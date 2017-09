El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue el último orador en intervenir este jueves en el primer acto de la campaña electoral del referéndum del 1 de octubre que esta noche protagonizaron los partidos y las entidades soberanistas en un abarrotado Tarraco Arena de Tarragona.

Puigdemont enumeró todos los intentos del Estado para frenar el referéndum sobre la independencia de Catalunya, y proclamó que no serán suficientes para evitarlo: "¡Claro que votaremos!", proclamó el presidente de la Generalitat de Catalunya.

Puigdemont denunció la "querellocracia" del Estado español y reivindicó un Estado catalán en el cual "no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar: en Catalunya esto no lo haremos".

El presidente catalán ironizó también sobre el hecho de que el Gobierno central haya advertido de que este acto de campaña es un delito: "Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta".

Junqueras: "Esto va de democracia"

Antes de Puigdemont tomó la palabra el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, quien centró su intervención en la movilización del votante del 'no': "Es importantísimo".

Junqueras explicó que tiene que trabajar para convencer a los que rechazan la independencia de que el referéndum del 1 de octubre también es para ellos, "porque esto va de democracia".

Argumentó Junqueras que votar es democracia porque considera que el voto es la dignidad del pueblo, y ha llamado a los asistentes a erigirse en "defensores del derecho a voto" de los detractores de la independencia.

"¿Por quién se sentirán más respetados y más queridos? ¿Por aquellos que hacemos todo lo que podemos para que puedan votar y se escuche su voto, o por los que hacen lo imposible por no dejarles votar?", se preguntó.

El también líder de ERC aseguró que han recorrido Catalunya comprometiéndose a construir una mayoría social, que convertirían en mayoría en las instituciones.

Afirmó que ahora la calle, las instituciones, el Govern, los pueblos, las ciudades y los ayuntamientos están "todos puestos al servicio de este pueblo", lo que considera fundamental para tirar adelante el proyecto del Govern.

"Hemos aprendido a asumir los retos de forma masiva y colectiva, llenando plazas, pueblos y ciudades, y también urnas. Esta es vuestra fuerza", dijo Junqueras, y añadió que llegan a este momento mucho más fuertes de lo que algunos pensaban, en referencia al Gobierno del Estado.

Por eso, insistió en la importancia de la participación en el referéndum: "Todo lo que queda por hacer depende de vosotros, de que salgáis a votar masivamente el 1 de octubre. Está en vuestras manos", proclamó, para conseguir ganar una república que vislumbra "libre, justa y digna".