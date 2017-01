Rajoy cree que habrá acuerdos del PP con el PSOE sea quien sea su líder

MADRID/LISBOA.- A Mariano Rajoy le da igual quién vaya a ser el próximo líder del PSOE. Ni siquiera le preocupa que Pedro Sánchez -que este sábado ha confirmado su precandidatura a las primarias- vuelva a la Secretaría General y retome su famoso 'no es no'. De hecho, el presidente del Gobierno no quiere valorar aún si esa situación podría implicar el fin de los acuerdos entre su Ejecutivo y los socialistas.

Así lo han afirmado fuentes de Moncloa e Efe, que han insistido en que no entrarán a valorar los procesos internos de otros partidos. "Es inevitable que su respuesta sea siempre la misma", se excusan. "[Rajoy] no entrará en ello, de la misma forma que no le gustaría que dirigentes de otras formaciones opinaran sobre asuntos del Partido Popular (PP)", argumentan.

No obstante, afirman que Rajoy está dispuesto a entenderse "con el [líder del PSOE] que haya" y que desea que el conflicto en el seno del PSOE se resuelva "pronto".

Rajoy quiere llevar los Presupuestos al Congreso antes de final de marzo

De hecho, según las mismas fuentes, el presidente trasladará a los interlocutores de otros partidos que apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del PP no quita votos a nadie con el fin de sacarlos adelante cuanto antes.

Así, en la ronda de contactos que prevé intensificar a partir del lunes, Rajoy intentará convencer a sus oponentes poniendo como ejemplo que el PP ya ha respaldado los de Asturias y Extremadura y, por ejemplo, en esta última comunidad aumentaron sus votos en las elecciones generales y bajaron los del PSOE.

Rajoy quiere llevar los PGE a las Cortes antes de final de marzo, pero antes hablará "con todos los partidos", dando preferencia a las fuerzas políticas con las que ya ha llegado a acuerdos, como Ciudadanos. No obstante, seguirá buscando el apoyo del PSOE y el PNV, sobre todo después de que ambas formaciones permitieran que saliera adelante el techo de gasto.

Así lo expresó Rajoy a su equipo desde Lisboa, donde recibió el anuncio de Pedro Sánchez mientras acudía a la cumbre de países del Sur de Europa, que tuvo lugar el pasado septiembre en Atenas y cuya tercera reunión será organizada por España el próximo mes de abril.



En esta su segunda edición, España, Francia, Chipre, Italia, Grecia, Portugal y Malta han puesto en común sus intereses ante los retos de futuro de la Unión Europea (UE) y ratificaron su apuesta por una "Europa más fuerte y más unida".

Los siete jefes de Estado o de Gobierno que participaron en este encuentro acordaron lanzar un mensaje muy claro: "creemos en Europa" y sólo "con una Europa más fuerte y más unida podemos dar una respuesta más eficaz a los ciudadanos", dijo el anfitrión y primer ministro luso, António Costa.

El segundo en tomar la palabra, el presidente francés, François Hollande, explicó que "hay que abrir una nueva etapa" en Europa, la de la convergencia de las políticas económicas en torno al crecimiento y el empleo, y la de la construcción de un futuro común ante "intentos de divisiones" o "amenazas", tanto internas como externas.

Por parte de Chipre, el presidente, Nicos Anastasiades, coincidió en que es necesario concretar una estrategia y traducir las declaraciones en acciones para Europa "reconquiste la confianza".

Un mensaje al que se sumaron los otros participantes en la reunión: los primeros ministros de Grecia, Alexis Tsipras; Italia, Paolo Gentiloni; Malta, Joseph Muscat; y España, Mariano Rajoy.

Tsipras, Rajoy, Hollande, Costa, Anastasiades, Muscat y Gentiloni posan para la foto de familia de la cumbre de los Países del Sur de la UE, en el Centro Cultural de Belem en Lisboa. REUTERS / Pedro Nunes

Cumbre bilateral Tsipras-Rajoy

Antes de eso, Rajoy y Tsipras mantuvieron una reunión bilateral en la que estuvieron de acuerdo en la necesidad de que los países miembros hagan una defensa de los valores comunes de la UE al margen de las ideologías de cada gobierno.

En una conversación de unos 25 minutos, Rajoy y Tsipras también han coincidido en la conveniencia de que los gobiernos europeos hagan más pedagogía respecto de lo que el proyecto europeo ha supuesto para el continente y sus ciudadanos.

​

Y han hablado de que se precisa una coordinación mayor para hacer frente a los retos comunes a los que se enfrenta Europa, y en particular sus países mediterráneos.

En el plano económico, los dos dirigentes han intercambiado puntos de vista sobre la situación en cada uno de sus países y han coincidido en que la prioridad número uno ha de ser el crecimiento económico y la creación de empleo. También han hablado, según las mismas fuentes, de la segunda revisión del programa de rescate financiero de Grecia.

La crisis de refugiados e inmigrantes se ha puesto también sobre la mesa. Los dos líderes comparten la necesidad de buscar "una colaboración más estrecha" buscando "soluciones razonables". Junto con Italia, Grecia es el país más afectado por el flujo de refugiados e inmigrantes que tratan de alcanzar la UE en busca de un futuro mejor.