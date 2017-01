Rivera, sobre su cena con Rajoy: "No hablamos de Presupuestos ni leyes"

MADRID.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que en la cena de anoche con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se habló de los presupuestos ni de otros compromisos del pacto de investidura y que se celebró exclusivamente para reconocer la labor de los equipos que negociaron el acuerdo.



Aunque se ha mostrado satisfecho del ritmo de cumplimiento del pacto por el Ejecutivo, Rivera ha insistido en una rueda de prensa que el encuentro en Moncloa estaba pendiente desde agosto, cuando acordó con Rajoy mantener una reunión "cordial y distendida" en reconocimiento" de sus respectivos equipos. Ha explicado que hasta ahora no se había podido celebrar "por las agendas de los grupos negociadores" y ha enmarcado la cita dentro de la normalidad y la cordialidad existente entre ambas partes.



"No hablamos de presupuestos ni de medidas sanitarias ni de leyes", ha subrayado el presidente de C's, que ha valorado que, "además de la crítica, la exigencia y la discrepancia", los dirigentes políticos de unos y otros partidos puedan compartir espacios de diálogo.



Ha admitido que este tipo de citas "no son muy comunes" en España, pero ha resaltado que le pareció "justo" organizar la cena, porque es partidario de que estos encuentros se produzcan con normalidad. "No creo que haya más noticia (...) No tiene mucho más allá", ha concluido.

Rivera ha constatado, no obstante, que el ritmo de cumplimiento del pacto de investidura es "bueno", pero ha matizado que el acuerdo es "muy ambicioso" y que "se necesitará mucho coraje y mucho ánimo para implementarlo".



Ha negado que haya falta de diálogo con Rajoy. "No tengo queja", ha dicho, aunque ha advertido de que "no hay que dormirse en los laureles", porque se trata de convencer a un partido que ha tenido mayoría absoluta de que "haga lo que no ha querido hacer".



Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado de 2017, ha reiterado que si el PP incluye en el proyecto de ley las partidas comprometidas, Ciudadanos los respaldará y se ha mostrado confiado en que el PSOE cambie su "no es no". "Ya sabemos lo que pasa cuando en el Partido Socialista dicen esas dos palabras juntas", ha añadido.



Fuentes del Gobierno y diversos dirigentes del PP han coincidido hoy con Rivera en circunscribir la cena a un contacto pendiente desde la firma del pacto de investidura sin entrar a abordar cuestiones de calado político.