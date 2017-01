El PSOE rescata 'El Socialista' como prensa de “compromiso político”

MADRID. - En un entrañable acto para muchos veteranos socialistas, se presentó en sociedad la noche de este jueves en Ferraz el relanzamiento como publicación de El Socialista, el histórico periódico fundado por Pablo Iglesias en 1886.

El presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, uno de los impulsores de la idea, recordó en su intervención que fue con esta publicación como empezó a leer prensa, y que la considera en los actuales tiempos un instrumento que puede ser muy útil al partido.



Eso sí, Fernández no engañó a nadie sobre su contenido, y aseguró desde el principio que El Socialista iba a ser un periódico “partidario” y “nada neutral”, aunque matizó que eso no significará que no intente “ser objetivo”.

En la presentación también estuvo el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra quien coincidió con los planteamientos de Fernández en cuanto a lo que pretende El Socialista en esta nueva etapa. “Es una prensa de compromiso político”, afirmó.

No obstante, el ex vicepresidente del Gobierno pidió también que se haga mucha pedagogía que, en su opinión, es lo que más falta actualmente en la vida política, “porque es muy importante que los ciudadanos tengan criterio propio”, indicó.

Luego, casi se emocionó recordando las vicisitudes por las que había pasado esta publicación escrita –el tercer periódico más antiguo de España-, de los redactores y directores fusilados, de cómo su publicación llevaba a la gente a la cárcel y del total acoso que el franquismo tuvo contra el periódico durante cuarenta años.

Sin embargo, Guerra coincidió con Fernández en que 131 años después es tiempo de volver a la pluma y el tintero, y creen muy útil que los militantes socialistas se encuentren cada mañana en dispositivos móviles para saber qué piensa su partido.