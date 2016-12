Podemos reclama a Bruselas una alternativa al bono social tumbado por el Supremo 

MADRID.- El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha reclamado a la Comisión Europea (CE) una alternativa al bono social sobre pobreza eléctrica después de que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) lo anulase a petición de las eléctricas españolas, EON España y Endesa.



Benito ha recordado al organismo internacional que existe la Directiva de 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo que respalda la implementación de una medida como el bono social.









En una pregunta escrita que ha remitido a la CE, Benito cuestiona a la institución europea si considera “que el bono social, que pretende combatir la pobreza energética, incumple realmente esta directiva teniendo en cuenta que respeta los requisitos de certeza normativa, transparencia, no discriminación y ser controlable, y es proporcionado dadas las circunstancias de crisis energética”.



El eurodiputado de Podemos ha citado otras normas europeas, como la Resolución del PE 2015/2223 (INI) y la Directiva 20012/27/UE sobre pobreza energética, las cuales considera que sí respaldarían una iniciativa como el bono social. Por ello, plantea a la Comisión “si piensa tomar alguna medida para que la mala regulación española no recaiga sobre los consumidores como en 2013 tras la primera sentencia del TS”.



“¿Qué medidas alternativas propone la CE para rescatar a estas familias que no pueden acceder a la energía y vivir dignamente?”, termina la pregunta del eurodiputado.