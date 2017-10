Tras la jornada de votaciones y cargas policiales en Catalunya, llega el día después, en el que tanto el Gobierno, como la Generalitat y los diferentes partidos políticos trazarán sus diferentes estrategias. A última hora de este domingo, Puigdemont abrió la puerta a una declaración unilateral de independencia.

Actualiza aquí el directo.

La UE apoya el orden constitucional en España pero pide a Rajoy soluciones "para evitar más tensiones y el uso de la fuerza"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado este lunes con el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk.

En su charla con Rajoy, el presidente del Consejo le ha trasladado su apoyo al orden constitucional de España pero también ha pedido un esfuerzo para evitar más tensiones y el uso de la fuerza.

"Acabo de hablar con Mariano Rajoy. Compartiendo sus argumentos constitucionales, he llamado a encontrar vías para evitar más tensiones y el uso de la fuerza", ha escrito el propio Tusk en su cuenta oficial de Twitter. Esta es la primera vez en que se pronuncia públicamente el presidente del Consejo europeo sobre el desafío independentista.

Just spoke to @MarianoRajoy. Sharing his constitutional arguments, I appealed for finding ways to avoid further escalation and use of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 2 de octubre de 2017

Pedro Sánchez ya está en Moncloa

El secretario general del PSOE ya ha llegado al palacio de la Moncloa para reunirse con Mariano Rajoy para tratar la crisis de Catalunya.

Rajoy ha salido a saludar a Sánchez a las puertas del edificio del Consejo de Ministros del complejo de Moncloa y ambos se han estrechado la mano y han posado sonrientes ante los informadores gráficos.

A continuación han pasado al interior del edificio y han comenzado esa reunión, en la que intercambiarán puntos de vista sobre la estrategia que se ha de seguir ante anuncios como el del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que de que sigue adelante en su idea de declarar unilateralmente la independencia.​

UGT y CCOO se desmarcan de la huelga general de mañana en Catalunya

Las Ejecutivas federales de UGT y CCOO han anunciado este miércoles que se desmarcan de la huelga general convocada para este martes en Cataluña, afirmando que "en ningún caso" van a "avalar posiciones que den cobertura a la declaración unilateral de independencia".

Ambos sindicatos han subrayado que siguen apostando por "la negociación política e institucional para reconducir el conflicto político" que existe en Cataluña. En este sentido, han instado al Ejecutivo catalán a "no proceder a ninguna medida unilateral más, especialmente a la declaración de independencia".

El PP denosta a los heridos del referéndum: "Es una gran farsa"

"Es una gran operación de márketing, una estrategia manipuladora, mentirosa y profundamente victimista". Así ha reaccionado el PP a las imágenes de la violencia policial que ayer domingo tuvo lugar en Catalunya para impedir el referéndum del 1-O. Para los conservadores, la cifra ofrecida por la Generalitat que eleva el número de heridos por encima de los 800 es "mentira". "Es una gran farsa", sentenció el coordinador general de la formación, Fernando Martínez-Maillo. Información de Paula Díaz.

Pintadas en la sede del PP en Madrid tras el 1-O: "155 ya! Traidores"

Informa eldiario.es que un hombre envuelto en una bandera de España ha hecho una pintada en la sede central del PP de la calle Génova, en Madrid, un día después del 1-O que acusa a los miembros del PP de "traidores"

Amnistía Internacional denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de policía nacional y Guardia Civil

Cuenta Amnistía Internacional en una nota de prensa: "Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación".

El TSJC avisa en un auto de que el recuento del referéndum se hizo "sin ningún amparo legal"

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga al Govern de la Generalitat por el referéndum de independencia ha avisado de que el recuento de votos se ha producido "sin ningún amparo legal".

En un auto de la noche del domingo -en el que ordenó a Amazon bloquear servidores que gestionaban la aplicación Registro de catalanes y catalanas en el exterior-, la magistrada Mercedes Armas recogía que los acusados continuaban "burlando" sus requerimientos, tratando de lograr el recuento con maniobras informáticas.

Maillo insiste en que sólo hay cuatro hospitalizados y recuerda que también hubo 33 policías y guardias civiles atendidos. Rajoy no dialogará con PDCAT y ERC si no "vuelven a la Constitución", informa Paula Díaz.

Jordi Pujol y Marta Ferrusola votaron en el referéndum

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, votaron este domingo en el referéndum de independencia de Catalunya. Lo ha dado a conocer la Associació Serviol, que publica periódicamente reflexiones del expresidente catalán, a través de sus perfiles de redes sociales, donde ha compartido una imagen de ambos ante la mesa de un colegio electoral a punto de emitir su voto.



Jordi Pujol y Marta Ferrusola durante su votación en el referéndum.

El Govern cifra en 314.000 euros los desperfectos en escuelas durante el 1-O

El departamento de Enseñanza de la Generalitat ha cifrado en 314.000 euros los desperfectos ocasionados en los centros educativos en Catalunya durante la jornada de ayer. Según una nota emitida por el departamento de Enseñanza, el importe más elevado por desperfectos corresponde con las escuelas del Consorcio de Educación de Barcelona, que asciende a 98.000 euros.

Fuentes del Consorcio han informado de que los desperfectos se han producido en 16 escuelas, 7 institutos, 1 escuela de idiomas y dos centros de adultos. Los desperfectos en los centros de las comarcas de Girona suman 75.000 euros, en las comarcas de Lleida 30.000 euros, y en las de Tarragona 35.000 euros, según Enseñanza.

Los servicios territoriales de enseñanza de la zona Maresme- Vallès Oriental han cifrado los desperfectos en 6.000 euros, en el Vallès Occidental el importe alcanza los 30.000 euros, en los colegios de Barcelona Comarcas, en 25.000 euros, en las comarcas de la Catalunya Central suman 15.000, mientras que no hubo desperfectos en los colegios de las Tierras del Ebro.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona. | EFE

Macron habla con Rajoy y subraya "su apoyo a la unidad constitucional española"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su apoyo a la unidad constitucional de España en una conversación telefónica con Mariano Rajoy, dijo este lunes una fuente de la oficina presidencial gala. "El presidente subrayó su apoyo a la unidad constitucional española", dijo la fuente. La fuente no hizo referencia a las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad españolas.

La ANC y Òmnium también reclaman la proclamación de la independencia

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también han defendido este lunes la validez de los resultados del referéndum de este domingo, y han sostenido que Catalunya debe avanzar hacia la declaración de la independencia, que consideran que queda legitimada por estos resultados.

"Sería muy difícil explicar a 2,2 millones de personas que lograron heroicamente llegar a una urna para depositar su voto que, como hubo violencia y tuvieron la suerte de no sufrirla lo suficiente como para que no pudieran votar, el referéndum no es válido", ha aseverado Sànchez en declaraciones a los medios.

ERC defiende proclamar la independencia de Catalunya

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha defendido llevar los resultados del referéndum del 1-O al Parlament y proclamar la independencia de Catalunya después de la victoria del "sí".

En rueda de prensa este lunes, ha reivindicado la validez de los resultados y ha asegurado que ahora el Parlament los debe gestionar: "Queremos hablar de cómo seguimos, de cómo proclamamos la república y abrimos un proceso constituyente". Ha destacado que el objetivo de ERC es "construir un país mejor" a través de un proceso constituyente en el que participen todos los ciudadanos y que la declaración de independencia es el instrumento para hacerlo.

Miles de estudiantes se manifiestan en Barcelona contra la violencia policial

Miles de estudiantes universitarios, unos 16.000 según la Guardia Urbana, se han concentrado el mediodía de este lunes en la plaza Universitat de Barcelona para condenar la violencia policial y en defensa del resultado del referéndum, y han realizado una marcha silenciosa hasta la plaza Catalunya. En la cabecera de la movilización, convocada por Universitats per la República, los estudiantes portaban la boca tapada en señal de protesta por las cargas policiales y han realizado una marcha lenta, que solo era interrumpida por aplausos.

La marcha iba presidida por la pancarta "Buidem les aules, defensem el referèndum", y al final de la manifestación, en una plaza Catalunya llena, la megafonía ha dado paso a L'estaca, de Lluís Llach, que ha sido acompañada por los estudiantes antes de los parlamentos.

Los portavoces de Universitats per la República, Jordi Vives y Marta Rosique, han condenado las acciones policiales, a las que han contrapuesto la unidad catalana: "Si nos atacan, resistimos cívica y pacíficamente. Si nos tapan la boca, gritamos libertad". Vives ha expresado la solidaridad con los heridos en las cargas policiales, y se ha mostrado "orgullosos" de ellos por defender los colegios electorales.

Miles de estudiantes se manifiestan en el centro de Barcelona. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Sólo la prensa nacional acepta la posición de que los agentes se limitaron a seguir el mandato policial, como defiende Rajoy, informa Carlos del Castillo.

Los sindicatos de Policía Nacional instan a Interior a que se replantee la inclusión de los Mossos en el CITCO

Todos los sindicatos policiales han instado al Ministerio del Interior a que se replantee la decisión de incluir en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a los Mossos d'Esquadra, teniendo en cuenta que "llegado el caso actúan siguiendo intereses políticos por encima de la seguridad pública".

La petición, en el marco de la "unidad de acción en defensa del Estado de Derecho", ha sido trasladada a Interior por todos sindicatos con representación en el Consejo de la Policía Nacional un día después de la polémica actuación de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para precintar los colegios y requisar material del referéndum ilegal del 1 de octubre.

SUP, CEP, UFP, SPP y ASP han defendido que los Mossos "desobedecieron el mandato expreso tanto del TSJC como de Interior", que asignó en el coronel y alto cargo del Ministerio Diego Pérez de los Cobos la función de director técnico del operativo policial de Mossos, Policía y Guardia Civil para frenar el 1-O. "Si hubieran cumplido con su cometido en el reparto de funciones, no se habrían producido las imágenes de cargas policiales", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el portavoz del SUP, Ramón Cosío, en representación del resto de organizaciones.

El TSJC ordenó a Amazon bloquear la aplicación del registro de catalanes en el exterior

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga al Govern de la Generalitat por el referéndum ordenó la noche del domingo a Amazon el bloqueo de varios servidores que gestionaban la aplicación Registro de catalanes y catalanas en el exterior.

En el auto, dictado a última hora del domingo y notificado este lunes a las partes, la magistrada Mercedes Armas mandó a la empresa el bloqueo de las conexiones a dichos puertos desde IPs procedentes de España y le advirtió de que, hasta no hacerlo efectivo, se abstuviera de ponerlo en conocimiento del Diplocat.



Iceta urge a un diálogo sin condiciones para evitar el "desastre inminente" de una declaración unilateral de independencia

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha urgido este lunes a empezar a dialogar sin condiciones para evitar el "desastre inminente" que supondría la declaración unilateral de independencia en Catalunya.

Iceta admite que es muy complicado que Rajoy y Puigdemont dialoguen debido a la escalada de tensión, pero les propone una primera medida que podría ayudarles: que "simultáneamente" Puigdemont renuncie a una declaración unilateral de independencia y que Rajoy devuelva a la Generalitat todas competencias que ha intervenido estos días para impedir el referéndum.

Iceta, hace unos días en Barcelona. EFE/Marta Pérez

El rey, en contacto permanente con Rajoy

El rey, que mantiene despejada de actos públicos su agenda para la presente semana, sigue los acontecimientos en Catalunya en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Puigdemont dice que no ha tenido contacto con Rajoy: "Si llama hoy, iré a donde sea"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado, asimismo, que no tiene "ningún contacto" con el Gobierno, pero ha instado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a "verbalizar" si está dispuesto a entrar en una "mediación" internacional para dar salida al conflicto catalán.

Puigdemont ha señalado que si Rajoy "llama hoy mismo", irá a una "reunión adonde sea". Pero hoy en día "no existe ningún contacto con el Gobierno central" ya que, a su juicio, Rajoy no ha respondido a las llamadas de diálogo desde Cataluña de los últimos tiempos.

Puigdemont reclama a la UE que medie en el conflicto

Puigdemont también ha reclamado durante su comparecencia que la Unión Europea "apadrine" una mediación entre el Gobierno catalán y el central para encontrar una solución al contencioso político entre Catalunya y el Estado. Ha expuesto que un actor "internacional" debería sentar en una mesa de diálogo a la parte catalana y la del Estado para como, mínimo, restablecer la normalidad institucional en Catalunya.

"La UE tiene que dejar de mirar hacia otro lado", ha insistido el presidente catalán, que lamenta que la UE no acepte aún la legalidad que él sí ve en el referéndum del 1-O, pero considera que sí ha habido un cambio de tono de Europa tras ver las cargas policiales y sus consecuencias de este domingo.

Puigdemont, tras su comparecencia de este lunes. REUTERS/Albert Gea

Maíllo: "El Gobierno no va a dar un paso atrás"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que el Gobierno no va a dar un paso atrás en defensa de la Constitución y ha instado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a volver a la legalidad porque, de lo contrario, no puede haber diálogo.

Además ha subrayado que el Gobierno y las instituciones "no van a dar un paso atrás, no pueden" y Puigdemont lo sabe. "Y algunos van a tener que responder ante la Justicia por las decisiones que han tomado hace mucho tiempo", ha añadido. Martínez-Maíllo ha pedido también al presidente catalán que no tome decisiones "en caliente" que "no van a ninguna parte" porque tienen consecuencias "inevitables", y "es importante que asuma las consecuencias de sus actos presentes y sus actos futuros".

Lo socialistas siguen sin pronunciarse sobre la aplicación de artículo 155, pero ven otra salida en la actuación del Tribunal Constitucional si hay declaración de independencia, informa Manuel Sánchez.

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, durante la rueda de prensa. EFE/Mariscal

4.000 personas se concentran en Girona en protesta por las cargas policiales

Unas 4.000 personas, según la Policía Local y los Mossos d'Esquadra, se han concentrado este mediodía en Girona para protestar por la intervención policial y las cargas que se efectuaron en la jornada de ayer en Catalunya. Las consignas a favor de la independencia se han interrumpido por la entrada en la Plaça del Vi, que alberga el ayuntamiento y donde estaba el epicentro de la manifestación, de los Bomberos de la Generalitat, que han sido ovacionados.

La alcaldesa Marta Madrenas (PdeCAT) ha encabezado la representación municipal, mientras que la del Govern le ha correspondido al delegado de la Generalitat en la provincia, Eudald Casadesús.

Populares y socialistas pactan que se debata sobre Catalunya en el Parlamento Europeo en el marco del Estado de derecho

Los principales grupos en el Parlamento Europeo -Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y Liberales (ALDE)- han pactado enmarcar en el Estado de derecho el debate sobre Catalunya que se espera que sea incluido en el orden del día del pleno que la institución celebra esta semana en Estrasburgo (Francia).

Los eurodiputados votarán si aceptan el debate al inicio del pleno a las 17.00 horas de este lunes, pero los tres grupos presentarán enunciados idénticos para una discusión sobre la "Constitución y el Estado de derecho en España a la luz de los acontecimientos en Catalunya", según han informado a Europa Press diversas fuentes parlamentarias. "No se trata de una petición conjunta, sino que cada uno de los tres partidos ha presentado su propia propuesta pero usando el mismo texto", han matizado desde uno de los grupos.

Dos asociaciones de fiscales critican la actuación de los Mossos el 1-O

Dos de las tres asociaciones de fiscales han criticado la actuación de los Mossos durante el 1-O. En un comunicado, la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han denunciado que lo ocurrido ayer pone de manifiesto "el desprecio y desafío hacia el Estado de Derecho" por parte de sus gobernantes.

"No se puede hablar de Estado de Derecho ni de democracia cuando no se respetan las leyes", han afirmado, insistiendo en que "todas las opciones políticas son válidas, pero dentro del marco de la legalidad". Esta asociación ha recalcado que el Poder Judicial precisa para cumplir su función "una policía judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales".

Mossos ante el colegio Gili Gayà de Lleida este domingo. EFE/Adrià Ropero

"Hizo todo lo posible por difundir una visión parcial y sesgada de los hechos", denuncian los trabajadores de la cadena pública.

Para los medios extranjeros, la noticia ayer fue la violencia policial y no tanto el debate político. Titulares como “Violencia en Catalunya, voto del caos” (Corriere della Sera), “Día de la vergüenza española” (The National), “Fuerza Bruta” (Metro) o “Golpe de fuerza” (Libération) decoran hoy los kioscos de medio mundo. Además, rotativos como The New York Times, Frankfurter Allgemeine, Financial Times, The Daily Telegraph o The Times, llevaron a sus portadas fotos de la policía enfrentada a los votantes. Más en Tremending.

Portadas

El obispo de Córdoba, ante la Policía y la Guardia Civil: "La patria está en peligro"

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha afirmado este lunes, durante la homilía que ha pronunciado en la Mézquita-Catedral de Córdoba ante mandos policiales y autoridades civiles de la provincia con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, que, tras los acontecimientos de Catalunya, "la patria está en peligro".

En este sentido, Demetrio Fernández ha expuesto durante su homilía, celebrada en el Altar Mayor de la Catedral, que la situación del Estado, "neurálgica y dolorosa", obedece a un contexto de "deterioro de la vida moral y un querer echar a Dios, quitarlo del medio, y las consecuencias son éstas y otras que no se ven, pero que a la larga se sufren y se padecen".

Cientos de estudiantes se manifiestan en el centro de Barcelona contra la violencia policial

Centenares de estudiantes universitarios , unos 16.000 según la Guardia Urbana, se han concentrado el mediodía de este lunes en la plaza Universitat de Barcelona para condenar la acción policial durante la jornada del referéndum. Posteriormente, han iniciado una marcha silenciosa en dirección a plaza Catalunya, en el que la cabecera porta esparadrapo en la boca en señal de protesta

Anteriormente, cánticos como "Hem votat", "Els carrers seran sempre nostres", se sumaban a los silbidos cada vez que sobrevolaba la zona un helicóptero de la Policía Nacional, que ha contrastado con la ovación al paso de Bomberos.

"Ayer en Barcelona miles de ciudadanos desafortunadamente se vieron amenazados en sus derechos y libertades, y muchos fueron agredidos", afirma la alcaldesa de Barcelona.

Agentes antidisturbios en la escuela Ramón Llull de Barcelona / EFE

Alemania también critica la violencia policial en el 1-O y dice que el separatismo "no es la respuesta"

El viceministro de Exteriores del Gobierno alemán, Michael Roth, ha dicho este lunes que el desarrollo de los acontecimientos en Catalunya es "muy preocupante", pero que el separatismo "no es la respuesta". "El separatismo no soluciona ningún problema" ha asegurado Roth este lunes durante una conferencia de prensa en Berlín. "Todos los miembros de la Unión Europea deberían adherirse al Estado de Derecho y la democracia", ha añadido.

Roth también ha declarado que los conflictos políticos que tengan lugar dentro de la UE deberían resolverse a través del diálogo antes que con violencia. "Ambas partes deben poder decir que están preparadas para hacer frente a esto", ha apuntado el viceministro alemán de Exteriores, haciendo referencia a la actuación policial.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, se mostró hoy muy "perturbado" por la violencia ocurrida en Catalunya este domingo y pidió una investigación independiente e imparcial sobre "todos los actos de violencia".

En un comunicado, el máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU dijo que las respuesta policiales deben ser "proporcionales". Afirmó, asimismo, que la situación actual "debe resolverse a través del diálogo político, con el total respeto a las libertades democráticas".

Puigdemont dice que el resultado del referéndum es "vinculante"

El president de la Generalitat acaba de anunciar también que el resultado del referéndum de este domingo, en el que el 90% de los 2,2 millones que votaron, según el Govern, dijeron "sí" a la independencia, es "vinculante". Puigdemont afirma, sin embargo, que no llevará este resultado al Parlament como mínimo hasta mañana.

Puigdemont, durante su comparecencia de este lunes. REUTERS/Albert Gea

El Govern investigará las cargas y exige al Estado la retirada de todos sus efectivos policiales de Catalunya

Puigdemont acaba de anunciar la creación de una comisión que investigue "la violación de derechos fundamentales" el 1-O. Además, ha reclamado al Estado la retirada de todos sus efectivos policiales de Catalunya.

Alberto Garzón pide a Rajoy que dimita por la "represión" en Catalunya

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha pedido este lunes la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno después de la "represión" de las fuerzas de seguridad contra el referéndum independentista de Catalunya. Pero ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que la vía unilateral también es "insostenible" y ha abogado por la República como el camino "natural" por el que España debe avanzar durante los próximos años.

Carmena: "Un gobernante que no sepa dialogar no puede seguir en el gobierno"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido este lunes, tras el 1-O, que "un gobernante que no sepa dialogar no puede seguir en el gobierno", a lo que ha añadido que la ley no es la solución idónea para afrontar los problemas políticos y que hay que poner el acento en la capacidad de diálogo, como el que consiguió "haber hecho el más difícil, el de la Transición, donde las posiciones eran más distantes" que ahora.

"Los problemas políticos se resuelven con política, no creyendo que abriendo un sumario, abriendo instrucciones, se soluciona un problema social", ha argumentado.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante una rueda de prensa. /EFE

Baja el Ibex y sube la prima de riesgo tras el 1-O

El Ibex-35 caía a media sesión del lunes más de un 1%, en contra de la corriente levemente alcista de otros mercados en Europa, al incrementarse la tensión política por la incertidumbre por la situación política en Catalunya tras el referéndum. A las 12.30 horas, el Ibex caía un 1,46% hasta los 10.229,7 puntos, mientras que la prima de riesgo llegaba a su nivel más alto en cuatro meses: 123 puntos básicos .

Susana Díaz: Andalucía va a "ayudar y colaborar" para la restitución de la convivencia y el respeto a la Constitución

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado hoy que Andalucía va a "ayudar y colaborar" para la restitución de la convivencia y el respeto a la Constitución, y ha abogado por "una España que permanezca unida y cohesionada".

"Lo mejor para Andalucía y para nuestro país es que España se mantenga unida y cohesionada, que se restituya la Constitución, el Estatuto y el Estado de derecho", ha recalcado Díaz, que ha hecho un llamamiento para que se actúe "con calma, con sosiego y dentro del marco de las leyes".

Susana Díaz, en el Parlamento andaluz hace unos días. EFE/Raúl Caro

167.000 firmas piden la disolución de los Mossos en Change.org

Una petición creada en la plataforma Change.org con el objetivo de disolver los Mossos d'Esquadra ha recibido en un solo día más de 167.000 firmas de ciudadanos. La iniciativa ha sido impulsada por un ciudadano de Badajoz, Juan Manuel Antonio Salguero, a raíz de la actitud de los Mossos d'Esquadra en la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre. "No nos defienden, ¿para qué están?", se pregunta el promotor.

Su propuesta, dirigida al Ministerio del Interior, es disolver la Policía autonómica catalana, facilitando la incorporación de sus agentes en la Guardia Civil o en el Cuerpo Nacional de Policía, y promover en su lugar una Policía Local. La petición se lanzó al mediodía del domingo y a las siete horas ya sumaba 41.677 firmas en la conocida plataforma de peticiones ciudadanas. A las 24 horas de su lanzamiento, contaba ya con 167.851 apoyos.

Ante los “graves acontecimientos” ocurridos el 1-O, el Secretariado de esta asociación judicial exige al Gobierno y a la Generalitat diálogo para solventar el conflicto político planteado. Del primero condena las cargas policiales, del segundo el haber seguido empecinado en celebrar un referéndum ilegal, a pesar de los heridos que se registraban durante la jornada.

Puigdemont despistó a la Policía cambiando de coche bajo un puente

Carles Puigdemont logró despistar ayer a la Policía cambiando de coche cuando se encontraba circulando bajo un puente, en su camino a votar en el referéndum, según informa La Vanguardia. Fue así como logró que un helicóptero policial le perdiera la pista y como consiguió votar en un colegio electoral de Cornellà de Terri. La imagen fue captada por el periodista Miquel Sabe.

La Comisión Europea ha dicho este lunes que confía en Rajoy para manejar la situación en Catalunya, pero ha remarcado que "la violencia no puede ser nunca un instrumento en política", informa Beatriz Ríos desde Bruselas. Esta tarde, además, el presidente del Gobierno y Juncker hablarán por teléfono.

Concentraciones en Catalunya en protesta por la violencia policial

La ciudadanía catalana está convocada a las 12.00 horas de este lunes para protestar por las actuaciones policiales durante la jornada del referéndum en Catalunya. Puigdemont y Colau encabezan la concentración en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

En el centro de la plaza se han situado Puigdemont y Colau, junto a otros miembros del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona, como Oriol Junqueras, Jordi Turull o Gerardo Pisarello. Los concentrados han recibido a las autoridades con aplausos y gritos de "Hemos votado", "Independencia", "No tenemos miedo" o "Somos gente pacífica, sólo queríamos votar".

Puigdemont saluda a los asistentes a la concentración en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

La Universidad de Lleida suspende las clases del martes por la cargas policiales

La Universitat de Lleida (UdL) ha suspendido las clases de este lunes en señal de apoyo a las personas que sufrieron las cargas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el domingo durante las votaciones del referéndum sobre la independencia de Catalunya convocado por la Generalitat y anulado por el Tribunal Constitucional.

"La Universidad de Lleida ha decidido, en solidaridad con las personas que, ayer día 1 de octubre, se vieron violentadas, y como rechazo al uso de la fuerza para resolver conflictos políticos, que el día 3 de octubre no haya ninguna actividad lectiva ni académica", ha asegurado la UdL en un comunicado de este lunes.

Este lunes centenares de estudiantes se han concentrado delante del edificio del Rectorado, en la Plaça Víctor Siurana en protesta por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional del domingo.

El Consorci d'Educació de Barcelona cifra en 26 las escuelas con desperfectos por la actuación policial

El Consorci d'Educació de Barcelona ha cifrado este lunes en 26 las escuelas con desperfectos en la capital catalana tras la actuación policial. Fuentes del Consorci d'Educació han asegurado a Europa Press que todavía no se ha cerrado un balance de daños, pero que los centros han podido iniciar la actividad docente con normalidad.



Los socialistas apoyan ahora debatir en la Eurocámara sobre la situación de Catalunya tras los incidentes del 1-0

El Parlamento Europeo decidirá al inicio de su sesión plenaria de este lunes si modifica su agenda para incluir en ella un debate sobre la situación en Catalunya, tras los incidentes registrados durante la jornada del 1 de octubre en que se celebró el referéndum sobre la independencia.

Los Verdes y la Izquierda Unitaria ya intentaron sin éxito la semana pasada que el desafío independentista se incluyera en el orden del día, pero esta iniciativa chocó con la oposición del Partido Popular Europeo (PPE) y de los Socialistas y Demócratas (S&D). Sin embargo, el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun anunció al término de la jornada del 1-O que su grupo volverá a plantear la cuestión cuando comience el pleno en la tarde de este lunes.

La diferencia ahora está en que los socialistas europeos han cambiado de opinión y "apoyarán la idea de tener un debate sobre Catalunya", han informado a Europa Press fuentes del grupo europeo. Los liberales europeos (ALDE), por su parte, que el pasado jueves se abstuvieron en el voto que dejó fuera de la agenda el debate catalán, podrían reconsiderar su posición ahora, aunque lo decidirán en una reunión de grupo poco antes del comienzo del pleno.

El PP valenciano pide a Puig que cese a la directora de À Punt por criticar la violencia policial durante el 1-O

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha pedido a Ximo Puig "el cese inmediato" de la directora de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, por, a su juicio, "apoyar abiertamente la ilegalidad del proceso secesionista" en varios mensajes de una red social.

El rifirrafe se originó cuando Marco escribió en su cuenta un mensaje en el que tildaba de "Lamentable y absolutamente injustificable la violencia que está provocando las fuerzas de orden público del Estado en Catalunya #1OTV3". Tras ello, el parlamentario del PP en Les Corts Jorge Bellve le contestó: "Lo que es lamentable y absolutamente injustificable es que usted como directora general de la RTVV apoye la ilegalidad del proceso secesionista. Se debe usted a todo el pueblo valenciano, a todo. Recuerde que ya no es la delegada de TV3 en nuestra tierra, o sí?".

A esto, Marco respondió con otro tuit: "Lo que es indignante es que usted avale la violencia, que es lo que yo condeno y condenaré siempre". Hoy, desde el PP, Eva Ortiz ha considerado que "el presidente Puig debería tomar cartas en el asunto porque es lamentable y absolutamente injustificable que la directora general de la tele que pretende ser de todos y no un órgano de propaganda de Compromís, secunde públicamente las posiciones de los secesionistas y ponga en duda el estado de derecho".

Lo que es lamentable y absolutamente injustificable es que Ud como Directora G. de la RTVV apoye la ilegalidad del proceso secesionista. Se debe Ud a todo el pueblo valenciano, a todo. Recuerde que ya no es la delegada de TV3 en nuestra tierra, o sí? — Jorge Bellver (@JorgeBellver) 1 de octubre de 2017

El que és indignant és que vosté avale la violència, que és el que jo condemne i condemnaré sempre https://t.co/MWASndaeVW — Empar Marco (@emparmarco) 1 de octubre de 2017

El ministro de Finanzas de Reino Unido condena la "violencia" en el 1-O y pide "contención"

El ministro de Finanzas de Reino Unido, Philip Hammond, ha reiterado este lunes que el referéndum celebrado el domingo en Catalunya es un asunto interno de España, aunque ha pedido "contención" en respuesta a los disturbios que se produjeron, que dejaron numerosos heridos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad. "Esto son asuntos internos de España y del Gobierno y el pueblo españoles", ha dicho Hammond interrogado por este asunto en una entrevista con la emisora británica LBC.

Hammond ha recalcado la importancia de "mantener el Estado de Derecho en todas partes" y de que "cualquier cuestión constitucional se resuelva por la vía constitucional". Sin embargo, también ha condenado la "violencia" desatada entre grupos de votantes y efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha llamado a la "contención".

Colau anuncia que el Ayuntamiento de Barcelona denunciará las cargas policiales contra los ciudadanos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que el Ayuntamiento denunciará en los juzgados las cargas policiales contra los ciudadanos en los colegios electorales del referéndum, después de que ya lo haya hecho el Govern. En una entrevista en Rac 1 este lunes, Colau ha asegurado que "hubo una situación de excepción que no es aceptable bajo ningún concepto".

"Ayer lo que vivimos en Catalunya, en diferentes lugares, es la cobardía de un presidente de Estado que envió a miles de policías con la consigna de explayarse y encarnizarse con una población indefensa", ha afirmado. "No era una actuación policial normal", ha asegurado, además de afirmar que han recabado casos de agresiones sexuales a mujeres durante algunas cargas.

"Ayer en Barcelona miles de ciudadanos desafortunadamente se vieron amenazados en sus derechos y libertades, y muchos fueron agredidos", ha indicado. Según ella, ahora la obligación del Ayuntamiento es apoyar a la gente afectada e para iniciar una causa que exija responsabilidades correspondientes.

Carga policial en el colegio Ramón Llull de Barcelona./ REUTERS

Marta Rovira (ERC): "Hoy el Gobierno tiene que disculparse por los heridos"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha exigido este lunes al Gobierno central que se disculpe por la actuación policial del domingo en Catalunya y se interese por el estado de los votantes heridos: "Lo que tiene que hacer hoy es disculparse".

"El Estado, mediante su Policía, ordenó una violencia clarísima ante miles de ciudadanos que democrática y pacíficamente hacían cola para votar", ha criticado en una entrevista de TV3, y ha pedido al Ejecutivo central que se retracte de lo ocurrido en lugar de iniciar contactos con partidos políticos.

Tras las escenas del 1-O, Rovira ha reclamado "una intervención clara de la Unión Europea y de la comunidad internacional" para proteger los derechos de los ciudadanos catalanes, que se vieron vulnerados este domingo, ha considerado.

Rivera dice que pedirá esta tarde a Rajoy que aplique el artículo 155 para convocar elecciones anticipadas en Catalunya

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, actualiza sus declaraciones de hace un rato y ahora informa de que en la reunión que mantendrá este lunes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa le pedirá que aplique el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones anticipadas en Catalunya y así "dar voz a todos los catalanes" en las urnas.

"El artículo 155, si para algo existe es para aplicarlo en un momento como este, ante una rebelión institucional, un golpe a la democracia", ha dicho.

Albert Rivera, este domingo en Barcelona. EFE

La Generalitat eleva a 893 la cifra de heridos

El Departamento de Salud de la Generalitat eleva a 893 la cifra de heridos por las actuaciones de la Policía y de la Guardia Civil de ayer en la jornada del 1-O.

Rafa Nadal, entristecido, se pronuncia tras el 1-O: "Me dan ganas de llorar"

El tenista español Rafael Nadal confesó hoy que sigue "con preocupación y tristeza" los acontecimientos que se viven desde el domingo en Catalunya y aseguró que "ver la sociedad en general, no sólo la catalana, tan radicalizada, me sorprende y a la vez me desilusiona".

Visiblemente entristecido, Nadal aseguró: "A mí, personalmente, me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido convivir y ser un buen ejemplo alrededor del mundo llegamos a la situación que se llegó ayer... creo que la imagen que hemos transmitido es negativa", subrayó el número uno del tenis mundial.

"No es el momento de buscar culpables, aunque sí los hay", señaló Nadal, quien afirmó que "las guerras normalmente las hacen los poetas, al final ha habido gente que ha querido manipular información encendiendo más de la cuenta a la sociedad y eso ha generado un caos que no debería suceder en el siglo que estamos".

Más aún "en un país en el que somos pacíficos, al fin y al cabo", dijo el manacorí, quien apeló al diálogo entre las partes en conflicto y señaló que "aunque haya momentos en que todo parezca imposible, que no hay arreglo, ése es muy simple: querer arreglarlo". "La única manera es hablarlo, hablar entre las partes en conflicto, intentar llegar a acuerdos, a puntos de encuentro, que los hay, y al final llevamos conviviendo juntos toda la vida", señaló.

Nadal, hace unos días, durante un partido en Praga. REUTERS/David W Cerny

Quedan en libertad los tres detenidos, uno menor, por la Policía por resistencia en el 1-O

Las tres personas, entre ellas un menor, que ayer fueron detenidas por la Policía Nacional en Catalunya por resistencia a la autoridad durante el 1-O han quedado en libertad a la espera de ser citadas por el juez, sin llegar a pasar la noche en comisaría, según han informado a Efe fuentes policiales.

La Policía Nacional detuvo ayer a tres personas, dos en Girona y una en Tarragona, en el dispositivo policial. Según las fuentes consultadas por Efe, uno de los dos detenidos en Girona es menor de edad, por lo que ayer ya quedó en manos de sus padres y puso su caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Los otros dos arrestados, uno en Girona y otro en Tarragona, fueron trasladados a comisaría, donde se les tomó declaración y quedaron ayer mismo en libertad, a la espera de que sean citados por el juez, acusados de un delito de resistencia a la autoridad.

Además de estos tres arrestados, la Guardia Civil también practicó ayer al menos tres detenciones en Catalunya por resistencia, desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad, entre ellos una persona en Sant Andreu de la Barcelona (Barcelona), con antecedentes por violencia en el ámbito familiar, tráfico de drogas y atentado a los agentes de la autoridad.

Las cargas policiales y la tensión de la jornada del referéndum en Catalunya en este vídeo.

Cargas policiales en Barcelona este domingo. REUTERS/Enrique Calvo

Junqueras: "Seremos respetuosos con la sociedad y con los resultados"

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo catalán será "respetuoso" con la sociedad y los resultados del referéndum convocado este domingo. En declaraciones a Rac1, ha afirmado: "Seremos respetuosos con la sociedad, con los resultados y con lo que los ciudadanos nos han dado mandato. Actuaremos con respeto".

Junqueras ha calificado las cargas policiales como injustificables y sin precedentes, y se ha mostrado convencido de que la "mayoría de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no deben compartir esa manera de actuar". Ha alabado el "excepcional" compromiso de la gente que permitió que colegios electorales permanecieran abiertos, y ha remarcado que él acudió a un colegio que no era el que le tocaba.

Asimismo, ha dicho que no se siente "calificado para prever" cómo puede reaccionar el Estado en los próximos días.

CCOO y UGT en Catalunya llaman a "un paro general" este martes

Los líderes de CCOO y UGT en Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, han llamado hoy a toda la sociedad catalana a participar mañana en "un paro general" que altere la actividad normal de manera "pactada" en los centros de trabajo como respuesta a la "violencia" ejercida por las fuerzas de seguridad.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, los secretarios generales de los dos principales sindicatos catalanes han subrayado que no se trata de una convocatoria de una huelga general porque no hay detrás un conflicto laboral, sino que es "una gran movilización" ante la "desproporción" de la actuación de ayer de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"Ante esa desproporción creemos necesario un paro de país. Esto no va de huelga general tradicional. Hacemos un llamamiento a empresarios y sindicatos a llegar a pactos y a movilizarse en los puestos de trabajo", ha asegurado Camil Ros.

Oficiales de la Guardia Civil piden retirar a Trapero las medallas del cuerpo por "la lamentable actitud de los Mossos" el 1-O

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha pedido hoy a la Dirección General del instituto armado que retire las dos medallas al mérito concedidas al actual jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, por la "lamentable" actuación de este cuerpo ayer en Catalunya. En un comunicado, la UO considera que Trapero ya no es digno acreedor de este reconocimiento que la asociación solicita para todos los guardias civiles y policías que intervinieron este domingo en Catalunya para que se cumpliera la legalidad.

La Unión de Oficiales tilda a Trapero de "hombre de paja" del independentismo después de "la actitud de los Mossos, cuando menos pasiva y en ocasiones abiertamente hostil" hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional "haciendo caso a lo ordenado por los jueces y tribunales". Una "deliberada desobediencia" que, en opinión de la asociación, tiene su origen en una cúpula policial politizada que ha hecho prevalecer las directrices políticas a los preceptos legales.

Los Mossos acceden a Escola Auró para levantar acta de las actividades que realizan los colegios y para advertir de que tienen que estar cerrados antes de las 6:00 h. de la mañana del domingo. EFE/Biel Aliño.

Zoido: "Lamento los heridos de uno y otro lado"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la actuación policial en Catalunya, aunque ha admitido que "no es agradable" ver a personas heridas en las calles. "Lamento los heridos de uno y otro lado", ha dicho.

En declaraciones en Antena3 y RNE, el ministro ha manifestado que la Policía Nacional y la Guardia Civil solo emplearon elementos antidisturbios en una intervención, concretamente en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona, al verse los agentes "acorralados" y en una situación "muy complicada".

Ese empleo de la fuerza fue "para evitar un mal mayor", ha justificado Zoido, que ha defendido que en algunos casos lo que se vio fue a los agentes ejercer "una mayor presión" para poderse abrirse camino entre quienes les impedían entrar en los centros de votación "a cumplir con lo que les había ordenado la autoridad judicial".

Catalá: "Yo vi ayer más acoso a policías que violencia de policías"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes el papel de las fuerzas de seguridad durante el referéndum independentista convocado por la Generalitat de Catalunya que, a su juicio, hicieron un "uso limitado de la fuerza": "Yo vi ayer más acoso a policías que violencia de policías", ha apuntado. En declaraciones a Onda Cero recogidas, el ministro ha manifestado que la Guardia Civil y la Policía hicieron en Catalunya un trabajo "extraordinario" durante la jornada del domingo, cuando "no hubo ningún referéndum" sino "momentos puntuales de votaciones".

Aunque Catalá cree que "se debería haber impedido" la votación "ilegal" en todos los centros y puntos de votación, sostiene que "hubo un ejercicio de prudencia" por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que, según él, actuaron con "proporcionalidad".

Carga policial en el colegio Ramón Llull de Barcelona./ REUTERS

El líder de Podemos, en una entrevista en La Cafetera, vuelve a abogar por la celebración de un referéndum pactado, y critica que el Gobierno del PP, los "herederos del franquismo", se alejase ayer "de la ley y la Constitución", con el respaldo de los socialistas. "No reconocemos al Sánchez que ganó las primarias del PSOE", informa Alejandro López de Miguel.

La ANC ve "un milagro" los 2,2 millones de votos y avisa de que "habrá que avanzar"

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha considerado "un milagro" que hayan votado 2,2 millones de personas en el referéndum de independencia del 1-O después de la actuación policial que se saldó con 844 personas heridas en los centros de votación.

En una entrevista de Catalunya Ràdio este lunes, Sànchez ha advertido de que si no hay una propuesta concreta de diálogo por parte del Estado "habrá que avanzar", y se ha preguntado por qué el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no debe trasladar los resultados del referéndum al Parlament para que los implemente.

En la entrevista también ha participado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que ha afirmado que es "obvio" que Catalunya necesita un Estado propio después de las cargas de la Policía y la Guardia Civil, y ha añadido que el mandato del pueblo de Catalunya es claro en este sentido después del 1-O, las elecciones del 27-S y el 9-N.

Podemos denuncia la "represión policial" y reclama una "solución democrática y política para Catalunya" en una carta a la UE

Podemos ha enviado este lunes una carta al presidente de la Eurocámara, Jean-Claude Juncker, y al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en la que denuncia la "represión policial" y reclama una "solución democrática y política para Catalunya".

La misiva, firmada por los cinco eurodiputados del partido morado, señala que "se cumplen las condiciones par activar el mecanismo establecido en el artículo 7 del Tratado de la UE por la vulneración de los valores fundamentales de la Unión", en referencia a las cargas policiales.

Un vistazo a las portadas de los principales medios internacionales y el tratamiento que hacen de la jornada del referéndum.

The shame of Europe./CNN

Marta Pascal (PDeCAT) pide "mediación internacional" para resolver la situación política de Catalunya

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido "mediación a nivel internacional" para resolver la situación política de Catalunya y ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró el domingo por la noche que Catalunya se ha ganado el derecho a ser un Estado.

En una entrevista en TV3, ha apelado a la Unión Europea para que se pronuncie sobre lo ocurrido durante la celebración del referéndum de independencia como han hecho "muchas voces y muy autorizadas que han dicho claramente que es absolutamente inaceptable el uso de la violencia y la fuerza", ha dicho.

Se ha referido a las actuaciones violentas de la Policía Nacional y la Guardia Civil -la "peor cara" del Gobierno, ha aseverado- para impedir que se votara, y ha advertido al Estado de que el Tratado de la Unión Europea contempla que un país miembro pueda ser sancionado si vulnera los valores de la UE. "La diferencia entre lo que pasó ayer y las cargas del franquismo debía ser sólo el blanco y negro de las imágenes", ha valorado sobre las cargas policiales.

El Ibex suaviza sus pérdidas tras el referéndum

El Ibex 35, principal indicador de la Bolsa española, suaviza las pérdidas que registraba al inicio de sesión y cede tras la apertura un 0,73%, a pesar de las caídas que registra la banca en la jornada posterior a la celebración de la consulta independentista en Catalunya. El selectivo se sitúa, pues, en los 10.305,8 puntos después de los primeros minutos de cotización tras perder 74,7 unidades, correspondientes a ese 0,73%, con lo que las ganancias que acumula en el año se reducen hasta el 10,18 %

El Ibex, en su arranque esta mañana. EFE/Ballesteros

Rivera critica el "triunfalismo" de Rajoy y le exige "actuar" para evitar la independencia catalana

Horas antes de su reunión con Rajoy en Moncloa, Rivera ha criticado el "triunfalismo" del jefe del Ejecutivo y le ha exigido que "no se instale en la pasividad" y "actúe" para evitar una posible declaración unilateral de independencia en Catalunya.

Rivera ha recalcado en una entrevista en RNE que la declaración unilateral de independencia "está escrita desde hace dos años en un documento de la Generalitat" y, por tanto, "no le puede coger a nadie por sorpresa". "Está en la hoja de ruta de los separatistas y hay que decir que han sido coherentes con lo que escribieron", ha advertido el líder de Ciudadanos.

Para evitarla, ha dicho que está la Constitución y la Ley de Seguridad Ciudadana y que le "da igual" que se utilice el artículo 155, de suspensión de la autonomía, o cualquier otro. "Me valen todos", ha recalcado.

Urkullu insta a Rajoy a llevar el conflicto catalán "del callejón sin salida a la mesa de diálogo"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado su profunda preocupación y tristeza por lo ocurrido ayer en Catalunya con una actuación policial "totalmente desproporcionada" y ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a llevar el conflicto catalán "del callejón sin salida a la mesa de diálogo". Además, le ha reclamado que inicie un proceso dialogante "con voluntad política real para conciliar democráticamente las aspiraciones mayoritarias española, catalana y vasca".

Además, la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha indicado que su formación mantiene las "líneas abiertas" con todos los partidos políticos y gobiernos, aunque el actual "no es momento" para acuerdos con el Ejecutivo central.

Urkullu, hace unos días. EFE/David Aguilar

Ábalos defiende "otras alternativas" antes que aplicar el artículo 155 con Catalunya

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho hoy que si Catalunya declara unilateralmente la independencia "habrá que aplicar las leyes que tenemos en España, pero no necesariamente el artículo 155; hay otras alternativas". En una entrevista en la Cadena COPE, Ábalos no ha precisado cuáles son esas alternativas y ha insistido en que las tendrá que decidir el Gobierno "pero habrá que buscar el instrumento más eficaz y menos traumático posible".

Ábalos ha subrayado que eso no significa que el PSOE descarte aplicar el artículo 155 pero es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión, someterlo a consulta "y nosotros lo consideraremos". El responsable del PSOE ha hecho hincapié en que el partido no lo tiene todavía claro, como tampoco lo tiene el Gobierno pero, en definitiva, es el Ejecutivo el que tiene que "conducir el proceso".

También ha comentado que la salida a la situación de Catalunya sólo tiene dos posibilidades: establecer la comunicación con la Generalitat "y negociar sobre lo negociable" o la imposición, pero con esto último, ha dicho, "perdemos todos".

Varios sindicatos de Mossos denuncian la "vergonzosa politización" y "extralimitación" de la Guardia Civil y Policía Nacional el 1-O

La Federación de Profesionales de la Seguridad Pública de Catalunya (Fepol), formada por varios sindicatos de los Mossos d'Esquadra, ha denunciado la "vergonzosa politización" y "extralimitación" de la Guardia Civil y Policía Nacional, ya que la Constitución no se preserva "agrediendo" a ciudadanos.

La Fepol, en la que está integrado el SAP, el sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra, ha replicado así al comunicado conjunto de los cinco sindicatos de la Policía Nacional -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP-, que han anunciado acciones legales contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su "escandalosa" actuación y "vergonzosa ligereza" para impedir la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En un comunicado, la Fepol ve "injustas" las acusaciones de los cinco sindicatos policiales ya que entiende que en la jornada del 1-O se escribió un "lastimoso episodio" en el que se puso en riesgo la cohesión social en Cataluña "por la instrumentalización descarada de las cúpulas policiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP".

Carga policial para detener la votación en Barcelona | EFE

Rajoy cita a Rivera a Moncloa a las 18.00 horas

Rajoy convoca al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a Moncloa a las 18.00 horas, una hora y media después que a Pedro Sánchez.

Méndez de Vigo: "Para Europa, sería un lío de primera magnitud" reconocer una hipotética declaración unilateral de independencia por parte del Parlament

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado hoy convencido de que la UE no reconocería una hipotética declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Catalunya, ya que "supondría para Europa -ha dicho- un lío de primera magnitud".

Un día después de lo que ha calificado de "simulacro" de referéndum en Catalunya y con la disposición del Govern a declarar unilateralmente la independencia, el ministro ha destacado, en declaraciones a la Cadena Ser, que esa declaración "no tendría ningún efecto político ni jurídico".

No basta, ha explicado Méndez de Vigo, con que el parlamento de una parte de una vieja nación como España "perpetre" esa declaración y se proclame independiente; hace falta un reconocimiento de la comunidad internacional y, en su opinión, "no estamos en eso".

Turull defiende la actuación de los Mossos

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre. Lo ha dicho este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha argumentado que la Policía catalana "hizo lo que tenía que hacer", después de que seis juzgados catalanes hayan abierto diligencias para investigar si el cuerpo ha desobedecido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de impedir la apertura de centros de votación.

Al ser preguntado por si el Govern teme la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española o la detención de cargos del Govern, ha respondido que no lo descarta tras el operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum porque "el Estado usó la porra como instrumento de diálogo".

Rajoy convoca a Pedro Sánchez esta tarde en Moncloa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, este lunes a las 16.30 horas en Moncloa para analizar la jornada del 1 de octubre y el horizonte que se abre a partir de ahora. Rajoy ya anunció ayer en una comparecencia su disposición a abrir una ronda de contactos con todos los partidos con representación parlamentaria para reflexionar sobre el futuro de España.

¿Proclamará el Parlament la independencia?

El Govern proclamó ayer que más de 2,2 millones de personas habían votado en el referéndum, según sus datos, y que el 90% lo hizo por el "sí" a la independencia.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer tras la jornada que trasladará "en los próximos días al Parlament" el resultado del referéndum, para que este "actúe de acuerdo con lo que dice la ley del Referéndum". Aunque Puigdemont no lo especificara, la ley es muy clara cuando dice que, en caso de victoria del "sí" en el referéndum, el Parlament proclamará la independencia de Catalunya en cuestión de 48 horas tras conocerse los resultados oficiales, informa Carles Bellsolà.

Declaración del president catalán Carles Puigdemont y su gobierno tras el referéndum celebrado en Catalunya. EFE/Jordi Bedmar

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlament para fijar el próximo pleno

En principio, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, había convocado para este lunes a las 16.00 horas una reunión de la Junta de Portavoces para determinar el día y el orden del día del próximo pleno, el primero después del 1-O.

Según la ley del Referéndum aprobada por el Parlament el 6 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional, "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral", se celebrará una "sesión ordinaria" en el Parlament para "efectuar la declaración formal de la independencia, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente", en caso de que haya vencido el sí en las urnas.

El portavoz adjunto de JxSí, Roger Torrent, afirmó la pasada semana que es "lógico, razonable y recomendable" que tras la consulta se reúna la Junta de Portavoces para ver cómo actúa el Parlament en función de los resultados del día anterior.

Rajoy analiza hoy con el comité de dirección del PP la jornada del 1-O

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá este lunes el comité de dirección de su partido, que analizará la jornada en Catalunya el 1 de octubre y los últimos pasos del presidente catalán, Carles Puigdemont.

La reunión servirá para analizar los últimos pasos de los independentistas, después de que el presidente de la Generalitat haya abierto el camino a la declaración unilateral de independencia con sus últimas declaraciones. Según ha dicho, trasladará al Parlament en los próximos días el resultado del 1-O para que se aplique lo que prevé la ley del referéndum -que prevé la independencia si gana el "sí" y elecciones autonómicas si gana el "no"-.

Rajoy, tras su comparecencia de este domingo. REUTERS/Sergio Pérez

Puigdemont convoca una reunión extraordinaria del Govern a las 10.30 horas en la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión extraordinaria del Consell Executiu para las 10.30 horas de este lunes en el Palau de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat ha afirmado este domingo que trasladará al Parlament en los próximos días el resultado del 1-O para que se aplique lo que prevé la ley del referéndum --que prevé la independencia si gana el 'sí' y elecciones autonómicas si gana el 'no'--.