Rajoy desautoriza a su ministra de Sanidad y dice que no modificará el copago farmacéutico en la legislatura

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves en el Foro ABC que el Ejecutivo no modificará el copago farmacéutico en la presente legislatura cuando le han preguntado por esa posibilidad a raíz de las declaraciones de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hace unos días en las que dejó dudas acerca de las intenciones de su departamento.

"No, no lo voy a hacer en esta legislatura", ha dicho, taxativo, el jefe del Ejecutivo.



Dolors Montserrat provocó el debate sobre este asunto al plantear si debería subirse el pago de los medicamentos a las personas con pensiones más altas. Días después aseguró que es un asunto que no está en la agenda del Gobierno aunque defendió que aporte menos el que menos tiene.

Antes, en su intervención inicial en el Foro ABC, Rajoy ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará esta semana la anunciada rebaja de tasa en los aeropuertos españoles y nombrará próximamente un comisionado" para abordar el desafío demográfico.

Rajoy ha avanzado que el primer Documento de Regulación que se aprobará en estos días recogerá una rebajará las tarifas de un 11% en el periodo de los próximos 5 años (un descenso medio del 2,2% anual), que entrará en vigor a partir del 1 de marzo. La finalidad, según el jefe del Ejecutivo, es potenciar el sector turístico, "que genera el 11% del PIB y el 13% del empleo en España".

"La rebaja se hará mejorando la calidad de los servicios aeroportuarios porque permite a Aena invertir más de 2.000 millones en los aeropuertos españoles los próximos 5 años", ha subrayado Rajoy.

El jefe del Ejecutivo, que ha estado arropado por siete ministros, ha anunciado también "un comisionado del Gobierno para hacer frente al reto demográfico, para debatir con las comunidades autónomas y también en las cámaras cuales son las medidas, la gran mayoría de ellas de medio y largo plazo, que debemos adoptar en el futuro.

"Si en 2015 la población mayor de 65 años era el 18% del total, en 2030 ese porcentaje se elevará al 25%, con todo lo que eso implica en nuestro sistema de protección social. Somos el segundo país del mundo tras Japón en espectativa de vida, pero estamos obligados a adaptar nuestra economía a esa feliz circunstancia", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de "pensar en el medio y largo plazo" y anticiparse al reto que supone mantener el sistema de protección social: pensiones, educación, sanidad y dependencia. "Hoy gastamos en pensiones 40.000 millones de euros más de lo que gastábamos a finales de 2007 y hoy recaudamos 20.000 millones de euros menos que en el año 2007", ha afirmado.

Rajoy, aunque ha admitido que todavía somos el país europeo con mayor déficit, también presumió de los datos de la recuperación económica y de invertir el 70% de los Presupuestos en gasto social (pensiones, educación, sanidad y dependencia).

Llegó a decir, incluso, que la recuperación está llegando a todos los hogares españoles, "también a los más vulnerables". "El número de hogares con todos sus miembros en parto ha bajado en un año en 134.700, un 8%, y el desempleo de larga duración se ha reducido a un ritmo especialmente intenso durante 2016, cuando 315.000 personas que llevaban un año en el paro encontraron trabajo".

En su intervención, Rajoy ha destacado los primeros acuerdos entre el Ejecutivo y PSOE y Ciudadanos, que abren un horizonte "esperanzador y tranquilizador" y ha instado a proseguir en la misma senda y no creer que lo ocurrido en 2016 fue un mero "sarampión" contra el que España ya está vacunada.



Rajoy ha subrayado que el año pasado fue "atípico, incierto y políticamente convulso" y ha invitado a tener en cuenta esa experiencia y no olvidarla. Una de las enseñanzas que cree que hay que sacar de 2016 es que "no se puede renunciar nunca al diálogo", y menos en un momento tan complejo como el actual.