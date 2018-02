Miles de personas han realizado una cacerolada este domingo en puntos de toda la ciudad de Barcelona para protestar contra la presencia del rey Felipe VI, que asiste a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) en el Palau de la Música Catalana. La protesta se ha sentido en varios barrios de la ciudad y sobretodo en los aledaños del Palau de la Música Catalana, donde se ha celebrado la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) con la presencia del monarca, por la concentración convocada por los Comités de Defensa de la República (CDR).

El rey ha abandonado el Palau de la Música sobre las 22.20 horas acompañado de un fuerte dispositivo policial y ante los gritos de los manifestantes que todavía quedaban en las calles adyacentes a la Via Laietana de Barcelona y tras su marcha han comenzado a retirarse. Aún así, cuando a las 22.45 horas los Mossos han abierto el cordón policial de la Via Laietana que habían establecido cinco horas antes, un centenar de personas que protestaban en plaza Urquinaona han marchado en manifestación por esta calle a grito de "Fuera el Borbón".

Al pasar por delante del cuartel de la Policía Nacional fuertemente, blindado por furgones de la Policía Nacional y los Mossos, se han detenido un instante, donde han gritado "Fuera las fuerzas de ocupación". Al llegar a la altura de la plaza de la Catedral han vuelto a subir por las calles del barrio Gótico de Barcelona para hacer una protesta frente al Palau de la Música en la que han gritado "Hoy habéis cenado con un asesino", "Este palacio apesta a Borbón", "Viva Terra Lliure" y han entonado Els segadors.

La tensión que se ha vivido en la zona de Via Laietana y calles próximas al Palau de la Música, en el centro de Barcelona, con concentraciones en contra de la visita del rey con motivo del MWC, se ha saldado hasta el momento con cinco heridos leves a raíz de la actuación de los Mossos d'Esquadra.

El Sistema de Emergencias Médicas de Catalunya (SEM) ha informado de que ha atendido a cinco personas en la zona de Via Laietana, cortada todavía al tráfico, pero que estos heridos son todos leves.

Alguna de estas personas han resultado heridas al caer cuando los agentes de los Mossos han recompuesto las vallas que impiden el paso a la calle Comtal, en unas breves cargas para que los manifestantes no accediesen a las cercanías del Palau de la Música.

Además, los Mossos d'Esquadra han detenido esta tarde a una persona en la zona de Correos, en Via Laietana, presuntamente por agredir a agentes de la policía catalana. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado de que al detenido se le acusa de atentado contra la autoridad al haber agredido a un número no determinado de agentes, que no han resultado heridos.

La concejala de la CUP en el ayuntamiento de Barcelona, María José Lecha, se ha quejado en su cuenta de Twitter de que los Mossos han apartado al grupo en el que estaba "a golpe de porra" para esconderlos del rey, según ha indicado.