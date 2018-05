Rajoy se reunirá con Sánchez y Rivera esta semana para hablar sobre Catalunya

Mariano Rajoy se reunirá este martes y jueves con Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, en el palacio de la Moncloa para hablar sobre el escenario político en Catalunya tras la investidura como president de Quim Torra. Según ha anunciado el secretario de organización de los socialistas, José Luis Ábalos, Sánchez y Rajoy se reunirán para coordinar una "respuesta constitucional". En tanto, fuentes de Cs han precisado que el encuentro con Rivera será a 9,30 de la mañana del jueves.

Anteriormente, en declaraciones a los periodistas tras presidir en Segovia el acto de entrega de las grandes cruces de Alfonso X el Sabio, Rajoy ha ofrecido "entendimiento y concordia" a Torra, pero la ha avisado de que va a garantizar que en todo momento cumpla la ley y la Constitución. El jefe del Ejecutivo ha reiterado que lo que ha escuchado al nuevo president no le gusta, pero que le juzgará por sus hechos.

Rajoy ha reconocido que el momento actual no es fácil y ha hecho una apelación a la mesura, a la tranquilidad y "a dejar de un lado la ansiedad". "La ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta", ha añadido en esa alusión a la actitud de Ciudadanos ante la investidura de Torra.

Por su parte, en su intervención ante los medios, Ábalos ha indicado que Pedro Sánchez acudirá a la reunión con el presidente del Gobierno sin ninguna postura previa ni orden del día, aunque indicó que el planteamiento de los socialistas es muy claro: la aplicación del artículo 155 se levanta en cuanto se forme Gobierno en Catalunya, aunque el “número tres” del PSOE advirtió de que se puede volver a aplicar en función de las circunstancias.

Ábalos indicó que el PSOE tiene una posición “sin complejos” en este tema, y aseguró que para volver a aplicar el 155 los supuestos que se tienen que dar son “todos aquellos que vulneren la legalidad y al incumplimiento de las obligaciones que tiene el Gobierno de la Comunidad Autónoma”, afirmó. No obstante, reiteró que la oferta del PSOE sigue siendo la apuesta por el diálogo político, por lo que aprovechó la comparecencia para pedir públicamente a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que vuelvan a la comisión que evalúa el modelo territorial, como foro para encontrar fórmulas de encuentro y entendimiento.

Por ello, el dirigente socialista indicó que tras la elección de Torra hay que esperar con mesura, creyendo en la fortaleza que ya ha demostrado el sistema de Derecho, “por lo que no hay que adelantarse a nada ni aventurar nada mientras no se produzca. Esperaremos con toda tranquilidad, con la garantía de que vamos a cumplir la ley”, advirtió.

No obstante, Ábalos no ocultó que el horizonte no se presenta despejado –“hay poco espacio para la esperanza”, dijo-, y estuvo muy duro con el discurso del nuevo presidente de Catalunya. Para el dirigente socialista, “la puesta en escena, el discurso y el relato activista de Torra es inadmisible e intolerable” y aseguró que hizo un “discurso impropio” de quien quiere ser presidente de la Generalitat y gobernar para todos los catalanes.

Para el secretario de Organización del PSOE, la sesión de investidura ha vuelto a ser “un espectáculo lamentable” y aseguró que los socialistas van a combatir “estas posiciones políticas que nos parecen indignantes, sobre todo lo que tiene que ver con el supremacismo exhibido”, afirmó.

Además, Ábalos también volvió a criticar el papel de Ciudadanos en Catalunya -“que ha sido ninguno”, dijo- y preguntó a este partido si tiene alguna propuesta que ofrecer a los catalanes más allá de criticar con dureza al independentismo. El líder socialista indicó, además, que da toda la impresión de que el partido de Albert Rivera, “utiliza Catalunya para sacar votos en el resto de España, como otros hicieron en otra época”, dijo. En este sentido, recordó como un día Ciudadanos dice que se sale del apoyo a la aplicación del artículo 155 y, al día siguiente, quiere poner condiciones al resto, “lo que demuetra que sólo están pendientes de sus intereses electorales”, concluyó.