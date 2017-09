"Estamos decididos a no dar ni un paso atrás". Este es el mensaje del soberanismo al día siguiente de la operación de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum del 1-O, en la que se detuvieron a más de una docena de cargos del Govern. Un mensaje que ha ido acompañado de otra demostración de poder de convocatoria, ante miles de personas, llamadas a manifestarse sólo unas horas antes para pedir la libertad de los detenidos, en una movilización que se ha anunciado como "permanente ".



Jordi Sánchez: "Estaremos presentes físicamente aquí, ante el TSJC, hasta que todos los detenidos salgan en libertad"



"Nuestro estado es la gente, es el pueblo, y es imbatible", ha dicho este mediodía el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ante las miles de personas que se han concentrado este jueves en el paseo Lluís Companys, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, convocados por la ANC y Òmnium Cultural.



"Estaremos presentes físicamente aquí, ante el TSJC, hasta que todos los detenidos salgan en libertad", ha advertido Sánchez, visiblemente afónico tras la maratoniana concentración de ayer ante la conselleria de Economia. Sánchez opina que el Estado "ha cruzado todas las líneas aceptables" con las actuaciones de ayer, y que después de esto "ya nada será igual". "Nadie impedirá que votemos, esta es la única respuesta que Rajoy no podrá impedir", ha proclamado, y ha llamado a los manifestantes a utilizar su "gran energía" en "el objetivo principal" del 1 de octubre.



Concentración de protesta ante el TSJC. XAVI HERRERO

Jordi Cuixart: "Lo que estamos haciendo es una revolución en toda regla"



También notablemente afónico ha subido al escenario el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Que igualmente ha llamado a permanecer ante el TSJC de forma permanente, hasta la liberación de los detenidos. "No son delincuentes, son héroes", aseguró. "Hoy, ayer y tantos días como sea necesario, el pueblo de Catalunya está parando un verdadero golpe de estado" exclamó, en referencia a las actuaciones del Estado contra el 1-O. Ha opinado que los catalanes son víctimas de una "suspensión de la autonomía y de las libertades individuales y colectivas", y que, por eso mismo, "ya hemos dicho basta, no queremos saber nada más, de este estado ".



Cuixart también se ha referido al 1-O. "Nos quedan 10 días para un referéndum que nos interpela a todos, a los del 'sí' y los del 'no'", ha afirmado. Y ha querido tocar resortes más emocionales cuando ha pedido a los asistentes que "disfruten" del momento, porque "lo que estamos haciendo es una revolución en toda regla" y "esto pasa muy pocas veces en la vida". "Aquí nos conjuramos a no fallaros, y si no falláis, lo tenemos muy cerca", ha concluido.



La manifestación ha llenado hasta arriba la parte central del Passeig Lluís Companys -los laterales han quedado exentos, y en ningún momento se ha cortado el tráfico- desde Arco de Triunfo hasta unos 50 metros por debajo de la sede del TSJC. Una zona en la que ya hay instalados algunos equipamientos para las fiestas de la Mercè, que empiezan de forma inminente, este fin de semana. Y donde los organizadores esperan que, ya desde hoy, se instalen manifestantes en tiendas de campaña.