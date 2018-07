El debate entre Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía e Isabel Franco, diputada en el Congreso por Huelva, cuyos equipos compiten en las primarias para confeccionar las listas que, después del proceso de confluencia con IU, concurrirán en las próximas autonómicas, empezó en realidad la noche de antes. Un tuit de Isabel Franco, publicado ayer al filo de las once de la noche, en el que amenazaba con no acudir al debate si Rodríguez no rectificaba un texto publicado en Facebook, abrió el fuego amigo. Rodriguez desatascó la crisis poco después, también en Twitter, cuando anunció que modificaba el texto, en el que trataba por enésima vez de explicar que Podemos concurrirá a los comicios en una coalición electoral con IU y otras fuerzas, y le prometía sus disculpas a Franco. "Te honra", cerró la diputada.

Y así se pudo celebrar el debate, moderado por la periodista Lucrecia Hevia, que se prolongó durante unas dos horas y que tuvo un momento muy caliente cuando Franco acusó a la candidatura de Rodríguez de presionar de más en algunos lugares, cosa que la coordinadora general desmintió con rotundidad , y en el que su pudieron comprobar tres cosas.

Una: Franco y Rodríguez no tienen discrepancias de calado en el proyecto social para Andalucía, que es nítidamente feminista, ecologista y de izquierdas en el plano económico.

Dos: tampoco las tienen en cuál es el objetivo político número uno de Podemos Andalucía en este momento: competir de tú a tú con el todopoderoso PSOE de Andalucía, que ha gobernado siempre la Comunidad, y, si es posible, sin darle paso a la derecha, sacarle del Ejecutivo.

Y tres: hay dos visiones muy cercanas, pero a la vez muy discrepantes, fundamentalmente por la humana desconfianza de Franco ante lo que realmente persigue Rodríguez, sobre cómo se logra ese objetivo. Se discute si la relación con otras fuerzas tienen que ser más o menos horizontales o más o menos verticales, tener más o menos nombres, si tienen que ser más o menos duraderas. Y sobre todo, se discute lo mollar, lo verdaderamente importante: cuánto margen tiene Podemos en Andalucía para poder tomar decisiones sin pasar por Madrid y para poder hacer oír en todas partes, sin intermediarios, una voz propia, con acento andaluz.

El lunes, cuando se cierren las urnas y se conozcan los resultados, se sabrá con qué apoyos cuenta cada uno de los equipos y proyectos.

Estos fragmentos del intenso y apasionado, por momentos, intercambio de pareceres entre Franco y Rodríguez resume sus coincidencias, diferencias y desconfianzas:

Franco: Todas las decisiones importantes las tienen que tomar las inscritas y los inscritos. El 15M dijimos que no se podía hacer política sin la gente. Queremos confluencia. La hemos defendido siempre. Es un mandato de marzo de los inscritos de Podemos que había que ir en forma de coalición electoral, no con un censo diferente y que Podemos tenía que ser protagonista en la marca y en la papeleta. Esa es la forma en la que que creemos que hay que ir a las andaluzas. En confluencia, siguiendo el peso de cada una de las fuerzas electorales. Con el peso de cada una de las fuerzas que vayan aquí, que vayan a ganar Andalucía. Tiene que ser con IU, con Equo, que no se le ve en ningún lado, y son un referente para conseguir dos cosas: cuidar nuestro patrimonio natural y un cambio energético. Queremos confluencia, sí. De forma principal en el nombre y en la papeleta.

Rodríguez: El mandato de los inscritos era un documento que hablaba muy claro. Ese documento obtuvo el respaldo del 90% de los inscritos. Decíamos: nos sentimos depositarios con hilos verdes y blancos de una identidad compartida, Andalucía es nuestra matria. Necesitamos una organización andaluza, federable, en el seno de podemos (que transite hacia un modelo descentralizado. […] El partido no es un fin en sí mismo. No queremos ser los representantes de un partido en Andalucía. En este documento, que no son solo palabras hermosas, hacemos la reflexión de que para salir del subdesarrollo debemos ir avanzando hacia un proceso de autoconciencia.

Rodríguez: Lo he dicho 500 veces. Será coalición. Tenemos una encuesta, que dice que Podemos se ve como una fuerza muy madrileña. Necesitamos que Andalucía esté en el nombre. Hay un matiz diferente en Andalucía y en España. Una parte de los votos de IU se perdieron en la confluencias. No queremos esconder las siglas de IU. Debemos respetar el patrimonio acumulado por una organización de 800 candidaturas en los municipios, que tiene 80 alcaldes u alcaldesas. Le dije a Echenique: si me das un nombre que incluya IU, Podemos y Andalucía te lo compro, pero todavía estoy esperando. Hay muchos votantes del PSOE que podrían incorporarse a un proceso de cambio. Queremos que puedan participar de un proceso más abierto muchas personas que no son de Podemos ni de IU, que desde el socialismo más sincero están hartos del susanismo. Gente que se sienten atraídos por la confluencia, pero no por Podemos o IU, sino por la confluencia porque eso no lo consideran una traición.

Rodríguez: Las elecciones que mejor se nos dieron fueron las municipales. Ada Colau y Manuela Carmena no son de Podemos. Allí se hicieron confluencias a imagen y semejanza de los territorios.

Franco: “Me preocupa mucho (que se quiera diluir Podemos Andalucía) por las evidencias. No por mis sospechas. Se registró Marea Andaluza, de manera cautelar, como medida preventiva. Al mes siguiente, se lleva al Consejo Ciudadano que eso iba a ser un paraguas para todo el mundo. Ni yo ni la dirección sabía que se había hecho. No se puso en el acta. Nos tuvimos que enterar por la prensa. Se registró por tres personas de Anticapitalistas, y ahora nos enteramos de que los actuales propietarios son el Secretario de Organización, el Secretario Político y la Secretaria Municipalista de Podemos Andalucía ¿En qué cabeza cabe que tres miembros de la dirección de un partido registren otro partido? Jesús Rodríguez , el secretario Político dice que si no gana estas primarias se va. Si su opción no gana estas primarias, se va, y además es propietario de otro partido político. ¿Dónde se va a ir? ¿Va a empujar a otros compañeros? ¿O se va a ir a otro nuevo partido político?

Rodríguez: Si hubiéramos querido hacer una operación oscura no hubiéramos llevado la decisión a un Consejo, pero se lleva a un Consejo, y se lleva para el ámbito municipal, que ya están pensando en las elecciones del año que viene. Y se publica en marzo. Se manda una nota de prensa. Y en marzo se hace público que vamos a hacer uso de esa candidatura. Es una herramienta que se ofrece a los municipios. Se aprueba eso un documento en la web y se habla de las diferencias. Y ahora el primer día de la votación alguien intenta colocar en medios de algo que ya sucedió en marzo. Vuelvo a lo mismo. Sé cuál es tu crítica. Pero, ¿Cuál es tu propuesta?

Franco: Lo vuelvo a decir. Seguir el mandato de los inscritos e inscritas. Con forma de coalición electoral, respetando el censo y con el ámbito y el código ético de Podemos. Hay que vincular a los otros partidos. A otras organizaciones. Yo dimití porque pregunté por la confluencia y me dijeron que no había novedad y esa misma semana se presentó la plataforma Adelante Andalucía. Yo estoy en Podemos porque era lo que decía la gente. No se pueden decidir las cosas entre seis fuera de Podemos.

Franco: Hay que cuidar a la gente. Acabar con la política de familia. Huir de los personalismos. Y empezar a hacer lo que decíamos desde el principio. Podemos es diverso. Que venga gente que haya militado en otros sitios y que no. Aquí no se pedía el carné a nadie. Ya está bien de repartir carnés de andalucista o de estatalista. Ya está bien de falsos debates y de repartir carnés. Aquí todo es: Yo voy con Teresa. Dejemos a un lado los personalismos.

Franco: ¿Lo que quieres es un modelo como el de los Comunes en Catalunya? Si quieres eso dilo.

Rodríguez: Quiero un proceso propio, ni a la catalana, ni a la gallega ni a la madrileña. ¿Ha desaparecido Podem en Cataluña? ¿Quieres tú que los diputados andaluces puedan tener un grupo propio en el Congreso?

Rodríguez: Hay críticas injustas. Cuidado con atacar las baronías porque al final a ver si no vamos a una monarquía.

Rodríguez: Cuando pasen las primarias tendrá que haber una evaluación. Tenemos dos perspectivas de cómo llevar adelante la confluencia. Aspiramos a incorporar personas, a poner Andalucía en el centro sin diluir la personalidad de Podemos y aplicar el Código Ético. Yo no me presento sola, sino con la intención de encabezar un grupo parlamentario que tenga unas posiciones muy concretas. Y me vinculo a mi equipo, daré un paso atrás, si gana Isabel, en esta organización por la que me dejo la vida.

Franco: Las primarias son un éxito. Las decisiones las toma la gente. Estamos consiguiendo que el PP haga primarias. Hemos conseguido hacer ámbitos más democráticos. Lo que dice la gente es lo que hay que hacer. Las decisiones que tomen los inscritos y las inscritas, son decisiones que hay que asumir. Tenemos que huir de la política de familia y de enfrentamientos. El resultado que salga lo vamos a tener que sumar y ponernos a trabajar codo con codo, porque eso es lo que hay que defender para ganar a Susana Díaz, en confluencia y respetando los ámbitos de decisión democrática de Podemos Andalucía.

Franco: El PP es el partido que ha proporcionado más miseria a nuestro país. Ciudadanos, lo hemos dicho siempre, son la muleta del PP. Un experimento del Íbex 35. No vamos a estar ni con aquellos que recortan ni con aquellos que quieren abaratar el despido. Vamos a frenar de todas las formas posibles que el PP y Ciudadanos gobiernen en Andalucía. El PSOE de Andalucía es régimen y en Andalucía representa al régimen. Son símbolos de las peores cosas que puede haber en política, la corrupción, el clientelismo y los recortes. Es símbolo de pobreza y precariedad. En ningún caso vamos a cogobernar con el PSOE. Ahora bien estas decisiones no las tiene que tomar ni la coordinadora general ni la candidata, sino los inscritos y las inscritas.

Rodríguez: Podemos nació como alternativa a irse de Guatemala a Guatepeor, como alternativa al voto del castigo y al voto del miedo. Queríamos abrir un nuevo panorama, ampliar el espacio con una fuerza alternativa. El PSOE es diferente cuando está en la oposición a cuando gobierna. Cuando lanzamos guantes de entrada en gobiernos del PSOE, lo que planteamos es que ellos están en el bloque del cambio o que nosotros no estamos. El PSOE tiene una capacidad enorme para atesorar los logros que las fuerzas políticas de confluencia llevan a cabo en la gestión. Aquí las políticas de vivienda que hizo IU en el gobierno se las atesora el Gobierno de Susana Díaz. Deben llegarse a acuerdos puntuales. Negociar iniciativa a iniacitiva. Presupuesto a presupuesto. Pero sin entrar en gobierno con el PSOE. Esa es mi opinión y ese es el documento que aprobamos en Podemos Andalucía.

Rodríguez: Queremos continuar el trabajo. Defiendo una candidatura políticamente plural, que es solvente, que incorpora a personas que han hecho un trabajo muy serio y a otras que vienen del ámbito de lo social y de distintas comarcas. Queremos construir una candidatura para ganarle las eleciones a Susana Díaz. Asumimos el reto audaz de una confluencia que sea capaz de aunar los votos de todos aquellos que están cansados del PSOE y de Susana Díaz. Y queremos abrir un espacio nuevo sin perder la identidad. Hemos hecho una propuesta muy concreta.