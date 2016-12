El relevo de José Manuel López endurece los ataques entre los afines de Iglesias y Errejón

MADRID.- El relevo de José Manuel López como portavoz de la Asamblea madrileña ordenado por la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid ha provocado un endurecimiento del enfrentamiento entre los afines de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Este sábado, los más cercanos al secretario general de la formación han lanzado una campaña en Twitter con el hashtag #ÍñigoAsíNo con la que respondían a una iniciativa previa de los más allegados a Errejón, que había cuestionado la destitución de López.



Los afines a Iglesias acusan al secretario de Política y número 2 de Podemos de dividir al partido. Estas voces reclaman que se atienda el mandato de pluralidad y unidad reflejado por los inscritos en la última votación del partido. Twitter se ha llenado de mensajes en lo que parece una clara respuesta a la crítica que diversos integrantes del sector errejonista han realizado tras el relevo de López.









El secretario de Organización Pablo Echenique ha sido uno de los que ha utililizado la red social para criticar a Errejón: "Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. #ÍñigoAsíNo Compa, así no". Al igual que Echenique, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, también ha acudido a su cuenta de Twitter, donde señalaba que "un debate fraterno necesita respetar las decisiones democráticas y la autonomía de los territorios. Debate sí, confrontación no".



A estas críticas se han unido las del senador y secretario general en Madrid, Ramón Espinar (que fue el encargado de cesar a López) y que ha señalado en la citada red social bajo la misma etiqueta: "Siempre he pensado que @ierrejon es una de las personas más brillantes que conozco. Es tan imprescindible como la unidad". Por su parte, la diputada y miembro de la dirección de Podemos Irene Montero ha apuntado que "Debatir sin enfangar ni hacer daño a Podemos: quiero que caminemos juntas. Nos jugamos la herramienta para ganar el país".

Siempre he pensado que @ierrejon es una de las personas más brillantes que conozco.



Por su parte, el sector errejonista ha utilizado Telegram para dar su punto de vista en esta batalla. Entre otras cosas, los afines a Errejón consideran que la decisión de cesar a José Manuel López "contraviene el mandato democrático" de los que participaron en las primarias para las últimas elecciones autónómicas. En este punto, aseguran que López fue el candidato que más apoyo obtuvo de la lista de Podemos y defienden que "lo más lógico" sería que dicho mandato "prevaleciera sobre otros criterios e intereses que no contribuyen a construir un proyecto político basado en la apertura de nuevos horizontes para nuestro país".



Asimismo, critican que la destitución López muestra que "la diversidad por la que han apostado los inscritos en los sucesivos procesos internos son deliberadamente obviadas en favor de la uniformidad y el revanchismo". Por último, los errejonistas acusan al sector Iglesias de hacer uso "de la vieja política". "No podemos decir rechazar un modelo político de cerrazón y enfrentamiento, y luego replicar esas inercias. Podemos nació de los mimbres que nos legó el 15M: transversalidad y apertura. Hemos de aplicar en nuestra organización aquello que deseamos para nuestro país", replican.



Ante el intercambio de ataques, otros miembros de Podemos también han utilizado Twitter para hacer un llamamiento a la paz. Es el caso de Miguel Urbán, eurodiputado de la formación morada. "Cordura, por favor. Es fundamental un Podemos unido (no uniforme). Tengamos debates honestos y con propuestas hacia afuera", escribía el también líder del sector anticapitalista cambiando el hashtag #ÍñigoAsíNo por #AsíNoTodos.

José Manuel López, miembro de la corriente errejonista que lideró la edil Rita Maestre en las primarias, será sustituido por la hasta ahora portavoz adjunta del partido, Lorena Ruiz-Huertas, afín al sector encabezado por Urbán.



Pablo Iglesias había pedido este viernes afrontar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre desde la "unidad" y no desde la "división", porque su formación ha dado, a su juicio, "la peor imagen de su historia" estas últimas dos semanas, en las que los diferentes sectores que existen en su partido han competido con propuestas diferentes en la consulta para definir las reglas del congreso de febrero.

Felicitación navideña de Pablo Iglesias

A este respecto, Iglesias ha apelado a la "unidad" durante un vídeo de felicitación navideña colgado en Twitter y ha mandado un "abrazo" a todos los integrantes de Podemos, tanto a los que son afines al secretario general como a los que no están "de acuerdo en todo" con él.



"Quiero mandar un abrazo a todos mis compañeros, a los que están de acuerdo conmigo y a los que no están de acuerdo conmigo en todo, porque este país nos necesita unidos, nos necesita juntos para llevar a cabo las tareas que tenemos que llevar", indica el secretario general de la formación morada en su mensaje.

Iglesias también ha mandado un abrazo a sus rivales políticos, a quienes "tenderá la mano" y escuchará cuando Podemos "gane". "Cuando ganemos les tenderemos la mano para que nos ayuden a tener un país mejor y escucharemos sus críticas y rectificaremos si lo estamos haciendo mal", ha añadido.



En última instancia, el secretario general de Podemos, ha denunciado que "no entiende" cómo la Navidad puede gustar "a los poderosos", al considerar que son unas fechas para "acordarse de los que sufren y tratar de superar las diferencias.

Por lo que se refiere a Errejón, en su último mensaje en la red social Twitter ─escrito pasadas las cuatro de esta tarde─ podía leerse: "A las que nos han traído hasta aquí y las que faltan, para cambiar este país con un podemos alegre, abierto y ganador #feliznavidadparatodas".