La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, lleva tres años de trabajo discreto en el Ayuntamiento madrileño, aunque muchas importantes iniciativas han salido adelante por su gestión. Mantiene una buena relación con Manuela Carmena y dice no haberle molestado que su secretario general, José Manuel Franco, le hubiera ofrecido de forma informal ser cabeza de lista por el PSOE. No quiere habla sobre si será la candidata del PSOE, porque dice que ahora no toca. Sin embargo, es consciente que no está en las quinielas y parece que no cuenta con el respaldo de Ferraz. Aunque parece que ni siquiera tiene decidido si quiere aspirar a ser cabeza de lista, tiene muy claro que esa decisión le corresponde a la militancia y quiere creer que su apoyo a Susana Díaz en el proceso de las primarias no tendrá que ver con sus opciones de encabezar la lista: “Si no fuera así, estaríamos desvirtuando el propio sistema de primarias”, afirma.

Hace ya casi tres años que sustituyó usted a Antonio Miguel Carmona al frente de la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid, ¿Qué balance hace? ¿Qué papel ha jugado el Grupo Socialista?

Un papel de oposición constructiva y útil con el que me siento satisfecha, porque creo que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, que resolvamos sus problemas y mejoremos su vida. La política local es el espacio para resolver los problemas de la vida cotidiana, por eso hemos trabajado en propuestas para afrontar la falta de limpieza, de vivienda asequible, de derechos sociales, de seguridad, o la necesidad de un aire limpio, una movilidad sostenible, o un urbanismo a la medida de las personas. Todas estas forman parte, entre otras, de aquellas cuestiones que el Grupo Socialista ha puesto sobre la Mesa, que nos han ocupado y han formado parte de nuestros acuerdos con el Gobierno, sin olvidar nuestra obligación de oposición crítica ante una ejecución lenta e incluso a veces inexistente por parte de Ahora Madrid.

Dicen que usted mantiene un buen entendimiento político con Manuela Carmena, pero todo el foco mediático parece ocuparlo la Alcaldesa, ¿No ha estado en un papel demasiado discreto o conformista?

Quizás tengo un defecto que yo siempre he vivido como una virtud, y es que prefiero buscar soluciones a los problemas que focos. Me importa más que las cosas salgan adelante y que mi trabajo cambie la vida de la gente que apuntarme medallas. En todo caso, creo que dada la manera de trabajar de los medios de comunicación es razonable que el foco se ponga sobre la Alcaldesa, siempre ha sido así. Incluso recuerdo que al inicio de mi trabajo como portavoz, un alcalde socialista, amigo mío, me advirtió con cariño de que los triunfos se los pone el Alcalde o la Alcaldesa. Pese a todo, me satisface haber contribuido al cambio en Madrid y seguir peleando por ello frente a una alternativa que encarnaba la esencia de ese PP lastrado por la corrupción. Espero que los madrileños sepan valorar el buen hacer del Grupo Socialista y su generosidad. Yo me siento satisfecha del trabajo de todos y cada uno de sus concejales y concejalas.





Una de las grandes dudas para las próximas elecciones está en quién será el candidato o candidata a la Alcaldía de Madrid, ¿Siente usted que no está en las quinielas ya que casi nunca aparece su nombre? ¿Aspira a ser la cabeza de lista del PSOE?

Lo que me preocupa y me ocupa cada día no es quien será el candidato o candidata, sino aquellas cuestiones por las que me preguntan los ciudadanos en la calle, la limpieza, el tráfico, la seguridad, la convivencia en barrios que hoy se están deteriorando ante la ocupación de viviendas para actividades ilegales, la explotación sexual de las mujeres, etc… Me gustaría que este tiempo de un Gobierno de izquierdas, cuya alcaldesa ha contado con el apoyo del PSOE para su investidura, fuera útil e importante para Madrid.

Todavía estamos a tiempo y es lo que me ocupa. Además, creo que es muy pronto para hablar de nombres y candidaturas. Los partidos políticos empezamos a vivir en permanente campaña electoral mientras los ciudadanos esperan que les resolvamos sus problemas, que, por cierto, es para lo que nos votan y nos pagan. Creo que es pronto para hablar de candidaturas, la gente quiere que nos ocupemos de sus problemas.

Usted dijo el otro día que el PSOE no es un equipo de fútbol en busca de fichajes, ¿Por qué ese empeño de Ferraz de buscar alguien con renombre para el puesto cuando otras experiencias han fracasado como la de Miguel Sebastián o Trinidad Jiménez?

Hace pocos días en el supermercado se me acercó un ciudadano para pedirme que arreglemos las calles de alrededor porque están mal asfaltadas. En ese momento pensé que, si bien Madrid es un lugar de referencia nacional para las organizaciones políticas, cada uno de sus barrios necesita de una gestión cercana, igual que cualquier otro municipio. La gente quiere hablar con sus políticos en la calle además de verlos u oírlos en los medios.

Hoy asistimos a propuestas de grandes fichajes por parte de todos los partidos políticos sabiendo de la importancia de Madrid como capital de España. Respecto a mi partido, solo espero que entre todas y todos encontremos al mejor candidato o candidata en unas primarias que me gustaría movilizaran a militantes y simpatizantes.

Purificación Causapié y Manuela Carmena - EFE

¿Qué fue lo primero que pensó cuando supo que su secretario general en Madrid, aunque de manera informal, tirase los tejos a Carmena para que fuera candidata del PSOE?

Primero no me pareció una noticia creíble y después creí lo que él dijo, que fue una conversación informal en tono de broma.

¿Tiene apoyo en el PSM para intentar ser candidata? ¿Los ha buscado o lo está buscando?

En este momento, no estoy en eso. Quedan días para que la Comunidad de Madrid viva la posibilidad de la regeneración política e institucional que reclama la ciudadanía madrileña sacando al PP del Gobierno. En este momento mi prioridad y la del conjunto del PSOE en Madrid es apoyar que eso sea posible con un Gobierno limpio encabezado por Ángel Gabilondo.



¿Por qué dijo que ni a Ferraz ni a la dirección regional de Madrid les corresponde decidir el candidato o candidata? ¿Cree que quieren controlar este nombramiento?

Simplemente he dicho lo evidente, aquello que recogen nuestras normas. Que los y las cabezas de lista se deben elegir en primarias, y por lo tanto creo que todas las personas que se quieran presentarse deben hacerlo en igualdad de oportunidades. A la militancia le corresponde elegir, y a las direcciones organizar un proceso en igualdad de oportunidades. Estoy segura de que así se hará.

¿Piensa que su apoyo a Susana Díaz en las primarias le está pasando factura y por eso no cuenta como candidata para Ferraz? ¿Cree que hay una purga interna en el partido como se apunta desde algunos sectores?

Espero que no. El valor de las primarias está en que cada militante vota con total libertad y al día siguiente estamos todos y todas unidos apoyando a nuestro Secretario General y al proyecto que hemos construido en un Congreso. El PSOE tiene excelentes militantes cuyo valor debe estar sobre todo en su trabajo más allá de a quien apoyen o hayan apoyado en unas primarias. Si no fuera así estaríamos desvirtuando el sistema de primarias como modelo de elección

Usted siempre ha sido un referente en el movimiento feminista y no dudó en respaldar la huelga del 8-M cuando el PSOE sólo secundaba el paro, ¿El PSOE fue demasiado prudente? ¿El feminismo que defiende actualmente el PSOE es un tanto “light”?

Yo manifesté mi posición a favor de la huelga de 24 horas porque entendí que era una huelga general diferente a otras que habíamos vivido, y que su dimensión estaba más allá del ámbito laboral. Era una huelga de cuidados, el espacio reservado tradicionalmente a las mujeres, además de una gran y exitosa movilización a la que nos adherimos. El movimiento feminista está demostrando una capacidad de convocatoria y penetración en la sociedad que trasciende a los partidos políticos, a las instituciones y a las organizaciones de todo tipo.

El PSOE siempre ha estado en la vanguardia del feminismo y la lucha por la igualdad, y lo seguirá estando si es capaz de convertir en políticas de igualdad el éxito de la huelga y la movilización, en políticas que acaben con la brecha salarial, que combatan la violencia de género o que pongan fin a sentencias como la de La Manada. Me siento orgullosa de ser feminista y que el feminismo hoy haya conseguido una incidencia social de tal calibre, y también de ser socialista y haber contribuido con mi granito de arena a importantes leyes que pusieron a este país a la cabeza en

Usted también fue la primera que salió desmarcándose de la idea de José Manuel Franco de ir a las elecciones sin las siglas del PSOE en una candidatura de izquierda, ¿Considera un error esa idea?

Creo que finalmente todos estuvimos de acuerdo, tanto José Manuel Franco como la Ejecutiva Federal. El PSOE debe ir con sus siglas aunque incorpore en sus listas a personas de procedencias diversas, otra cosa es la posibilidad de hacer acuerdos después de las elecciones para garantizar la gobernabilidad. Esto no es nuevo, el PSOE lo ha hecho siempre en los Ayuntamientos.

¿Por qué no ha entrado en el Gobierno de Madrid si da habitualmente su apoyo a las iniciativas de Ahora Madrid? ¿Se lo planteó a Ferraz? ¿No quiso usted dar el paso?

Esa no era una decisión que dependiera de mí, ni siquiera exclusivamente del Grupo socialista. Yo plantee en algún momento la necesidad de debatirlo en el conjunto del partido porque creo que el debate y la reflexión compartida siempre son buenos, y el escenario era nuevo en la ciudad de Madrid y por lo tanto difícil. No tengo que recordar que hemos vivido tiempos convulsos tanto dentro de la organización como fuera, en el país, y el debate ha estado condicionado por todo ello. En cualquier caso creo que el grupo Socialista ha hecho un buen trabajo.

Sea quien sea el candidato del PSOE, ¿un pronóstico sobre quién gobernara el Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2019?

Sin duda el PSOE, liderando un Gobierno de izquierdas. Soy optimista y un Gobierno socialista es lo que necesita esta ciudad.