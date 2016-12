Rajoy no se pronuncia sobre pacto de gobierno de PNV y PSE pero apela al marco constitucional

MADRID/BILBAO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido pronunciarse sobre el pacto de gobierno que han alcanzado el PNV y el PSE en el País Vasco, si bien ha apelado al marco constitucional y ha subrayado que "no es bueno generar más incertidumbres que las que hay".



En declaraciones a los periodistas antes de presidir la reunión del grupo popular en el Senado, Rajoy ha recordado que el citado pacto lo han suscrito dos partidos en el ámbito del País Vasco y el PP no lo ha firmado "más que nada porque no ha sido invitado ni ha entrado" en esa negociación. "Pero mañana nuestro portavoz dará a conocer su opinión", ha apostillado Rajoy en referencia a la intervención del líder del PP vasco, Alfonso Alonso, én la sesión de investidura en el Parlamento autonómico.







Ha subrayado Rajoy en cualquier caso que sus prioridades siguen siendo el crecimiento económico, la creación de empleo y la atención a las necesidades de la gente. "En segundo lugar", ha añadido, "no es bueno generar más incertidumbres que las que hay". "Y por último, en el marco constitucional nosotros nos movemos siempre, y ahí seguimos queriendo movernos en el futuro", ha apostillado el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Alfonso Alonso, ha acusado al PSE-EE de "entregarse" al PNV con el pacto de Gobierno que han cerrado y asumir su "discurso y hoja de ruta soberanista". Además, cree que, de esta forma, se demuestra que el PSOE no puede "articular un proyecto de corte nacional en España y vertebrar el país", y ha destacado que el acuerdo entre jeltzales y socialistas "en ningún momento" llama a ETA organización terrorista.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Alonso considera que el acuerdo "es un relato escrito por el PNV" de corte nacionalista y que incluye una hoja de ruta que "es aceptada por el PSE-EE, con los deberes y la orientación" para esta legislatura, que se centra en la ponencia de autogobierno para la reforma del Estatuto "con una serie de temas a abordar". "Lo que llama la atención del texto es el reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir del pueblo vasco, etc. Esto es la hoja de ruta de lo que se va a hacer", ha añadido.



Tras señalar que los socialistas se van a dedicar "a la gestión de tres carteras menores", ha apuntado que el PSE-EE queda "neutralizado, asume el ideario, el discurso, el lenguaje y la hoja de ruta que plantea el PNV y que es necesariamente soberanista". "Vamos a ver cómo discurre luego la legislatura y vamos a ver cuáles son las opciones que realmente quiere llevar adelante el PNV. Nosotros advertimos de que esa hoja de ruta es volver a tiempos pasados en lo que nos fue mal y que abre incertidumbres", ha añadido.