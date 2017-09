"Quienes aprovechan para generar inestabilidad en las calles y debilitar las instituciones tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad". Este es el mensaje que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado a los independentistas en una declaración institucional en La Moncloa.

Mientras miles de personas se manifestaban en las calles de toda España en favor del "derecho a decidir" y después de la crisis creada tras las detenciones de varios cargos de la Generalitat, el jefe del Ejecutivo central decidió comparecer en prime time, en directo en todos los telediarios, para incidir en que "el referéndum no se celebrará".

Para ello, volvió a amenazar con "no renunciar a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho" para impedirlo. "Cada ilegalidad tendrá una respuesta", sentenció tras comparar a la Generalitat con "regímenes no democráticos". "Como señalaron todas las asociaciones de jueces, la desobediencia es un acto totalitario [...] El hecho de votar constituye la imagen más expresiva y clara de la democracia, pero también sabemos que a lo largo de la Historia muchos regímenes no democráticos han utilizado el voto para intentar legitimarse. Votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos de todos. No se puede votar para incumplir la ley", zanjó.

