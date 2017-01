Rajoy fía el precio de la energía a la "lluvia" y asegura que no bajará la parte fija de la factura

MADRID.- Apostando todo a las condiciones metereológicas. Así gestiona el presidente del Ejecutivo el precio de la electricidad que está alcanzando sus máximos, precisamente, en los días más fríos del año. "No todo en esta vida depende del Gobierno", se excusó Mariano Rajoy.



Pero lo cierto es que no está dispuesto a hacer nada por rebajar la factura de la luz. Ni siquiera algo que sí está en sus manos, como bajar el precio de la parte fija de la misma. Así lo aseguró en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, en la que presumió de haber congelado ya "los peajes que dependen del Gobierno" y negó que España tuviese la tarifas más cara de Europa.



"Hoy los precios mayoristas en Italia (110 euros), Suiza (110), Francia (109) y Bélgica (109) están por encima de los de España (107)" afirmó Rajoy. "Pero esa no es la media anual de Eurostat", le presionó su interlocutor. "Yo le doy los precios de hoy, 26 de enero de 2017, que son precios oficiales", zanjó el presidente, que echó toda la culpa a la subida del precio del petróleo.

"Tenemos problemas que ahora se resolverán porque va a llover"

"Este año con la subida del petróleo un 100% respecto al año anterior y la situación compleja con las centrales nucleares de Francia tenemos problemas", reconoció. "Ahora se resolverán con agua y con la energía heólica porque va a llover", apostilló después.

"Es evidente que si sube el petróleo sube la electricidad pero los peajes, la tarifa fija, ya está congelada", siguió excusándose. Por último, restó importancia al problema al asegurar que una subida de 100 euros al año, según sus cálculos, supone 'sólo' 8 euros al mes. Y fin de la conversación.

Una conversación en la que Rajoy volvió a quedar en entredicho al reconocer que, siendo presidente del PP no sabía cual era la estrategia de su partido en el juicio de la Gürtel en el que está declarando el extesorero Luis Bárcenas.

"Me ha sorprendido usted", le dijo a Alsina cuando éste le pregunto por la petición de nulidad del juicio que pidió el abogado del Partido Popular. Rajoy dio por hecho que su representante legal no actúa por libre, pero, una vez más, eludió responder sobre esa cuestión. "No estoy siguiendo ese tema. Es bueno que dejemos a los tribunales actuar, pero yo estoy en esos otros temas [económicos] que de verdad importan a la gente", zanjó el presidente.

(Habrá ampliación)