Rajoy: "¿Qué debate es ese? ¿Por qué no me voy a volver a presentar? No hice nada malo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado que está dispuesto a agotar la legislatura. De hecho, ha asegurado que no ha hecho "nada tan malo" para no repetir como candidato del PP a la Moncloa cuando se vuelvan a celebrar elecciones generales.

"¿Qué debate es ese? ¿Por qué no me voy a volver a presentar? No he hecho nada malo", ha bromeado Rajoy en la conversación informal que ha mantenido, un año más, con los periodistas en el Congreso tras el acto de celebración del aniversario de la Constitución.

Rajoy ha asegurado que no se le ocurre otro escenario que no sea el de agotar la legislatura aunque el PP tenga 137 diputados y lo tenga que pactar y consensuar todo, como por ejemplo los Presupuestos del Estado.

Y espera abordar ese debate, el de las cuentas del Estado, a partir de enero, una vez celebradas las elecciones catalanas del 21 de diciembre, si bien ha dicho que "hay mucho hablado ya".

Rajoy ha señalado que a partir de enero volverá a hablar con los grupos parlamentarios para intentar sacar adelante las cuentas públicas de 2018, en especial con el PNV, cuyos cinco diputados son clave para reeditar un pacto similar al de 2017.



El presidente del Gobierno también recuerda los diputados que tiene al explicar que es necesario el consenso con el PSOE para reformar el modelo de financiación autonómica. "Espero que el Partido Socialista quiera, porque yo con 137 no puedo", ha dicho. No ha desvelado si ha hablado de esta cuestión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien ha mantenido después una breve conversación.

Además, ha confesado que la relación con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es mejor ahora, pero la ha enmarcado en el diálogo normal entre políticos, como el que mantiene con otros líderes de la oposición. Preguntado expresamente por su relación con el expresidente José María Aznar, ha replicado, bromeando: "Con Aznar bien, todo el mundo lo sabe".



Reforma constitucional

Un año más, el presidente del Gobierno ha tenido que responder, primero ante los micrófonos, y después en este corrillo, sobre el debate de la reforma constitucional.

Rajoy, en cualquier caso, ha insistido en una idea, la de que no se puede abordar una reforma constitucional porque sí, sin tener claro qué es lo que se quiere cambiar. Ha insistido en la idea ya expuesta por el portavoz de su partido, Rafael Hernando, de que primero hay que debatir en la comisión territorial y después aportar propuestas, que pueden no significar una reforma constitucional, sino de leyes orgánicas u otras normas.

Además, rechaza cualquier reforma que suponga contentar al independentismo catalán. No entiende, en este sentido, la "filosofía" de "hacerse el simpático con los que no lo son", ha dicho.