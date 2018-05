"Yo pregunto si un partido de izquierda como ERC puede respaldar a un racista. Y creo que no puede. Insisto, no entiendo que ERC apoye a un president racista". Con estas palabras, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, siguió intensificando su presión política hacia los republicanos catalanes, como lleva haciendo desde hace días, pidiéndoles que hagan reconsiderar al president Quim Torra sus decisiones en torno a la formación de Gobierno y que Catalunya vuelva a la normalidad institucional.

Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER, se ratificó en el calificativo de racista al president catalán. “Y no es que sea duro con Torra, sólo soy firme. Y sus escritos y manifestaciones merecen todo el reproche político”, dijo.

El líder socialista indicó que no tiene información directa de cuándo se va a levantar el artículo 155, dando a entender que nos será de forma tan inminente como el miércoles anunció el PNV tras justificar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, recordó que está muy claro cuándo se dejará de aplicar dicho artículo –“cuando se publiquen en el boletín los nombres de los consejeros y tomen posesión”, dijo- y reiteró que eso está en manos de Torra.

Sánchez también se refirió a la redada que se está haciendo en Catalunya por el presunto desvío de fondo para la ayuda al desarrollo al proceso independentista, y calificó el hecho de gravísimo si se confirma. "Estas actuaciones tiene que ser rechazadas y, si se demuestran los hechos, que se atengan a las consecuencias penales. Pero no vamos a permitir que exista ninguna estructura paralela en Catalunya más que las recoge la Constitución y el Estatut”, afirmó.

Por otra parte, al cumplirse un año de su victoria en las primarias, Sánchez indicó que sus primeros objetivos se han cumplido: hacer una oposición de Estado, empoderar a la militancia del partido y empezar a elaborar un proyecto progresista para España. Y restó importancia a que esa labor no se vea reflejada en las encuestas.

Sánchez reiteró que la última encuesta del CIS refleja un empate técnico entre PP, Ciudadanos y PSOE, pero recordó que el bloque mayor de votantes son los indecisos. Además, indicó que ha aprendido a no "atarse" a las encuestas, porque en su opinión, provocan equivocaciones. "Podemos no me apoyó en la investidura creyendo las encuestas y en el "sorpasso", y Ciudadanos se sale del acuerdo en torno al 155 y se envuelve con la bandera de España por los mimos motivos", explicó.

Sánchez indicó que el PSOE está en el camino recto y que, en su opinión, se verán sus resultados a medida en que se acerquen las citas electorales. “Ahora la gente no está pensando en votar, es como preguntarse ahora qué te va a poner en invierno, cuando estamos a punto de entrar en verano”.

Por último, Sánchez no quiso valorar la compra del chale por parte de los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, al considerar que es una “cuestión privada”. Eso sí, aprovechó la pregunta para pedirle al partido morado que vuelva a la comisión que estudia el modelo territorial y que abandone la bandera del derecho a la autodeterminación.