Rajoy llama "aprovechategui" a Rivera y éste le retira su apoyo al 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entraba en el hemiciclo sin contestar preguntas sobre el CIS, que se hizo público ayer y que deja en muy mal lugar a su partido. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PP se encuentra en su mínimo histórico, por delante de Ciudadanos solo 1,6 puntos.

Después, el presidente del Gobierno se ha enfrentado con Albert Rivera mostrándose más beligerante que nunca con su socio.

Rivera le ha interrogado sobre por qué el Gobierno no ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional contra el voto delegado de Puigdemont y Comín. El rifirafe se ha resuelto con Rajoy explicando que no lo ha hecho porque los servicios jurídicos le han recomendado que no lo haga y que, igual que los diputados de Ciudadanos del parlament sí que lo han presentado, los del PP también lo han presentado.

Dicho esto, Rajoy ha sacado pecho por la aplicación "con mesura y firmeza del 155" y por los 25 recursos que su Gobierno ha interpuesto, por actuaciones relacionadas con el Procés. Ha afirmado que estas credenciales "no me hacen sospechoso de nada, al menos en esta materia" y ha lanzando al líder naranja un consejo envenenado: si se comportara en el tema catalán como el PSOE "les iría mucho mejor", "escenificar un supuesto desacuerdo creo que no tiene ningún interés, esto no le da un voto", le ha lanzado y, para terminar, ha puesto un lazo a su ataque acusándole de estar yendo de “aprovechategui” en este asunto, lo que ha sido recibido con risas sonadas en todo el hemiciclo.

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, conversa con los periodistas tras su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. EFE/Chema Moya

A la salida del Rajoy ha quitado importancia al CIS a preguntas de los periodistas. Dice que hubo encuestas parecidas antes de las elecciones de 2015 y 2016, que las elecciones están muy lejos y que "la gente ni está ni tiene porqué estar en eso".

Albert Rivera, por su parte, al salir, ha aprovechado las preguntas de los periodistas para dejar claro que no va a seguir el consejo de Don Mariano y para lanzar un titular sin efecto práctico: retira su apoyo al PP en la aplicación del 155 pero dice que eso no va a afectar a los Presupuestos Generales del Estado. Ha afirmado que no están de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno en este tema y que hace meses que ha dejado de contar con él "por sus líos internos y por las encuestas". Rivera ha afirmado que el asunto es mucho más serio que lo que había ocurrido, ha repetido que, según la fiscalía, se utilizó dinero del FLA en la consulta del 9N y ha insinuado que el Gobierno no ha presentado el recurso ante el Constitucional, que le reclama, por su acuerdo con el PNV. "No estoy dispuesto a que los nacionalistas" sigan marcando la política de este país, ha dicho y ha rehuido valorar el insulto que le ha dirigido Don Mariano.