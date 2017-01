Rajoy y Rivera se reúnen en Moncloa "para cuidar las relaciones"

MADRID. - El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunieron la noche de este lunes en el Palacio de la Moncloa acompañados por los equipos negociadores que consensuaron el pacto de investidura.



Tanto fuentes del PP como de Ciudadanos han confirmado el encuentro, el primero que celebran ambos dirigentes desde el acuerdo alcanzado a finales de agosto.

La cita no tuvo un objetivo concreto más que el encuentro en sí mismo, según fuentes populares, que han señalado que fue una "cena distendida para cuidar las relaciones".



"No era para nada y para todo o para todo y para nada", ha dicho este martes en declaraciones a los periodistas el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo. Además, ha precisado que "no había un orden del día ni ninguna cuestión concreta que debatir" y que "simplemente era una reunión más de las muchas" que mantienen con C's.



El dirigente popular ha enmarcado así el encuentro dentro del "ámbito habitual el que se produce cualquier tipo de diálogo" con quien el PP considera su "socio prioritario".



Mariano Rajoy y Albert Rivera sellaron el 28 de agosto pasado un pacto por el que los populares se comprometían a poner en marcha 150 medidas a cambio del apoyo de Ciudadanos a la investidura del líder del PP.



Algunos de esos compromisos ya se han puesto en marcha, como la ley de autónomos o la ampliación del permiso de paternidad, según resaltó ayer mismo Rivera en una rueda de prensa, en la que también anunció un próximo acuerdo con el Gobierno para modernizar el sistema de regulación bancaria.



No obstante, aún están pendientes de cerrar asuntos como los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que Ciudadanos apremia al Ejecutivo para que los presente cuanto antes, o los compromisos sobre regeneración democrática, que incluyen, entre otros, la limitación a dos legislaturas u ocho años los mandatos de los presidentes del Gobierno.