El PSOE andaluz entra en la confrontación con Pedro Sánchez

SEVILLA.- El mayor riesgo que corre Susana Díaz al presentarse a las primarias para liderar el PSOE es asumir el relato político de su principal rival, Pedro Sánchez, que ha planteado la elección interna como un plebiscito entre él y ella, dos formas de entender el socialismo.

Los asesores de la presidenta de Andalucía han tomado nota del golpe de efecto del exlíder socialista este fin de semana en Dos Hermanas, y a partir de ahí le han transmitido dos advertencias: la primera es que no se precipite, que mantenga la hoja de ruta y que no anuncie su candidatura hasta que se abra oficialmente el calendario congresual, a final de abril. La segunda es huir de la polaridad que plantea Pedro Sánchez, el PSOE de la militancia contra el de los barones, unos términos en los que la andaluza tiene que perder.

Sin embargo, el PSOE andaluz no ha logrado contenerse, advierte el riesgo real de ruptura interna e irresoluble al que puede abocar el discurso de Sánchez, y ha cargado duramente contra él, acusándole de “engañar, verter falacias y demagogia” en la presentación de su precandidatura y de dinamitar todos los puentes.

Díaz cree que el exlíder socialista ha sido un “irresponsable” al definir las primarias como un plebiscito, acusando directamente una parte del PSOE de ser subalterno del PP. “Eso no es lo que piensa la mayoría del partido. No considero que el PSOE sea subalterno de la derecha, es una forma de verlo del compañero que no entiendo, él sabrá por qué lo dice”, ha dicho este lunes su número dos, Juan Cornejo, visiblemente enfadado.

Y a partir de ahí, el secretario de Organización del PSOE-A ha empezado a subir el tono: “Ya está bien de falacias, de engañar a la militancia y de demagogia. Cuando se dice que la Gestora no tenía que haberse abstenido, es falso, la gestora no se ha abstenido, lo decidió el Comité Federal. ¿Por qué quiere confundir a los compañeros? Fue una decisión del máximo órgano entre congresos. Y una vez que se ha producido la votación, no hay que reabrir el asunto. El tema está zanjado. Imagine que cada que se vota en un ayuntamiento o en un parlamento autonómico, una vez aprobada una decisión por mayoría sigue cuestionándose. Imagínese qué inseguridad, y la falta de tacto… Es falso lo que dice: No somos muletas de nadie, se están cambiando las políticas del PP”.

Obviamente ese no era el plan de este lunes. Cornejo ha tratado de mantenerse dentro del manual, es decir, no entrar en la confrontación con Sánchez, y poner el foco en las políticas que defiende el partido, en el Gobierno andaluz y desde la oposición a Mariano Rajoy en el Congreso. El número dos del PSOE-A, a quien se le reconoce un temple mucho más contenido que a la propia Susana Díaz, no quería anticipar el pulso interno, porque aún faltan tres meses para que Díaz revele sus intenciones, y la gestora del partido no quiere que el debate interno de las primarias eclipse el trabajo de oposición del PSOE.

Pero al final ha devuelto el golpe al exsecretario general, recordándole, incluso, que su acuerdo político con Ciudadanos fue sometido al voto de la militancia cuando ya estaba firmado, y no antes, y que aquel documento era más conservador en sus políticas que la que ahora pilotan los socialistas desde la oposición en el Congreso. El pacto de Sánchez con Albert Rivera recogía una subida del 1% del salario mínimo interprofesional, mientras que el PSOE en la Cámara Baja ha forzado al Gobierno de Rajoy a subirlo un 8%. Cornejo ha llegado a reprochar incluso a Sánchez: “¿Cómo puede hablar de izquierda y de derecha [dentro del partido] si el primer acuerdo que firmó fue con Ciudadanos?”, obviando el hecho de que la misma Susana Díaz gobierna gracias a un pacto con el partido naranja.

El número dos del PSOE-A también ha recordado que los socialistas perdieron dos elecciones generales. Ganar las primarias no es ganar las elecciones, dijo, para acallar a aquellos que ahora comparan la situación del PSOE con la de los socialistas en Francia.

Allí, militantes y simpatizantes han elegido al candidato rebelde, Benoît Hamon, una suerte de Pedro Sánchez galo que salió del Gobierno francés por sus discrepancias con las políticas liberales de su partido. Ahora Hamon ha vencido las primarias a la presidencia del Eliseo frente al candidato oficial, el ministro Manuel Valls, pero las encuestas apuntan a que no pasará la segunda vuelta.