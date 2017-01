Puigdemont: "Ya estamos consiguiendo la independencia"

BARCELONA. Carles Puigdemont ha caracterizado el momento actual de Catalunya como el de la transición de la "post-autonomía a la pre-independencia" y ha asegurado una vez más que 2017 es "el año en el que haremos un referéndum y que será válido y vinculante". "Rotundamente vinculante", ha añadido en una conferencia dedicada precisamente a la caracterización histórica del momento.



El President de la Generaliat ha levantado el tono para ratificar que no asistirá este martes a la Conferencia de Presidentes Autonómicos. "Estos encuentros no llevan a ninguna parte", ha dicho al tiempo que informaba de que había enviado una carta a Mariano Rajoy en la que ratifica que la relación de Catalunya con el Estado debe tener carácter bilateral.



"Se ha acabado el café para todos", ha dicho. Ha recordado que el Presidente del Gobierno dijo en el Congreso que el proceso soberanista catalán es "el mayor reto que tiene planteado España en estos momentos" y ha manifestado su indignación por el hecho de que, siendo un reto tan importante, no dé lugar ni siquiera a un punto en el orden del día de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.

"Acaba un proceso y empieza una nueva era"

Puigdemont ha reconocido que a menudo le plantean la pregunta de si Catalunya conseguirá finalmente la independencia. "Ya estamos siendo independientes", ha sido su respuesta. "Es un proceso que vive cada uno", "lo estamos consiguiendo", añadió.



En relación al referéndum que asegura que convocarà este año, el President de la Generalitat ha insistido en que buscarán "intensamente el acuerdo para hacerlo posible", pero al mismo tiempo ha proclamado que 2017 es "el año en el que termina un proceso y comienza una nueva era ".



El mandatario catalán ha dedicado buena parte del discurso sobre el momento actual, "un año clave para el futuro de Catalunya", al recuerdo de lo que representó el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, el 9-N, en el que participaron 2'3 millones de personas, y ha dicho que fue una "demostración ejemplar", "uno de los momentos más honorables", "una jornada de dignidad nacional", y que por este motivo "causa indignación" que personas como el ex -president Artur Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega "deban ser juzgados" por aquel hecho.



"Seremos insobornables en nuestro compromiso con los ciudadanos", ha proclamado el President, que también ha hecho un llamamiento a a la población a dar la respuesta adecuada cuando llegue el momento del juicio.