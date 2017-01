Rajoy avala a Cospedal como secretaria general del PP: "Acredita méritos suficientes para desempeñar más de una tarea política"

MADRID.- Mariano Rajoy sigue fiel a su estilo de mantener la incertidumbre hasta el final. 'Ni sí ni no ni todo lo contrario' es su respuesta habitual a cualquier conflicto y hoy ha vuelto a darla en una entrevista en El Faro de Vigo en la que no quiso desvelar si María Dolores de Cospedal seguirá compaginando su cargo de ministra de Defensa con el puesto de número dos del PP.



Eso sí, el presidente del Gobierno y de la formación conservadora ha roto una lanza en favor de su mano derecha en Génova: "Acredita méritos suficientes para desempeñar con éxito cualquier tarea política y para desempeñar más de una, también", la defendió de las críticas.



No obstante, consideró "una buena pregunta" la de si ella repetirá o no como secretaria general del PP tras el congreso que el partido celebrará en febrero. "Daremos respuesta en su momento", respondió en plural pese a que dicha decisión depende única y exclusivamente de él.







En su primera entrevista de 2017, Rajoy también insiste en que no cejará en su empeño de terminar este mandato tras un año muy "complicado" y recalca su convencimiento de que la estabilidad "es lo que conviene a España".



"Voy a poner todo de mi parte para que se pueda agotar la legislatura", señaló, repitiendo su mensaje de balance del año. También expresó su deseo de que haya el consenso necesario que así lo permita porque "la política no puede ser sólo confrontación; la política, sobre todo, es capacidad de llegar a acuerdos".

Rajoy asegura que su socio "preferente" es C's y evita responder si prefiere a Javier Fernández al frente del PSOE

Rajoy señala que su socio "preferente" es Ciudadanos, partido con el pactó 150 medidas para la investidura y con el que mantiene un diálogo "constante". "Eso está fuera de toda duda pero no excluye que podamos sumar al PSOE a grandes acuerdos de Estado en cuestiones como la educación, las pensiones o la política antiterrorista", añade.



Al ser preguntado si le gustaría que el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, siguiese como líder del PSOE, Rajoy admite que se ha entendido "bien" con el dirigente socialista, pero agrega que él no es quién "para decir al PSOE qué tiene que hacer".



En cualquier caso, considera el jefe del Ejecutivo que "si pudiera pactar la educación, las pensiones, la financiación autonómica y un par de cuestiones más" sería lo idóneo y en ello confía, al partir de la base de que "la única forma de alcanzar esos pactos es cuando no hay mayorías absolutas", "Si tienes mayoría absoluta todos te van a votar en contra", apostilla.

​

En cuanto a Catalunya, Rajoy recuerda que su Gobierno ha facilitado liquidez a esta comunidad y a todas las que lo han necesitado y subraya que ahora hay que revisar el sistema de financiación, que se "pactará entre todos".

Rajoy augura la creación de un millón de nuevos empleos

"Es una negociación muy compleja, que interesa a todas las comunidades porque cada una de ellas tiene sus razonables y legítimas demandas. Para empezar a hablar de esas cuestiones, del envejecimiento de la población, del gasto sanitario y en educación y de otras cosas, nos reuniremos el 17 de enero en la Conferencia de Presidentes Autonómicos", destaca.



En política económica, el jefe del Ejecutivo subraya que si no deshacen el camino y siguen haciendo "lo correcto" en 2017, recuperarán "toda la riqueza que se destruyó en España en los cinco años de recesión y se creará otro medio millón de nuevos empleos".

Defensa del rescate bancario

En otro orden de cosas, al ser preguntado si los bancos deben devolver de oficio las cláusulas suelo, Rajoy sostiene que los bancos tendrán que cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y explica que quieren buscar una fórmula "voluntaria" que agilice los trámites para que la gente que tiene derecho a esa compensación cobre rápido y se evite litigiosidad.



"En ocasiones anteriores logramos una buena solución con otros asuntos como las preferentes o los desahucios y ahora se trata de buscar mecanismos parecidos". Preguntado después si deberá el Estado ayudar de nuevo a los bancos que queden cojos de capital o es momento de abrir una nueva ronda de fusiones, Rajoy dice que los informes señalan que el impacto es "bastante limitado". "En términos generales, la reestructuración que se hizo en su día del sistema financiero resultó un acierto", apostilla.



Después de que la patronal esté dispuesta a recurrir la subida del impuesto de sociedades, Rajoy recalca que es prioritario mantener el compromiso con la reducción del déficit público y subraya que él es un "convencido" de la conveniencia de bajar impuestos, algo que volverá a hacer cuando la situación "lo permita".



También destaca el "compromiso" de su Gobierno con el AVE a Galicia y señala que es una prioridad del Ministerio de Fomento "concluirlo a la mayor brevedad posible". "Las únicas limitaciones las marcarán las circunstancias técnicas", indica.

Feijóo, ¿su sucesor?

"Feijóo tiene todas las cualidades para lograr cualquier objetivo que se fije"

Acerca de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sea visto como uno de sus posibles relevos de futuro, incide en que "es un grandísimo político" que ha reeditado una mayoría absoluta, la tercera para él, el 25-S, "algo sin precedentes". Por eso, constata que, en general, Feijóo "tiene todas las cualidades para lograr cualquier objetivo que se fije". "Afortunadamente, el PP puede presumir de tener un magnífico plantel de políticos capaces de hacer frente a las responsabilidades más difíciles", refrenda.



Mariano Rajoy ha recibido el Año Nuevo en Galicia, donde ha aprovechado para hacer deporte por la Ruta da Pedra y leer, en concreto Patria de Fernando Aramburu.