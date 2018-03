El PSOE anuncia el programa de su 'Escuela de Gobierno' sin cerrar la presencia de González, Díaz y Fernández

El PSOE anunció este viernes el programa definitivo de la denominada Escuela de Gobierno que ha organizado para mediados de marzo, en el que se incluyen como participantes los nombres del ex presidente Felipe González y los de Susana Díaz (Andalucía) y Javier Fernández (Asturias), pero advirtiendo de que su presencia en las jornadas todavía está pendiente de confirmar.

El programa sufre distintas modificaciones con respecto al provisional. Así, desparecen del mismo Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano que, como ya informó Público, no van a participar en el evento por distintas causas.

La ausencia de Rubalcaba la ha sido cubierta por el ex ministro y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, que no estaba en el programa provisional enviado por el PSOE, aunque ni hará un taller, ni hablará de La vida en fake news, como se le había adjudicado al ex secretario general del PSOE. Solada intervendrá en una masterclass bajo el título: Nuevo PSOE, para una nueva Europa, y será José Antonio Rodríguez, secretario ejecutivo de Dinamización de Agrupaciones Locales, quien aborde el tema encargado a Rubalcaba.

Pese a las ausencias y a los dirigentes que aún no han confirmado su participación, el PSOE reunirá en esta Escuela de Gobierno, que durará cuatro días, a más de 130 dirigentes políticos, profesionales, especialistas en diversos ámbitos, activistas, etcétera.

Acudirán dos ex secretarios del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia; todos los presidentes autonómicos socialistas y los secretarios regionales, el presidente de la FEMP y numerosos alcaldes. Asimismo, participarán todos los miembros de la Ejecutiva Federal.

En las ponencia y talleres se tratarán temas como: Sociología y pronósticos electorales, Opinar o gobernar, Herramientas digitales de gobierno, Técnicas de participación política, Feminismo y europeísmo, valores socialistas, Nuevos derechos para un nuevo pacto constitucional, Municipalismo es socialismo, Ecologismo, Estado de Bienestar, Pacto generacional y Ética pública y liderazgo. Los presidentes autonómicos participarán todos en una mesa redonda que llevará por título: La España autonómica.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a toda la militancia para asistir al encuentro y, según fuentes de Ferraz, la respuesta está siendo masiva.

El PSOE quiere con este encuentro sea una gran plataforma “donde reflexionar sobre la mejora de la acción de los gobiernos socialistas y las instituciones lideradas por fuerzas progresistas” y, además, “mejorar la formación de los cargos públicos y militantes de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas”, afirman en la convocatoria de las jornadas.

También se busca abrirse a la sociedad civil, por ellos están invitados numerosos colectivos sociales, “a fin de tener redes con la ciudadanía” para conocer sus inquietudes y problemas. Además, se ha abierto una página web (www.buengobiernojaimevera.es) para informar del contenido de las jornadas y habrá más actividades paralelas. Pedro Sánchez, que ha puesto mucho empeño personal en este evento, será quien clausure la Escuela de Gobierno el domingo 18 de marzo.