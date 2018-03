El PSOE dice que ha buscado la unidad en la 'Escuela de Gobierno': "Invitamos a todo el mundo"

El PSOE presentó este lunes la Escuela de Gobierno que se celebrará este fin de semana intentando restar importancia a las significativas ausencias que habrá en este cónclave, con el que se pretendía que se visualizase que se había recompuesto “la unidad interna” tras la celebración de las primarias y la traumática Gestora que llevó las riendas del partido tras el “golpe orgánico” del 1 de octubre de 2016.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quiso recalcar lo positivo del encuentro al asegurar que ha sido “un éxito de convocatoria”, con más de 900 inscritos y 140 participantes en estas jornadas que durarán cuatro días.

Lastra indicó que la dirección del PSOE siempre busca la integración y recordó que para este encuentro, “hemos invitado a todo el mundo”, y que su intención es poner el acento “en los que están”. Por ello, no quiso entrar en polémica ante la ausencia de dos ex secretarios generales (Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba), de dos presidentes autonómico (Javier Fernández y Ximo Puig) o que no esté todavía confirmada la presencia de la presidenta andaluza, Susana Díaz.

La “número dos” del PSOE indicó que todo ellos no estarán “porque no han podido venir” e instó a los periodistas a que si creen que hay otro motivo, “tendrán que preguntárselo a ellos”.

El responsable de Formación de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, también puso el énfasis en el éxito de la convocatoria, organizada en tiempo record y, según dijo, con una gran acogida entre la militancia.

Izquierdo explicó que el objetivo de la Escuela de Gobierno es triple: formar a la militancia socialista, “lucir” los logros de los gobiernos municipales y autonómicos del PSOE e incorporar a la sociedad civil al proyecto socialista. En ese sentido, destacó que la mitad de las personas que van a intervenir en las jornadas no pertenecen al partido.

Las jornadas serán interrumpidas el sábado por la mañana porque la dirección del PSOE ha decidido sumarse a las manifestaciones de los jubilados que hay convocadas eses día.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona 2i), la vicesecretaria, Adriana Lastra (2d), el secretario de Área de Organización, José Luis Ábalos (i), y el secretasrio Ejecutivo de Formación, Javier Izquierdo (d), durante la reunión de la Permanente de la Ejecutiva de la formación celebrada en Ferraz. EFE/Emilio Naranjo

Por otra parte, la Ejecutiva Federal concedió este lunes los Premios Manuel Marín, recientemente creados en recuerdo del comisario europeo y expresidente del Congreso recientemente fallecido. Así los premiados en esta primera edición han sido: Manuel de Madre (en política municipal); Demetrio Madrid (en política autonómica) y Enrique Barón (en política europea).

Los premios se entregarán el próximo domingo en la jornada de clausura de la Escuela de Gobierno que se cerrará con una intervención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.