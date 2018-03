"Es en la comisión [del Pacto de Toledo] donde se debe proceder al trabajo [sobre pensiones]". La frase del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, venía a solidificar este martes la estrategia desarrollada por su formación durante las últimas semanas en lo que a las pensiones se refiere: todo debe tratarse en una comisión cuya Presidencia ostenta el PP, y esto se reviste con un llamamiento "a la responsabilidad", para no entrar en materia fuera de este espacio. Todo, a pesar de las concentraciones de pensionistas que ya han cercado la Cámara Baja -y volverán a hacerlo este sábado-, para exigir una mejora urgente de sus prestaciones.

Así, en el pleno monográfico sobre pensiones de este miércoles, se espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alardee de los esfuerzos del Ejecutivo en la materia, pero también que insista en el mismo mensaje que predicaba Hernando: todo debe ir a una única comisión en el Congreso, como acostumbra a hacer el PP cuando decide patear el balón.

Ni el PP quiere avances fuera de este espacio, ni favorece que el trabajo dé sus frutos; las recomendaciones ya redactadas por esta comisión son "amplias y ambiguas", según todas las fuerzas consultadas, y no son vinculantes

Por su parte, varias fuerzas de la oposición en el Parlamento denuncian a Público que ésta es una artimaña más del PP: "Parapetarse" tras la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, para después "bloquear" la actividad en este espacio, que avanza mucho más despacio de lo que les gustaría. Ni el Partido Popular quiere avances fuera de este espacio, ni favorece que el trabajo dé sus frutos, ya que las recomendaciones ya redactadas por esta comisión -cerca de una decena-, aún en fase de negociación, son "amplias y ambiguas" según todas las fuerzas consultadas, por no hablar de que no son vinculantes.

De hecho, socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís (Grupo Mixto), sostienen que, más allá de sus acusaciones -especialmente al PSOE-, es el Partido Popular quien realmente ha convertido en papel mojado el Pacto, con su reforma de 2013 y con su nula "voluntad" de mejorar el sistema actual. Todo, con PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y PNV -este último con algunos matices- demandando que el incremento de las pensiones vaya ligado al Índice de Precios al Consumo (IPC), algo a lo que el PP se resiste. Con esta actitud, explican, es difícil que este marco pueda servir para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Mercé Perea (PSC), al PP: "Dejen de esconderse tras el Pacto de Toledo"

"Lo dije en septiembre: dejen de esconderse tras el Pacto de Toledo", demanda al PP Mercé Perea, integrante del PSC y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión. La diputada expone a este medio que los conservadores no tienen "voluntad de recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas", y les pide que retomen el diálogo social, interrumpido "desde el año pasado".

También quiere que propongan una alternativa al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), y acusa al Gobierno de funcionar lanzando propuestas como una suerte de globos sonda en los medios de comunicación, en lugar de abordar el asunto de un modo más serio y riguroso: "No han traído datos negro sobre blanco", apunta.

En esta línea, Perea presume de la veintena de iniciativas llevadas por el Grupo Socialista a la cámara durante esta legislatura, frente a un Ejecutivo del PP que está poniendo "en enorme riesgo el sistema de protección social". "La Comisión no tiene poder normativo y lo saben". "Los pensionistas no pueden seguir esperando a que nosotros hagamos recomendaciones", afirmaba la diputada este martes, en la tribuna de oradores, en su defensa de la Proposición no de Ley (PNL) sobre pensiones de su grupo, cuya tramitación ha sido aprobada a última hora de la tarde.

Yolanda Díaz (En Marea): "El PP tiene que explicar si va a cumplir la Constitución en materia de pensiones"

"El PP tiene que explicar si va a cumplir la Constitución en materia de pensiones", explica a Público Yolanda Díaz, representante de Unidos Podemos en la Comisión. La parlamentaria de En Marea critica duramente que el Partido Popular se haya "saltado" el Pacto de Toledo, y teme que, con sus alegatos en favor de los planes de pensiones privados, y sus desgravaciones a estos planes, esté contemplando las pensiones como un negocio más: "Un negocio de 139.000 millones euros", precisa.

Así, Díaz alerta de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad el 1 de enero de 2019, y destaca que supondrá "un recorte del 7 al 12% en las pensiones, como mínimo". La diputada gallega, que también tiene dardos para el PSOE por su reforma de 2011, prevé que el PP buscará una fórmula de actualización "que no sea ni el 0,25% ni el IPC", y también esgrime la lista de iniciativas presentadas por su grupo en esta materia -la última, una PL vetada en la Mesa del Congreso por PP y Ciudadanos-.

Ignasi Candela (Compromís): "Se ha avanzado en recomendaciones genéricas, sin sustancia, y lo que dure el bloqueo dependerá de la presión en las calles"

"Se ha dejado el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización para el final, porque eran los asuntos más complicados, pero ha habido que empezar a abordar estos temas", apunta Ignasi Candela, diputado de Compromís (Grupo Mixto) y portavoz en la Comisión de Pacto de Toledo. Candela reconoce que hay "pocos visos de avanzar" en esta comisión -"Es difícil avanzar con el PP en materia de pensiones"-, y afirma que la mera designación de la diputada Celia Villalobos -que recientemente defendía públicamente los planes de pensiones privados- para presidir esta comisión, suponía ya una "declaración de intenciones" por parte del PP.

En este sentido, el diputado valenciano denuncia que, hasta la fecha, "se ha avanzado en recomendaciones genéricas, sin mucha sustancia", y precisa que el mantenimiento del "bloqueo" por parte del PP dependerá, en última instancia, "de la presión que la gente ejerza en la calle".

Gerardo Camps (PP) tira de argumentario: "Hay que huir de promesas alejadas de la realidad"

Por su parte, desde la tribuna de oradores, el portavoz del PP en la Comisión, Gerardo Camps, insistía este martes en que "el único Gobierno que ha congelado las pensiones es el socialista". Así, y tirando de argumentario, Camps ha advertido de que toca "huir de promesas alejadas de la realidad" a la hora de modificar el sistema de pensiones.

Con todo, la Comisión volverá a reunirse en una semana, el 20 de marzo. Entonces se habrán despejado algunas incógnitas y, como apuntan PSOE, Unidos Podemos y Compromís, previsiblemente Ciudadanos habrá clarificado su postura en esta materia, algo que hoy echan en falta.

Génova reconoce que no contempla tomar de base el IPC



El martes, Hernando exigió al resto de grupos que no abandonasen la Comisión, además de insistir en que "habría sido mejor" esperar a que este espacio hubiera alcanzado acuerdos y cerrado sus recomendaciones, antes de celebrar el debate monográfico en el que participará este miércoles el presidente del Gobierno.

Sobre su intervención, el portavoz conservador sólo ha avanzado que "no va a ser para dar golpes de efecto ni presentar ocurrencias", y desde el PP han asegurado no estar al tanto de si el jefe del Ejecutivo presentará alguna nueva medida, a pesar de que el resto de grupos ya lo da por hecho.

Y, aunque en público no sean tan claros, fuentes de Génova reconocen que no contemplan la actualización de las pensiones con respecto al IPC, una de las exigencias más importantes de PSOE y Unidos Podemos, por considerarlo impagable.

El martes, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de los conservadores, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, evitó dar más detalles sobre el índice de actualización que contemplan: "Vamos a ver cuánto se pueden revalorizar", atajó Casado. Fue en la misma comparecencia en la que aprovechó para agitar el fantasma de Grecia, para pedir "responsabilidad" a quienes exigen un aumento de las pensiones, sin salirse así del guión redactado por Rajoy para abordar esta materia.