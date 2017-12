"En materia anticorrupción y de regeneración política, el PP siempre arrastra los pies". Esa es la denuncia habitual de los miembros de Ciudadanos que, una vez más, desconfían de la palabra de Mariano Rajoy: creen que no cumplirá con la limitación de mandatos.

El presidente del Gobierno ya ha dejado caer en varios foros que está dispuesto a repetir candidatura en las próximas elecciones generales -en principio, en 2020- porque se encuentra "en forma". De hacerlo, la siguiente sería la tercera vez que concurre como cabeza de lista del PP, habiendo agotado dos legislaturas y permanecido ocho años en el poder.

Este último punto es, precisamente, el que los naranjas quieren modificar. Los de Albert Rivera ya han presentado su propuesta en el Congreso para limitar a ocho años el máximo de los mandatos de la Presidencia del Gobierno. Un cambio que, defienden, se podría realizar añadiendo tan sólo una cláusula de inelegibilidad en la Ley del Gobierno.

En el PP, por su parte, no sólo cierran filas en torno a su jefe -nadie quiere posicionarse del lado de Aznar ni abrir el melón de la sucesión en plena crisis de "inestabilidad" en Catalunya-, sino que siempre han defendido que para cumplir con lo pactado con Cs es necesario reformar la Constitución.

Esa excusa ha servido para que la proposición de Ciudadanos se encuentre en stand by y aún no se haya fijado la fecha para su debate en el pleno de la Cámara baja. ¿La excusa? Se supone que los equipos jurídicos de una y otra formación están analizando la manera de llevar a cabo el punto 96 de su pacto de investidura: "Establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección".

"En el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, se procurarán las fórmulas precisas para regular este compromiso", reza también el documento. Un matiz que los conservadores también han utilizado para retrasar la aprobación de esta medida, al argumentar que la redacción del acuerdo no estipula la aprobación de la medida sino, simplemente, su "compromiso" de estudiarla.

"Nosotros cumplimos con nuestra parte del pacto y lo que nos queda es intentar arrastrar al PP a que cumpla la suya", dice resignado un alto cargo de Cs

Sea como sea, en Ciudadanos ya casi han tirado la toalla y dan por hecho que Rajoy volverá a presentarse y ni siquiera tienen previsto dar la batalla con este tema. "Nosotros cumplimos con nuestra parte del pacto y lo que nos queda es intentar arrastrar al PP a que cumpla la suya", comenta resignado un alto cargo de Ciudadanos. "Nosotros siempre hemos dicho que no es una reforma contra nadie con nombre y apellidos, pero sí es cierto que el espíritu del pacto era que no volviera a presentarse", reconoce. "Si no lo hace, estará incumpliendo su palabra y será él quien tenga que dar explicaciones", zanja.

No obstante, los naranjas no auguran que, para evitar saltarse el pacto, Rajoy vaya a adelantar las elecciones (si no cumple los ocho años en el cargo no estaría obligado a retirarse). "Si lo hace, no se deberá a intentar evitar que entre en vigor la limitación de mandatos, sino a otras causas de conveniencia electoral", opina otro alto cargo de la Ejecutiva de Rivera. - ¿Habrá adelanto electoral si no se aprueban, con el apoyo del PNV, los Presupuestos Generales del Estado para el 2018? -"No. A Rajoy y a [el ministro de Hacienda, Cristóbal] Montoro les importan poco los presupuestos: con la prórroga tienen suficiente para aguantar", critica.

Lo que sí descartan todas las fuentes naranjas consultadas es que Rivera vaya a utilizar la limitación de mandatos como moneda de cambio para los PGE. Es decir, su apoyo a las cuentas del PP está garantizado, siempre que cumpla con sus exigencias presupuestarias como la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra, por ejemplo. Además, matizan, en cualquiera de los escenarios en que se convoquen unas elecciones generales, el pacto entre PP y Ciudadanos decaerá y comenzará una nueva etapa. Si Rajoy repite, "será él quien tendrá que dar explicaciones", insisten.