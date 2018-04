El equipo de Iñigo Errejón ya ha arrancado su campaña para ganar en las urnas el 2019. El foco no está su lista ni las primarias en la que la militancia del partido votará a la candidatura para la Comunidad de Madrid. El foco está en Ciudadanos y la presión con la que PSOE y Podemos están instando al partido naranja para que apoye una investidura de Gabilondo y echar al PP de la Comunidad de Madrid. "Creo que Ciudadanos se pondría en una situación muy comprometida si le extendiera otro cheque en blanco para que el PP siguiera asumiendo la Comunidad de Madrid en el desgobierno", ha sentenciado Errejón esta mañana.

También ha afirmado que intentará que el partido naranja cambie de opinión: "Ya me he puesto en contacto con el PSOE, lo he intentado con Cs pero todavía no lo he conseguido. He visto declaraciones públicas de Cs diciendo que no va a coger el teléfono ni al PSOE ni a nosotros. Yo cojo el teléfono a todo el mundo que me llama y creo que es muy importante que reconsideren su posición". Aunque todo apunta a que estos intentos se quedarán sólo como un propósito ya que el partido naranja tiene todas sus miras en mantener a los conservadores en el poder si proponen a un "candidato limpio" para la presidencia.

De esta forma, el trabajo para las urnas de 2019 pasa a segundo plano para abordar lo urgente: lo que sucederá de aquí a dos semanas, el plazo que tiene el PP para presentar a un candidato alternativo. De hecho, el acto de esta tarde también ha estado dirigido a reclamar la necesidad de "echar a la mafia de la Puerta del Sol" y Errejón ha insisitido en la necesidad inmediata de llegar al acuerdo para la regeneración y conseguir "un gobierno de transición democrática".

"Estas primarias son el pistoletazo para devolver la Comunidad de Madrid a los madrileños"

En el acto han participado 20 candidatos de los 26 nombrados en la lista con presentaciones de cada uno de ellos y reivindicaciones de los ámbitos en los que trabajan. Sin embargo, ha destacado la ausencia de Ramón Espinar, el número tres de la lista.

Junto con las peticiones a Ciudadanos para que "abandone el sectarismo", también se ha reivindicado la identidad propia de la formación morada: la importancia de los círculos y la militancia así como la defensa de los servicios públicos, la renovación democrática, la transición ecológica, la feminización de la política o combatir la "precariedad y el despilfarro".

Otro de los temas actuales en los que ha puesto el foco Errejón y su equipo ha sido en la sentencia "aberrante" dictada en el caso de 'La Manada'. "Ayer a todos los ciudadanos y ciudadanas se nos heló la sangre con una sentencia aberrante que ha intentado devolver nuestro país al siglo XIX. No entendemos que una sentencia que describe exactamente lo que es la intimidación y el terror después diga que no hay violación", señala Errejón. Como él, Tania Sánchez también ha denunciado esta "justicia" que "intenta convencer de que una mujer contra una pared rodeada de cinco varones no se siente intimidad y vive una situación de violencia. En el siglo XXI la palabra violación significa violación y sin lugar a dudas lo que sucedió fue una violación".



La asistencia de Podemos en los actos del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, todavía está en el aire. La formación había rechazado participar en ellos mientras Cifuentes estuviera como presidenta regional. Tras la dimisión, y el actual "vacío de poder", se replantean esta decisión.



Además de esta primera reunión y del acto de campaña, el equipo de Errejón ha estranado la página web con la presentación del equipo y los próximos actos. Mañana continúan con la hoja de ruta de presentación de la lista en Collado Villalba.