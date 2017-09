Podemos no reconocería una hipotética declaración unilateral de la independencia de Catalunya tras el referéndum del 1 de octubre. La portavoz de la Ejecutiva del partido, Noelia Vera, ha recordado que su formación defiende "el derecho a decidir del pueblo catalán" en una consulta pactada, pero "rotundamente no" una declaración unilateral: "Rotundamente no. No compartimos la declaración unilateral de independencia en ninguno de los casos", apunta.

Horas antes de las declaraciones de Vera, este lunes, la portavoz del grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, Irene Montero, era cuestionada por la posición de su partido ante este escenario hipotético, y afirmaba "no compartir" esta "hoja de ruta".

Las dudas sobre la posible declaración unilateral llegan a menos de una semana del referéndum de autodeterminación, y el domingo eran abordadas por el propio president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el programa Salvados, de La Sexta. Puigdemont afirmó este domingo que "no está sobre la mesa del Gobierno catalán hacer ahora una declaración unilateral de independencia", aunque tampoco descartó esta posibilidad.

(Habrá ampliación)