El precandidato socialista a la secretaría general del PSOE Pedro Sánchez manifestó este lunes en Huelva que la dimisión de la exdirigente del PP Esperanza Aguirre "debería enseñarle ya el camino de salida a Mariano Rajoy". Ante más de medio millar de militantes socialistas pidió la dimisión del presidente del Gobierno, "porque está tan salpicado de corrupción como Aguirre", e indicó que ya no es admisible que para Rajoy "cualquier dimisión es razonable, menos la suya".

Además, el precandidato socialista anunció que este martes enviará una carta a la gestora para que pida urgentemente la comparecencia en el pleno del Congreso de Rajoy por los casos de corrupción que se están conociendo.

Sánchez hizo este anuncio poco después de que la dirección del PSOE pidiera explicaciones al presidente del Gobierno a través de un comunicado, pero sólo con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, Rajoy tendría que darlas en el Congreso a petición del Grupo Socialista. Para Sánchez, no cabe ese margen y urge dicha comparecencia ya, "porque lo que es 0% PSOE es abstenernos con la corrupción", dijo, parafraseando el lema de campaña de Susana Díaz: "Cien por cien PSOE”.

Una y otra vez, Sánchez indicó que seguía sin entender que los socialistas hubieran permitido el Gobierno de Mariano Rajoy: "Y además lo hicieron gratis". Por ello, se comprometió a que esa situación se va a revertir a partir del 21 de mayo. "Y, si gano, no habrá votos socialistas para políticas de derechas".

El dirigente socialista reivindicó que el partido vuelva a su lugar de origen, "porque el socialismo, si no es de izquierdas, no lo es". Por ello, rechazó que el PSOE se conforme con edulcorar las políticas del PP. "Se está viendo. No se gobierna desde el Parlamento como se nos dijo, se gobierna desde La Moncloa", acabó diciendo.