Puigdemont asegura que el próximo año no será president de la Generalitat

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura que no será president dentro de un año porque sus planes se habrán cumplido. Se habrá celebrado el referéndum independentista y después se convocarán unas elecciones constituyentes en Catalunya.



En una entrevista de Cadena Ser-Ràdio Barcelona durante la emisión del 50 aniversario de la campaña navideña "Cap nen sense joguina' Puigdemont ha dicho textualmente que su encargo como president es culminar el paso de la postautonomía a la preindependencia, y que lo hará con todas sus energías, pero que la etapa posterior requerirá otros liderazgos: "No tengo vocación de ser candidato".

El president ha asegurado que está ha abierto a pactar con el Gobierno central otras mayorías distintas a la del 50% más uno para avalar el resultado de su ansiado referéndum sobre la independencia, aunque ha subrayado que ésta es su opción.



Para Puigdemont un referéndum efectivo requiere que todos lo hagan suyo y lo avalen con su participación, aunque no ha querido fijar un límite, porque así lo recomiendan las normas internacionales para evitar boicots de los detractores.

Además, ha considerado que para hacer un referéndum es necesario una pregunta clara con un 'sí' o un 'no'; el compromiso del Govern de cumplir el resultado; "transparencia y verificación internacional", y posibilidad de todas las opciones para explicarse.

Contactos con Rajoy

Sobre sus contactos con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha explicado que le llamó para felicitarle por su investidura, que después Rajoy le invitó a la Conferencia de Presidentes autonómicos, y que no ha habido más contactos, aunque ha afirmado: "Cuando Rajoy me invite yo iré seguro. Creo que esto se debe acabar produciendo".



Ha explicado que también el Govern envió hace días una carta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para pedirle una reunión con el fin de abordar temas que interesan a Catalunya y de momento no se ha fijado ninguna fecha: "Todavía no hemos avanzado".