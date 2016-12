Rajoy aboga por una reforma “prudente” de la Constitución: “Hay que saber qué se va a tocar y qué no"

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se opone a una reforma de la Constitución en estos momentos, pero considera que hay que ser “prudentes” a la hora de abordar una modificación del texto de la Carta Magna. “Hay operaciones en la vida que conviene saber cuál es el principio y cuál es el final”, ha dicho en una breve declaración momentos antes de entrar al acto oficial de conmemoración del XXXVIII Aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados.



Rajoy se ha sumado a las manifestaciones de los dirigentes políticos que han acudido a la celebración en la Cámara baja que han proclamado la necesidad, en algunos casos con urgencia, para introducir reformas de calado en la Cata Magna. Sin embargo, el presidente del Gobierno lo ha hecho sin excesivo entusiasmo.







"Es muy importante saber qué es lo que se va a tocar y qué no. Y qué es lo que hay que preservar", ha dicho. Y en este sentido ha sido tajante: “Hay que mantener la unidad de España, la soberanía de su territorio, la igualdad entre todos los españoles, la pertenencia a Europa y los pilares del estado de derecho”. En cambio, no ha indicado cuáles serían aquellas modificaciones que a su juicio cabría introducir en la actual redacción de la Carta Magna.



“Se puede reformar, pero hay que tener en cuenta que fue un gran acuerdo entre los españoles. El PP está dispuesto a reformar, pero hay que tener en cuenta qué es lo que se quiere reformar, qué se toca y qué no. Y el final (de la reforma). Conviene pactar todo eso”, ha insistido Rajoy ante los periodistas, tas recordar el espíritu de consenso que presidió su elaboración en 1978.

En cambio, sí ha apelado al consenso para que pueda facilitarse el desarrollo de la actual legislatura que, ha reconocido, “es muy diferente a las que hemos conocido antes”. “Es una magnífica oportunidad para trabajar todos juntos”, ha añadido para mostrarse satisfecho de lo que se ha logrado en el primer mes de su Gobierno al recabar el apoyo al techo de gasto – paso previo a la elaboración de los presupuestos – “lo que está muy bien visto en Europa”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, aplauden a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el acto celebrado en la Cámara Baja con motivo del 38 aniversario de la Constitución. EFE/Chema Moya



Sin embargo, su cautela sobre la reforma de la Constitución no ha tenido el mismo reflejo en otros portavoces. El representante de Podemos, Pablo Echenique, número tres de la formación morada, ha reclamado una reforma “porque la actual redacción permite injusticias en el terreno de los derechos, la vivienda, los niños”, entre otras. “Eso se hace con el consentimiento de los que se llaman constitucionalistas”, ha proclamado ante los periodistas antes de entrar al acto oficial.

Por su parte, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha reclamado la reforma de la Carta Magna pero ha hecho hincapié en los riesgos que suponen los nacionalistas y soberanistas para romper la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles. “Reforma sí para modernizarla y adecuarla a los nuevos tiempos y realidades de la sociedad española, pero no para deshacer lo que ha costado tanto construir”, ha dicho Rivera.

En los habituales corrillos con la prensa tras el discurso de la presidenta de la cámara, Ana Pastor, en el que también ha abogado por el entendimiento de los grupos para tener una legislatura provechosa para los ciudadanos, Rajoy no ha agregado muchas más novedades. Sí ha mostrado su convencimiento de que una futura reforma de la Carta magna no puede hacerse únicamente con el acuerdo “entre el PP y el PSOE”; tampoco entre su formación y Ciudadanos.

Los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, de Hacienda, Cristóbal Montoro; y de Defensa, María Dolores de Cospedal, durante el acto celebrado en el Congreso con motivo del 38 aniversario de la Constitución. EFE/Chema Moya

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras saludar a los presidentes del Senado, Pío García-Escudero, y del Congreso, Ana Pastor, durante el acto celebrado en la Cámara Baja con motivo del 38 aniversario de la Constitución. EFE/Chema Moya

En cambio, se ha mostrado más prolijo a la hora de destacar las ventajas del acuerdo con socialistas y Ciudadanos para fijar el techo de gasto “por el mensaje positivo que se envía a Bruselas”, al tiempo que se ha mostrado confiado en que ese entendimiento sea positivo de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. “No he hablado con nadie todavía”, ha dicho sobre la negociación del proyecto de cuentas públicas para 2017 que quiere presentar en la Cámara baja en las próximas semanas.



Rajoy, que ha estado acompañado por los miembros de su nuevo Gobierno (tan solo ha faltado el de Economía, Luis de Guindos, en la reunión del Ecofin, en Bruselas), no ha querido pronunciarse sobre el recorrido que tendrá la actual legislatura, en la que tan solo cuenta con el respaldo de los 137 escaños de la bancada popular. “No me atrevo a aventurar qué duración tendrá”, ha concluido.



La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, durante el acto celebrado en la Cámara Baja con motivo del 38 aniversario de la Constitución. EFE/Chema Moya

Los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina; Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (i-d), durante el acto celebrado en la Cámara Baja con motivo del 38 aniversario de la Constitución. EFE/Chema Moya



El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique (i), junto a los diputados de Unidos Podemos Carolina Bescansa (d) y Txema Guijarro (2d), y el ex JEMAD y miembro de Podemos, José Julio Rodríguez (2i), durante el acto celebrado en el Congreso con motivo del 38 aniversario de la Constitución. EFE/Chema Moya

La recepción de este año en el Congreso de los Diputados ha congregado a más invitados que en la ocasión anterior (alrededor de 500 personas). Ha sido la primera vez que esta celebración se hace sin un jefe de la oposición, aunque en representación del PSOE ha estado el presidente de la gestora y del Principado de Asturias, Javier Fernández.



También ha estado sus colegas de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Los únicos representantes autonómicos del PP han sido el gallego Alberto Núñez Feijóo y la madrileña Cristina Cifuentes; apenas cinco presidentes autonómicos.

Aparte de las ausencias de los líderes de Podemos Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, además de Alberto Garzón, de IU, tampoco ha asistido ningún representante de los grupos parlamentarios de ERC, PNV y los nacionalistas del Mixto: Partit Demòcrata de Catalunya PDECat, la antigua Convergència), Compromís y EHBildu, unas ausencias que son ya una constante en esta conmemoración.



La llamada sociedad civil no ha tenido excesivos representantes. Ha sido llamativa la presencia de Carmen Lomana, una habitual de los programas televisivos de entretenimiento, quien ha hecho lo indecible por hacerse notar en todo momento. Una de las personalidades que ha concitado más atenciones ha sido Landelino Lavilla, ex presidente del congreso de los diputados y actual miembro el Consejo de Estado.