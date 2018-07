Ni PSOE ni Ciudadanos anuncian oficialmente quién es su candidato preferido en las primarias del PP. Delante de las cámaras, se mantienen al margen, pero la realidad es que también tienen sus miras puestas sobre los candidatos. El foco mediático que mantiene este proceso llega hasta los partidos y puede perjudicar o beneficiar a los socialistas y a los naranjas en el plano político.

Varios dirigentes y diputados de ambos partidos apuntan a que es Soraya Sáenz de Santamaría la mayor rival. El motivo es el mismo: la exvicepresidenta y el proyecto que defiende ocupa un espectro político más al centro que en el que está situado Pablo Casado. Por ello, sostienen que la competición por mantener a los votantes de cada partido será mayor con Santamaría.

Entre Ciudadanos y PP se disputan el voto de la derecha: fuentes del partido ya explicaron a Público que consideran que ninguno de los candidatos es una alternativa que ofrezca algo diferente ni una regeneración política: "Todos tienen sus mochilas". Desde la formación naranja creen que arrastrarán parte de su pasado. Casado tiene tras de sí el caso del máster que aún está siendo investigado. Mientras que Santamaría ha sido la número dos del Gobierno de Rajoy por lo que, de facto, una regeneración es complicada. Además, para el partido, la exvicepresidenta tiene una imagen muy desgastada por su actuación en Catalunya, al ser la encargada de unas acciones que fueron muy criticadas desde la oposición.

En privado, varios cargos de Cs reconocen que Santamaría "es una mayor rival para Rivera que Casado"

Aunque lo que sí reconocen algunos diputados, es que habrá menos tranquilidad que la que ya estaba asentada con Mariano Rajoy. Con los conservadores al mando y con la larga ristra de casos de corrupción, Ciudadanos tenía una legislatura serena en la que iban ubicándose como partido de Gobierno. Ahora, sin estar en el Ejecutivo y con nuevos dirigentes al mando, todo puede dar un vuelco. De hecho, las encuestas ya apuntan a una bajada en la intención de voto y quién será la principal adversaria para ganar a la derecha es decisivo en esto. Por ello, que en privado hayan contado a Público que Santamaría "es una mayor rival para Ciudadanos que Casado". Sostienen que Albert Rivera y el partido se mantiene en el "centro" del espectro político, y la exvicepresidenta es la candidata del PP de este espacio.

En este sentido, José Pablo Ferrándiz, investigador principal de Metroscopia, aclaraba en un artículo de La información que Santamaría es la "única" que tiene "opciones" de "recuperar el espacio electoral cedido por el PP a Ciudadanos": "Cuenta con un 60% de simpatía entre los votantes de Rivera. Casado cuenta con menos del 40%, y Cospedal tenía menos del 20%. También entre los votantes del PP las preferencias las lidera Soraya con un 70%, mientras Casado se queda en un 49%", sostuvo Ferrándiz.

Sin embargo, también hay quienes reconocen que el discurso de Casado, en lo relativo a la defensa de la unidad de España, es más cercano al que tiene Ciudadanos. Pero más allá de esto y de la imagen juvenil, desde la formación naranja no asumen un gran parecido entre Casado y Rivera. Aunque desde los primeros días de campaña por las primarias, el discurso del candidato del PP giró hacia una 'riverización'.

Santamaría es la rival más difícil para Sánchez

El PSOE ha querido ser extremadamente respetuoso con el proceso interno del Partido Popular y, públicamente, no se han pronunciado nada más que para felicitarse de que el Partido Popular haya abandonado la política del "dedo" y acepte la celebración de primarias. Sin embargo, se sigue con atención el proceso del Partido Popular y, la mayoría de los dirigentes opinan, a nivel privado, que prefieren a Casado como rival político, y consideran que Santamría es un rival más difícil para Pedro Sánchez.

Desde el PSOE creen que Casado llevaría al PP más a la derecha, dejando espacio en el centro al PSOE y situando a Cs en una posición complicada

Quienes así lo piensan, la inmensa mayoría de los dirigentes con los que ha hablado Público, creen que Casado llevaría al Partido Popular más a la derecha, dejando más espacio en el centro político al PSOE y situando a Ciudadanos en una complicada posición, tras su deriva conservadora de los últimos tiempos. También creen, al igual que la formación de Albert Rivera, que el episodio de cómo consiguió Casado sus titulaciones no se ha terminado y, acabe como acabe judicialmente, será un asunto que le perseguirá durante mucho tiempo.

Por contra, en las filas socialista se tiene buena valoración de Santamaría, no sólo por su bagaje político, sino también por no estar salpicada por ningún caso de corrupción. Además, algunos también apuntan que el hecho de que no haya habido ninguna mujer presidenta de España puede ser un factor que juegue a su favor. Eso sí, no son pocos los que recuerdan que es la gran hacedora de las políticas de Mariano Rajoy.