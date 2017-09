El final de la campaña electoral en Lleida ha sido tan atípico, como el resto de la campaña. Sin actos políticos, en plenas Fiestas de Otoño -este sábado era festivo por el día de San Miguel- y bajo la amenaza del cierre de los colegios electorales por orden de la Fiscalía. Ante el riesgo de no poder abrir el domingo las sedes de votación, muchos padres y madres de centros de Secundaria de la ciudad han organizado para preparar diferentes actividades lúdicas, sobre todo este sábado, para terminar durmiendo dentro de los institutos y despertar a punto para la votación del 1 de octubre, evitando así su cierre.

De este modo responden a la llamada de la plataforma Escuelas Abiertas, que propone a profesorado, trabajadores y familias organizar eventos durante el fin de semana para mantener los centros abiertos el día del referéndum. Esta ha sido la respuesta ante la orden que ha dado la Fiscalía a los Mossos para que identifiquen a los responsables de los centros que han sido designados como colegios electorales el día 1 y les avisen que facilitando la apertura pueden incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Algunos de los centros participantes son el Instituto Màrius Torres, Josep Lladonosa, Joan Oró y el Guindàvols, entre otros. Así, por ejemplo, en este último instituto ya se ha preparado un maratón de cine para el viernes por la noche con el pase de la saga Star Wars. Arrancarán el sábado con una jornada deportiva a las 11.00h con fútbol sala y baloncesto, y seguirán con la celebración de una cacerolada. Está previsto que dichos institutos terminen la jornada con una cena popular y una observación astronómica. En el resto de la demarcación de Lleida también se están organizando actividades en varios centros de Tremp Balaguer.

La plataforma Escuelas Abiertas, que considera un éxito la respuesta a su llamada, subraya en su manifiesto que "la educación es uno de los pilares básicos de la democracia y las escuelas son el punto de encuentro de estos valores que nos hacen fuertes como sociedad. Por ello, ante la vulneración de derechos fundamentales culminada con el intento de España de precintar todos los recintos escolares, acciones contrarias al modelo educativo que día a día defendemos, desde la comunidad educativa no podemos permanecer impasibles”.

Lleida tendrá 296 sedes electorales para celebrar el referendum



Los ciudadanos de las comarcas de Ponent y del Pirineo están convocados este domingo en los colegios electorales que han habilitado los ayuntamientos y la Generalitat. En total son 296, de los cuales 93 estarán ubicados en el Alto Pirineo y el Valle de Arán, según fuentes del Ejecutivo. El Gobierno catalán ha hecho público en los últimos días una web en el que se puede consultar el lugar de votación. En la ciudad de Lleida habrá una veintena de locales electorales a pesar de la negativa del gobierno de la Paeria a ceder espacios municipales que son espacio de votación habitual en la capital del Segrià. Algunos de los puntos de votación serán en lugares atípicos, como algunos centros de atención primaria (CAP), que se sumarán a otros más comunes comino institutos, la sede de la Diputación de Lleida y también la del Instituto de Estudios IIlerdencs.

Iceta visita la fira de Sant Miquel animando a no votar el próximo domingo



Quien sí ha aprovechado para hacer campaña este viernes en Lleida ha sido el líder socialista catalán Miquel Iceta. El primer secretario del PSC ha recordado que "lo que se hará el 1 de octubre quizá satisfaga los independentistas, pero no encuentra una solución para el conjunto de la sociedad catalana". Además ha vuelto a insistir en la ilegalidad de este proceso acompañado del alcalde de la ciudad, Àngel Ros que también ha pedido serenidad y respeto ante algunas actitudes de los últimos días. Iceta ha pedido a la gente "que no vaya a votar el domingo ya que no se dan las garantías para una votación democrática".