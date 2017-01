MADRID.- Cree que los Ayuntamientos deben estar "para otras cosas", pero aun así ha impulsado en el suyo una moción para declarar a Federico Trillo persona non grata. Rafael Cuiña, alcalde de Lalín, defiende, así, a uno de los suyos: una de las víctimas del Yak-42 era del municipio.



"Vicente Agulló era nuestro vecino. Su familia es muy querida aquí y ha sido ninguneada todos estos años", denuncia Cuiña en una conversación telefónica con Público. Para el alcalde, no sólo la gestión del exministro de Defensa tras el accidente en el que murieron 62 militares fue criticable. "Lo fue todo el Gobierno de [José María] Aznar. Y [Mariano] Rajoy era su compañero de gabinete", recuerda.

"Rajoy debería hacer una declaración reconociendo que se equivocaron, pidiendo disculpas a las familias de las víctimas y reparando la memoria de los fallecidos moral y, si corresponde, también económicamente", sentencia Cuiña. "Que pida perdón", le exige al presidente del Gobierno.



En cuanto a Trillo, el primer edil sabe que declararle persona non grata no es más que un acto "simbólico". "Un periodista me preguntó si Trillo podría seguir viniendo a Lalín. ¡Claro que sí, que yo no puedo modificar el tratado de Schengen!", bromea con sorna al recordar su respuesta.



Su tono se vuelve más serio al otro lado de la línea para defender su propuesta de moción: "Después del demoledor informe del Consejo de Estado la situación era inaceptable. Por eso hablé con la familia -el hermano de la víctima lalinense, Carlos Agulló, es miembro de la asociación de familiares- y con mi equipo de Gobierno para llevarlo al último pleno del mes", explica. "Ese informe es un órdago a la actuación de todo el gabinete de Aznar de aquel momento [el accidente se produjo en 2003] y nuestra moción es nuestra forma de criticar su gestión, aunque sea de forma simbólica", argumenta.



Por otra parte, el alcalde de Lalín también considera "especialmente vergonzoso" que Trillo osara conceder una entrevista justo en plena polémica pidiendo, precisamente, su vuelta al cuerpo de letrados del mismo. "Es legítimo que quiera volver a su puesto de trabajo, pero me parece muy poco inteligente que lo pida justo ahora", ironiza.



Cuiña sabe que sólo Rajoy puede -y no legalmente, sino sólo políticamente- influir en Trillo para que vuelva a la actividad privada y deje de cobrar un sueldo público en la institución que preside José Manuel Romay Beccaria -"el mentor de Rajoy", recuerda el alcalde-. Pero, "más allá de lo que haga con Trillo", el alcalde de Lalín insiste: "El presidente del Gobierno, por encima de todo, debe pedir perdón a las víctimas".