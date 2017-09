Ada Colau ha pedido a Mariano Rajoy que rectifique, que "abra la vía del diálogo".

"Se equivoca Rajoy si piensa que tendremos miedo", ha dicho la alcaldesa de Barcelona en una declaración institucional que ha hecho para denunciar las agresiones del gobierno central contra las instituciones catalanas.

Colau ha manifestado su disposición para la defensa de derechos de las personas. "Saldremos a la calle para defender derechos y libertades", ha advertido, al tiempo que ha señalado que las manifestaciones de protesta no sólo tendrán lugar en Catalunya sino en todo el Estado.



La alcaldesa ha reclamado al presidente del Gobierno que abra "vías de diálogo". "En democracia siempre se está a tiempo de dialogar", dijo. "Tiene que ver que la estrategia que ha seguido hasta ahora, en vez de desanimar las demandas" del pueblo de Catalunya "las anima". "Encontrará un pueblo más unido que nunca", ha proclamado. La alcaldesa ha agradecido a las organizaciones soberanistas sus llamadas a la movilización y su tono pacífico, "sin caer en ninguna provocación".



En defensa de la democracia



Con toda la sensibilidad que este momento histórico representa, cientos de personas a favor de la convocatoria del referéndum se han concentrado en la plaza Sant Jaume. Allí, las entidades soberanistas habían convocado un acto transversal "para defender la democracia" en palabras de Eulàlia Solé, de Òmnium Cultural y en repulsa por los registros y detenciones que la Guardia Civil está llevando a cabo desde esta mañana.



Cuixart: "No acabaron con nosotros durante el franquismo y no lo harán ahora"

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart ha hecho un llamamiento "al pueblo de Catalunya" para que salga a defender "la democracia y las instituciones catalanas". Animaba a los allí concentrados a desplazarse al cruce entre Rambla Catalunya y Gran Vía, donde desde esta mañana la Guardia Civil registra la Conselleria de Economia y donde ya se manifestaban miles de personas. Asimismo, también pedía a la Unión Europea que "obligue" al Estado español a "negociar el referéndum del 1-O" para que se pueda celebrar legalmente.



"No acabaron con nosotros durante el franquismo y no lo harán ahora", clamaba Cuixart, "actuamos en legítima defensa, somos los demócratas". A su discurso le seguía el clamor de los manifestantes que gritaban "no pasarán". El presidente de Òmnium pedía a los ciudadanos que procedan "con responsabilidad histórica" ​​y siendo conscientes de que lo que se está viviendo.



A su parlamento ha eguido el de Jordi Sánchez, presidente de la ANC, quien ha dicho: "la respuesta ciudadana demuestra que somos la gran revolución democrática, la de las sonrisas". Aseguraba que el 1-O se podrá votar y que esta tarde / noche serán miles de personas las que se manifiesten.



Sánchez ha vuelto a pedir a los catalanes que, de manera pacífica, demuestren "al mundo" que no les silenciarán "ni jueces, ni un fiscal, ni la Guardia Civil". Por eso animaba a que este fin de semana se llenen las calles de actos a favor del referéndum en todos los ámbitos: "castellers, centros recreativos, diables, asociaciones, ayuntamientos"



Varias asociaciones han participado también en la protesta. Enric Fossas, rector de la Universidad Politécnica de Catalunya, criticaba que "las cosas no se pueden discutir aplastando a un pueblo como hacía la Inquisición". Camil Ros, de UGT Catalunya, también ha comparecido para pedir la libertad de las personas detenidas y el apoyo a los funcionarios "que viven momentos de tensión".



"Lo que estamos viviendo es una intención clara de debilitar los derechos fundamentales del pueblo de Catalunya", ha afirmado Javier Pachecho, secretario general de CCOO de Catalunya. Ha cerrado el acto Joan Ignasi Elena y Garcia, coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, retomando la defensa de las instituciones "de manera cívica y pacífica" pero también "con firmeza y unidad".



A sus palabras ha seguido el canto espontáneo de L'Estaca de Lluís Llach, que ha tocado la guitarra uno de los manifestantes. Una vez se ha retirado el púlpito en el que estaba escrito "democracia!", la marea de la protesta ha comenzado a desplazarse hacia la Rambla Catalunya. A ellos se han unido después los representantes de las entidades soberanistas.