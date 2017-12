Rechaza situar a Manuela Carmena en el centro del debate entre las dos candidaturas a la dirección de Podemos en Madrid; reprocha a su rival que base su estrategia en la figura de la alcaldesa y señala lo "inconcreto" de sus propuestas.

Isabel Serra Sánchez (Madrid, 1989), diputada en la Asamblea de Madrid, portavoz de la dirección autonómica de Ramón Espinar y candidata de Anticapitalistas -Podemos en Movimiento- a la dirección -Consejo Ciudadano municipal- en Madrid, pertenece a una corriente que ya se ha medido en varias ocasiones con pablistas y errejonistas en procesos internos. En este caso, Julio Rodríguez, el otro aspirante a la Secretaría General del partido morado en la capital, cuenta con el apoyo de las dos corrientes con más peso en el partido, y Serra insiste en que su sector no quiso estar en su candidatura porque no hubo acuerdo sobre los objetivos políticos a perseguir.

Los militantes elegirán a los 18 miembros de la nueva dirección entre el 8 y el 14 de diciembre, y Serra, licenciada en Filosofía y con cerca de 10 años de activismo a su espalda, reclama a Rodríguez un debate cara a cara, mientras insiste en que la única forma de que Ahora Madrid se mantenga en el Ayuntamiento tras las elecciones de 2019 es apostar por una candidatura amplia, con primarias y programa participado, como ocurrió en 2015: "Pensar que ganamos en 2015 únicamente por la figura de Carmena es erróneo".



José Manuel Calvo, concejal del Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ha dicho en entrevista con 'ABC' que ustedes podrían "montar el lío" si son elegidos. A su vez, ustedes han lamentado que la posibilidad de que la alcaldesa repita sea lo único de lo que ha hablado la otra candidatura... ¿cómo se llega a esto?

"Hay una evidente falta de argumentos para defender su lista. Y, usando descalificaciones, ayudan muy poco a Podemos"

Ambas cosas están relacionadas. Respecto a las declaraciones de Calvo, considero que, cuando te preguntan cuáles son los beneficios de que gane la candidatura de Julio Rodríguez, y respondes que el beneficio es que no gane la de Anticapitalistas, es que hay una falta evidente de argumentos para defender su propia candidatura. Y, desde luego, utilizando descalificaciones, considero que ayudan muy poco al proyecto de Podemos. Por otra parte, respecto a Carmena, creo que cuando se plantea insistentemente el eje 'Carmena sí-Carmena no', lo que se hace es evitar el debate estratégico que tenemos que tener sobre Podemos.

Isabel Serra, portavoz de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, diputada autonómica y candidata a la Secretaría General del partido en Madrid ciudad. CHRISTIAN GONZÁLEZ

Y además me llama la atención, porque la única candidatura que ha hablado de la sucesión de Carmena, planteando incluso nombres concretos, ha sido la suya, no la nuestra. Nosotros lo que decimos es que pensar que ganamos en 2015 únicamente por la figura de Carmena es erróneo: ganamos por la ilusión que había respecto al asalto institucional, pero también por la unión de un montón de actores madrileños, de movimientos sociales que trabajaban en Madrid desde hace mucho, y decimos que para ganar en 2019 eso hay que volver a construirlo. Hay que volver a aunar a un montón de actores en una candidatura de unidad popular.

Por dejarlo claro: ¿pondrían obstáculos a que Carmena volviese a ser candidata a la Alcaldía? ¿Tienen algún otro candidato o candidata sobre la mesa?

"Nosotros no estamos pensando en ningún candidato o candidata; no tenemos ningún candidato mejor"

No, nosotros no estamos pensando en ningún candidato o candidata, no tenemos ningún candidato mejor, por tanto. Lo que planteamos nosotros como una medida fundamental es que la candidatura que se construya sí tenga unas primarias proporcionales y un programa participativo, y esto es lo que yo no tengo claro que plantee la otra candidatura. Hemos leído en determinadas noticias que se plantea la posibilidad de que no haya un sistema proporcional de primarias, y es una de las cosas que me gustaría discutir con Julio Rodríguez.

¿Cuáles son las bases políticas de su candidatura?¿En qué se distingue de la de su rival?

Nosotros planteamos que Podemos debe salir de este proceso con un proyecto fuerte que concrete tres cosas, fundamentalmente: cómo construir no sólo un gobierno del cambio, sino también una ciudad del cambio, entendiendo el municipalismo como una práctica en la que la mayor parte de colectivos sociales y la ciudadanía participan de las decisiones del gobierno. En segundo lugar, nos parece que hay que establecer la relación con el PSOE, dejar claro que los aliados no pueden ser los socialistas, sino la ciudadanía. En tercer lugar, para ganar las elecciones en 2019 es importante construir una candidatura de unidad popular similar a la de Ahora Madrid, que tenga un programa participativo y unas primarias proporcionales, y donde se integre el mayor número posible de actores.

¿Qué tres objetivos concretos buscaría en caso de llegar a la Secretaría General?

Primero reuniría a los representantes elegidos por los círculos, y a todos esos círculos, para escuchar sus propuestas y demandas para mejorar la organización. Después convocaría desde Podemos una movilización contra Montoro, y en tercer lugar trabajaría cada día por hacer más feminista la organización. Organizaría asambleas de todas las mujeres, y fomentaría talleres para que los hombres tomen conciencia de las prácticas machistas que reproducen.

Isabel Serra, portavoz de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, diputada autonómica y candidata a la Secretaría General del partido en Madrid ciudad. CHRISTIAN GONZÁLEZ

¿Cómo gestionaría la crisis abierta por la intervención sin precedentes de Cristóbal Montoro en el Ayuntamiento de Madrid?

"Hay que decirle a Montoro que no vamos a recortar en inversión o gasto social, sino que vamos a llevar a cabo medidas como renegociar la deuda"

El ataque de Montoro pone en evidencia que, aunque gestionemos mejor, nos van a seguir atacando, y por tanto hay que decirle a la ciudadanía madrileña que si nos atacan no es por una cuestión técnica, sino política. También trabajaría por la solidaridad y coordinación de diferentes municipios que se enfrentan a similares amenazas por parte del Ministerio de Hacienda. En última instancia, creo que hay que decirle a Montoro que no vamos a recortar en inversión o gasto social, sino que vamos a llevar a cabo medidas como renegociar la deuda.

¿Dejaría su acta como diputada o su cargo como portavoz si es elegida secretaria general? ¿Le gustaría ser concejal?

Respecto a la última pregunta: no me lo he planteado, y no me lo estoy planteando, no es mi objetivo. En relación a la primera, dimitiría de la dirección autonómica, pero no lo haría como diputada.

Ha dicho en varias ocasiones que Julio Rodríguez es muy "simpático". ¿Lo considera un buen candidato? ¿Qué piensa de su lista?



"Me gustaría debatir con Rodríguez respecto a la relación con el PSOE y sobre las primarias"

Creo que la nuestra es mejor. En nuestra candidatura lo que pretendíamos era, además de incluir a personas que llevan en Podemos desde sus inicios, contar con personas de movimientos sociales: ecologistas, sindicalistas, feministas… eso es lo que permite conectar a Podemos con determinados movimientos sociales fundamentales para el cambio madrileño. Respecto a Julio Rodríguez, vuelvo a decir lo mismo: considero que es una persona muy simpática, pero que yo juzgo a un candidato a la secretaría general en función de sus propuestas, y en ese sentido insisto en que me gustaría debatir con él respecto a la relación con el PSOE, pero también sobre si apuesta por un sistema de primarias, o respecto a cómo vamos a constituir ese municipalismo.

Con lo que sabe hoy sobre la propuesta de Rodríguez, ¿qué opina de su planteamiento político? ¿Han tenido alguna conversación sobre la posibilidad de mantener un debate como cabezas de lista?

"La propuesta política de Rodríguez me parece poco concluyente, poco concreta; hay cosas inconcretas e irresueltas"

Su propuesta política me parece poco concluyente, poco concreta, en lo que he leído en los documentos. Me parece, sobre todo, que hay cosas inconcretas e irresueltas. Y, sobre tener un debate, se lo hemos planteado en la campaña, se lo hemos planteado en diferentes medios de comunicación, y yo he acudido a todos los debates organizados por los círculos a los que he podido, para encontrarme con miembros de su candidatura. Podemos organizar un debate que no se celebre en un medio de comunicación. Podría ser, por ejemplo, en La Morada.

¿Por qué han apostado por presentar una candidatura separada? ¿Hubo intención de formar una lista unitaria en algún momento?



Cuando le preguntan a Julio en una de las entrevistas recientes -de hecho puede que fuera la de Público-, sobre por qué llego a un acuerdo con el otro sector de Podemos, responde que empezaron desde el minuto uno a hablar de porcentajes; los porcentajes que habían salido en Vistalegre II a nivel estatal. Una posibilidad de acuerdo no puede venir únicamente por los números y por un reparto de puestos en el Consejo Ciudadano; tiene que depender de propuestas políticas. Nosotros planteamos una serie de propuestas políticas que tenían que ver con la Operación Chamartín, con la relación con el PSOE y con el modelo de ciudad, y prácticamente no obtuvimos respuesta.

Isabel Serra, portavoz de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, diputada autonómica y candidata a la Secretaría General del partido en Madrid ciudad. CHRISTIAN GONZÁLEZ

¿Por qué sí fue posible el entendimiento en el proceso interno en Comunidad de Madrid con la lista de Ramón Espinar?



Si pensamos que, porque lleguemos a un acuerdo en un territorio, tenemos que llegar en todos los demás, no estamos teniendo debates concretos sobre lo que realmente interesa. Hemos podido llegar a un acuerdo en la Comunidad porque compartíamos una hoja de ruta que tiene que ver, entre otras cosas, con no ponernos en una posición subalterna al PSOE, y con la construcción de una organización y del poder popular necesarios para ganar a Cifuentes. Como no hemos llegado a un acuerdo previo, no consideramos que sea mejor un acuerdo de reparto de sillones que un debate abierto a la sociedad.

¿Corre riesgo el acuerdo con el sector de Espinar en la dirección de la Comunidad? Cuando empezó la campaña, desde el entorno del secretario general afirmaron a este diario que su puesto como portavoz de la dirección peligraba por el paso que usted había dado.



"Como no hemos llegado a un acuerdo previo con Rodríguez, no consideramos que sea mejor un acuerdo de reparto de sillones que un debate abierto a la sociedad"



Esto nunca se ha hecho con ningún candidato o candidata que se haya presentado a un puesto mediante un proceso ciudadano. Por tanto, desde mi punto de vista voy a seguir trabajando en la dirección de Madrid, como portavoz en este caso, que es algo que me ha dado el Consejo Ciudadano autonómico, y creo que no hay ruptura ni distanciamiento en el ámbito autonómico.

Cuando el año pasado comenzó el proceso madrileño, Miguel Urbán insistió en que Anticapitalistas quería un Podemos que no se "domesticase". La entrada en el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, la advertencia del líder del partido, Pablo Iglesias, tras comunicado de Anticapitalistas sobre Catalunya -"Se sitúan políticamente fuera de Podemos"-, o la relación con el PSOE ... ¿se ha domesticado Podemos?

"Durante estos años ha habido cierta normalización de Podemos para una buena parte de la población, en tanto que nos consideran una parte más de la clase política"

Creo que, evidentemente, durante estos años ha habido cierta normalización de Podemos para una buena parte de la población, en tanto que nos consideran una parte más de la clase política. Considero que, frente a eso, se está dando ahora mismo un debate no solamente en la ciudad de Madrid, sino en el conjunto del Estado, que tiene que ver con si Podemos es parte de la restauración del régimen, o si Podemos se posiciona fuera de la restauración. Creo que lo que están intentando hacer PSOE, PP y C' s es jugar a marginarnos, por un lado, y al mismo tiempo a intentar hacer que pasemos por el aro. El éxito de Podemos sería el de no domesticarnos, no subalternizarnos.

Volviendo a la figura de Carmena, la otra candidatura se describe casi como una garantía de que repetirá. ¿Cómo valoran los dos años y medio de la alcaldesa?

"Se está dando ahora mismo un debate en el conjunto del Estado que tiene que ver con si Podemos es parte de la restauración del régimen, o si Podemos se posiciona fuera de la restauración"

Creo que se han hecho muchas cosas positivas. Tienen que ver, por ejemplo, con frenar la venta de vivienda pública, con poner en régimen de alquiler el parque público de vivienda, con las cláusulas sociales que anunció Sánchez Mato [concejal de Economía y Hacienda del Consistorio] y que ha puesto en práctica durante estos dos años. Otros ejemplos son la renaturalización del Manzanares, la peatonalización de la Gran Vía o la auditoría de la deuda, que ha demostrado los sobrecostes en la construcción de la M-30, similares a los que se están viendo en la Asamblea de Madrid con la M-45... pero cuando llevamos décadas de gobiernos del PP y de políticas neoliberales que han devastado la ciudad; que han convertido a Madrid en una ciudad global, sede financiera, con un desequilibrio territorial enorme; que han generado una economía basada en la especulación y en el sector servicios; con un montón de trabajadores precarios con un salario bajísimo, altos niveles de contaminación…frente a eso hay aún mucho que trabajar para poner en práctica el programa con el que ganamos en 2015.

Hay sectores de Podemos a nivel municipal y estatal que se han referido a Anticapitalistas como la oposición al Gobierno dentro del Gobierno. ¿Son oposición al Gobierno desde el Gobierno?

No. Nosotros somos parte de ese Gobierno que llegó a esa candidatura de unidad popular porque aunó a diferentes colectivos con visiones diferentes sobre lo que es Madrid. Ahora, somos totalmente conscientes de que tenemos un proyecto conjunto entre manos, y creo que para evitar determinadas situaciones en las que parece que no hay cierta cohesión en el Gobierno de Ahora Madrid, donde hay que mejorar es en el debate político y en la coordinación en la mesa de Ahora Madrid, o en la extensión de Ahora Madrid a los territorios para que haya una democracia más participativa y menos representativa.

Isabel Serra, portavoz de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, diputada autonómica y candidata a la Secretaría General del partido en Madrid ciudad. CHRISTIAN GONZÁLEZ

¿Extenderlo a los territorios dándole entidad de sujeto político propio?

Desde mi punto de vista, sí. Nosotros, a diferencia de Julio Rodríguez, apostamos por esa extensión de Ahora Madrid a los barrios, para que se constituyan asambleas y se generen decisiones de abajo a arriba. Para que tengamos un proyecto cada día más fuerte, que haga frente tanto a la intervención de Montoro como a los intentos de debilitarnos por parte del PSOE.

¿Cómo se reedita la marca Ahora Madrid con respecto a 2015? ¿Qué harían distinto? ¿Contarían con los mismos actores?



"Nosotros lo que queremos es revalidar Ahora Madrid y el Gobierno. Se insiste en que queremos hacer lo contrario, pero somos los más defensores del proyecto original de Ahora Madrid"

Sí. De hecho, nosotros lo que queremos es revalidar Ahora Madrid y revalidar el Gobierno de Ahora Madrid. Se insiste mucho en que queremos hacer lo contrario, pero somos los más defensores del proyecto original de Ahora Madrid. Apostamos por volver a elaborar un programa participativo, que sólo en 2015 fue votado por 16.000 personas, y por mantener un sistema dowdall de primarias que permita que participe un mayor número de actores.

¿Qué pasa con el PSOE? Hablaba de la no subordinación, y en los últimos años se ha especulado mucho con la posibilidad de que los socialistas entraran en el Gobierno municipal.



Si. En su último congreso ha habido una declaración de intenciones respecto a la entrada en el Gobierno de Madrid. Leí hace unos días que Julio Rodríguez planteaba una coalición con el PSOE como posibilidad para seguir poniendo en marcha ese programa de Ahora Madrid. Desde nuestro punto de vista, la correlación de fuerzas actual haría que una entrada en el Gobierno del PSOE debilitase a ese Gobierno. Y pensar que, para revertir las políticas del PP, con quien tenemos que ir haciendo acuerdos es con el PSOE es, digamos, ser demasiado poco ambiciosos sobre las posibilidades que tiene un proyecto como el de Ahora Madrid en términos de cambio.

¿Qué pasa con Íñigo Errejón? En su día criticaron su acuerdo con Iglesias para que fuera candidato a candidato a la Presidencia de la Comunidad. ¿Es el mejor candidato, aunque no coincidan con él en todo lo que respecta a su hoja de ruta política?



"Íñigo Errejón sería un buen candidato a la CAM; Lorena Ruiz-Huerta sería una buena candidata"

Creo que es un buen candidato, pero hay otros buenos candidatos. En todo caso, sea quien sea ese candidato o candidata, tendrá que presentarse a unas primarias muy similares a las de Ahora Madrid. Mi proyecto es que construyamos una candidatura de unidad popular amplia, donde participen varios sujetos. No sólo IU y Equo, sino también movimientos sociales, para ganar en la Comunidad.

En alguna ocasión ha mencionado el nombre de Lorena Ruiz-Huerta como posible candidata. ¿Ha hablado ya con ella? ¿Le gustaría ser candidata?



La menciono porque es la portavoz en la Asamblea, y sobre todo porque me parece una buena candidata y una buena portavoz, pero no he hablado con ella, y no sé si estaría dispuesta a presentarse.

¿Qué pasa con los cuatro concejales de Somos Alcalá? El sábado, el Consejo de Coordinación autonómico, órgano del que usted forma parte, suspendió de militancia a los cuatro. ¿Es suficiente? ¿Deben dejar sus actas? ¿Se ha actuado bien por parte de la dirección?



El Consejo de Coordinación les ha suspendido cautelarmente de militancia, y digo suspendido. Habrá que ver qué dicen la Comisión de Garantías y los tribunales para ver si hay que reactivarles en militancia, y a eso vamos a esperar.

Dos años dan para lo que dan. ¿Qué políticas han sido olvidadas o han quedado relegadas a un segundo plano por Ahora Madrid con respecto a su programa?

Sobre todo están pendientes políticas que tienen que ver con evitar la turistificación o con reducirla, y evidentemente también políticas en materia de vivienda. Por ejemplo, ahora mismo se están construyendo 4.000 viviendas sobre suelo público, pero hay 15.000 personas que están en listas de espera para esas viviendas. Por ejemplo, en relación a la turistificación, se contabiliza que hay 4.000 viviendas en régimen turístico, pero parece que hay 9.000 de forma ilegal. El Ayuntamiento de Madrid, y me consta que están avanzando para mejorar estas políticas, podría exigirle a la Comunidad la sanción de esos pisos ilegales que se están utilizando para el turismo sin tener licencia. Son medidas fundamentales, que tienen que ver también con el modelo de urbanismo social y sostenible; lo opuesto a la burbuja de alquiler que estamos viendo, que se está reactivando.