases medias y trabajadoras", a las que hay que sacar de ahí y ofrecerles nuevas oportunidades, con salarios más altos y mayor inversión en innovación, ha señalado.

Subida de las pensiones

El dirigente socialista ha calificado de "positivo, pero insuficiente" la subida de las pensiones mínimas entre un 1% y un 3% anunciada por el Ejecutivo y ha subrayado que, en cualquier caso, demuestra que sí hay dinero para aumentar las pensiones. Lo que falta es "voluntad política", ha destacado tras defender la necesidad de recuperar la regla de actualizar las pensiones en función del IPC.

Volver a vincular las pensiones con el IPC garantizaría el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, que no quedaría al albur de decisiones excepcionales como las que ha adoptado este martes el Consejo de Ministros, ha argumentado Escudero.