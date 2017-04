Rajoy: "Iré encantado a declarar"

"Iré encantado a declarar". Así se ha pronunciado Mariano Rajoy este jueves antes de entrar a un acto de la CEOE en Madrid, donde por primera vez y contrariamente a lo que viene siendo habitual en él, accedió a responder ante la prensa sobre su citación como testigo en el caso Gürtel.

El presidente del Gobierno ratificó la imagen de "serenidad y tranquilidad" que el PP se esfuerza en mostrar desde que se supo la noticia. "Es un acto de pura normalidad", añadió.

Aunque recordó que en otras dos ocasiones el tribunal decidió no citarle, aseguró que respeta "todas las decisiones judiciales". "No dije nada en las otras oportunidades y ahora tampoco", zanjó, recordando su posición, precisamente, como jefe del Ejecutivo.

"No acostumbro a comentar las resoluciones de ningún tribunal, me parezcan razonables o no", agregó. Y, dicho eso, manifestó que responderá a todo lo que los jueces "tengan a bien" preguntarle sobre la presunta financiación irregular de las campañas de su partido en la época en la que él era secretario general.