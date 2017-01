Rivera niega divisiones internas y asegura que la fórmula de Ciudadanos es la más "democrática"

MADRID. - El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que no existe ninguna crisis en el partido y ha señalado que las primarias que se celebrarán a finales de enero para elegir al presidente y a su Ejecutiva son "la forma más democrática y más transparente de solventar el congreso de un partido".



"Me parece que es la única línea para disipar cualquier duda de cualquier apoyo y cualquier miedo a la democracia interna", ha agregado. Además, ha diferenciado la situación de la formación naranja de la que atraviesan los otros tres grandes partidos nacionales, PP, PSOE y Podemos, que también celebrarán sus respectivos congresos en la primera mitad de 2017.

"Ciudadanos tiene la oportunidad de ir a un congreso no para matarse, destrozarse y hacer divisiones internas", sino para "reforzarnos, marcar el rumbo del futuro" y debatir cuestiones como la posibilidad de, "a partir de 2019, entrar en los gobiernos", ha indicado.



Pide al PSOE responsabilidad

Por otra parte, Rivera también ha pedido a los socialistas que reflexionen y "por lo menos se sienten en la mesa" a hablar de los Presupuestos Generales del Estado y ha expresado su esperanza de que no vuelvan al "no es no" de Pedro Sánchez y permitan la tramitación parlamentaria. "No hace falta ni que apoyen, simplemente que se abstengan y permitan que el PP y Ciudadanos los saquemos adelante", ha añadido.



Desde su punto de vista, "más vale negociar" una serie de medidas o reformas con el Gobierno, como ha hecho Ciudadanos, para sacar adelante "unos Presupuestos mejores o más justos", que no "bloquear el país".



Rivera ha defendido que en un contexto en el que el Gobierno no tiene mayoría absoluta, los principales partidos nacionales, y "especialmente los constitucionalistas", tienen "la obligación de sacar el país adelante", unos gobernando -en este caso el PP- y otros "desde una oposición útil". "Tenemos que hablar entre todos", ha subrayado.