El PSE pacta con el PNV la consulta 'legal' que el PSOE negó al PSC

MADRID.- A un PSOE triste y perdido, acosado por todos los frentes, le ha estallado otra bomba de relojería, el acuerdo del Partido Socialista de Euskadi (PSE) con el PNV para formar Gobierno. A espaldas de la cada vez más desacreditada Gestora, los socialistas vascos han hecho un acuerdo desafiante con Ferraz y, sobre todo, con el PSOE del Sur.



En síntesis la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha hecho una propuesta similar a la que lleva clamando el Partido Socialista de Catalunya (PSC) desde hace tiempo, pero que siempre se lo ha impedido Ferraz.









Ahora, PSE coge las riendas de apostar por una reforma legal del Estatuto de Gernika, de admitir los debates sobre el concepto de nación y hasta de las relaciones con Navarra.

Prácticamente era lo mismo que proponía el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Reforma constitucional, referéndum porel derecho a decidir, concepto de nación y siempre dentro de la legalidad. Nunca se lo aceptaron.



A la Gestora se le ha abierto una brecha importante, porque el debate abre la espita entre el PSOE periférico y el PSOE del Sur. Y ahí va a estar la pelea de cara al 39º Congreso.

Ferraz, entre Gijón y Sevilla, no se encuentra. Y no será hasta hoy cuando se pronuncie sobre el acuerdo. Todo apunta a que, con matices, darán su visto bueno al pacto con el PNV, pero también todos saben que la desautorización a la Gestora ha sido clamorosa.

Algunas fuentes apuntan que detrás de esta operación está Pedro Sánchez, muy vinculado a Idoia Medía, y quien no tardó en enviar un tuit felicitando por el acuerdo al socialismo vasco.



El ex lehedakari Patxi López pidió este lunes a la Gestora “que esté tranquila” y que respete la decisión que tome el PSE. Todo indica que la Gestora no tendrá más remedio que aceptar el acuerdo porque el PSE es como el alma del PSOE, y provocar un enfrentamiento abriría un cisma de consecuencias impredecibles.



Eso sí, la autorización de la Gestora, si es que se la da, abre muchos más frentes en varios territorios, y no sólo en Catalunya. Hay un PSOE del Sur y un PSOE periférico. Muy diferenciados y distintos.