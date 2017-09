Puigdemont: “No subestiméis la fuerza del pueblo de Catalunya”

Unión y solidaridad en el encuentro de alcaldes este sábado en Barcelona. Han llegado de pueblos de todos los rincones de Catalunya y a las 11 han entrado en el ayuntamiento de la capital catalana. Con la vara en alto, han escuchado los parlamentos allí y posteriormente se han desplazado al Palau de la Generalitat, donde ha tenido lugar la segunda parte del acto. Fuera, una plaza Sant Jaume abarrotada les ha arropado en todo momento al grito de ‘Votaremos’ i ‘No estais solos’.

Reunidos en el patio del ayuntamiento, centenares de alcaldes y alcaldesas charlaban distendidamente. “Nunca nos reunimos”, decía uno de ellos, y se hacían fotos en grupo. Ya en el momento de los parlamentos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado la situación actual de “inaudita en democracia”. “Estamos aquí porque es una vergüenza un gobierno que no sabe escuchar, que no sabe dialogar ni dar respuestas políticas, un estado que intimida a los medios de comunicación, que ordena arrancar carteles y perseguir imprentas”.

Colau ha destacado los puntos en común que comparten los presentes en el ayuntamiento, alcaldes de PdCAT, ERC, CUP y partidos municipales diversos. “Tenemos puntos en común por encima de nuestra diferencias: el compromiso con el sentir mayoritario, que reivindica el derecho a decidir su futuro, y la defensa de derechos y libertades fundamentales”.

Después de Colau ha hablado Adam Tomàs, alcalde de Amposta y uno de los pocos que ya ha recibido notificación para ir a declarar ante fiscalía, Marta Madrenas, alcaldesa de Girona y Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona. Sabater ha hecho hincapié en el cariz masivo y pacífico de “una reivindicación que se ha sostenido el tiempo”. Sabater ha pedido tranquilidad, firmeza y convicción de cara al 1 de octubre: “Este no es el referéndum que merecemos, pero sí el mejor dado el régimen político y jurídico actual”. La alcaldesa de Badalona también ha destacado que la situación actual en Catalunya "hace temblar el régimen del 78 y sus fundamentos antidemocráticos.

Aires de revolución en plaza Sant Jaume

El momento más emocionante del día ha tenido lugar cuando los centenares de alcaldes han cruzado plaza Sant Jaume para dirigirse del ayuntamiento al Palau de la Generalitat. Centenares de personas abarrotaban la plaza y las calles adyacentes, y les gritaban “No estais solos”. Banderas independentistas ondeaban por la plaza y las proclamas de “Votaremos” se alternaban con los gritos de “Independencia”.

Los manifestantes han mostrado sus deseos de ir a las urnas el próximo 1-O al grito de "Volem votar". En un momento dado, los asistentes se han arrancado a cantar el himno de Catalunya, Els Segadors y la mítica canción de Lluís Llach, L'Estaca.

Manifestación en Barcelona de los Alcaldes citados por la fiscalía por mostrar su apoyo al referéndum del 1-O./PÚBLICO

Ya en Palau, han recibido a los representantes municipales el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros del Govern. También presentes estaban los presidentes de Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

Una decena de alcaldes de las cuatro provincias catalanas han hablado ante los presentes. Destacable ha sido la intervención de Víctor Falguera, alcalde del Albatàrrec (Lleida). “Seremos interrogados los próximos días por nuestras ideas políticas o nuestras supuestas intenciones, y es tan grave que deberían estar despertando conciencias”, ha dicho. Falguera ha explicado que esta semana vecinos del pueblo que no creen en la independencia y ni siquiera en el referéndum han ido a verle para decirle: “No puede ser que te persigan porque a ti te hemos votado nosotros, el 1 de octubre votaré para defenderte a ti”.

También destacable ha sido la intervención de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, que ha citado a Víctor Jara, asesinado hace 44 años por la dictadura chilena y que según Venturós tiene "reminiscencias con lo que estamos viviendo”. Venturós ha dicho que “no hay ni un argumento político para negar el derecho de autodeterminación, y los tribunales no son el espacio donde lidiar contenciosos que son totalmente políticos”.

Puigdemont y Colau reciben a los más de 700 alcaldes citados por la fiscalía por apoyar el referéndum de 1 de octubre./REUTERS

Carles Puigdemont ha sido el último en hablar. El president de la Generalitat ha agradecido a los representantes municipales que respondieran “masivamente e inmediatamente a la llamada del Govern”. “Os tengo que agradecer que no os acobardáseis con las primeras amenazas y que no os hayan temblado las piernas ante las primeras citaciones de Fiscalía”, ha dicho.



Puigdemont ha dirigido un mensaje al gobierno español y a los que en el resto del estado están callados: “Que no subestimen la fuerza del pueblo de Catalunya; pueden tener muchos Mazas y BOE pero no tienen la fuerza de un pueblo que tomado la decisión de decidir y plantarse ante un comportamiento antidemocrático”. Finalmente, ha destacado la unión de las administraciones y de la gente con sus alcaldes. “Votaremos no solo porque es legal sino porque el pueblo de Catalunya quiere votar”.