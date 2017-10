Aplicar "ya" el artículo 155 de la Constitución con un sólo objetivo: convocar elecciones anticipadas en Catalunya. Esa es la propuesta que el líder de Ciudadanos ha trasladado este lunes al presidente del Gobierno y que ha tenido una sola respuesta: "Lo estudiaremos".

Así ha transcurrido la reunión, de una hora, entre Albert Rivera y Mariano Rajoy en la que no se ha llegado a ninguna conclusión concreta. Sí se deja entrever que el presidente de los naranjas está cada vez más lejos de quien en su día estuvo a punto de ser su socio de Gobierno, Pedro Sánchez.

Rivera: "Yo con Puigdemont y Junqueras no tengo nada que hablar. Fuera de la ley sólo está la selva"

Si el PSOE ha solicitado a Rajoy reabrir el diálogo con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, C's no está dispuesto a negociar con "golpistas". "Yo suscribiría hoy los 200 puntos que firmé con Sánchez. Yo estoy en el mismo sitio; él no sé dónde está, pero yo con Puigdemont y Junqueras no tengo nada que hablar. Fuera de la ley sólo está la selva", sentenció Rivera aproximándose más al PP que a los socialistas en esta ocasión. "El PSOE ha propuesto que se recurra al Tribunal Constitucional. ¿Piensan que a Puigdemont lo va a frenar un burofax del TC?", ironizó.

Desde Moncloa muestran la "disposición" de Rajoy a "estudiar con responsabilidad y lealtad las propuestas que el resto de fuerzas políticas quieran formular". Asimismo, ha instado a ambos a a mantener "una voluntad de consenso" que, a día de hoy, parece quebrarse lentamente. Aun así, el jefe del Ejecutivo central ha agradecido a ambos 'socios' su "lealtad al orden constitucional, amenazado por la voluntad reiterada de algunos de quebrar nuestra soberanía nacional y la unidad de España", reza el comunicado oficial.

Inicio de la ronda de contactos

Rajoy anuncia que sus reuniones con Sánchez y Rivera no son más que el comienzo de su "ronda de contactos" con el resto de formaciones para "reflexionar" sobre el futuro de Catalunya, pero no aclara si en ellos se incluye también a las fuerzas independentistas de PDCAT y ERC. Una opción que el PP da casi por descartada, dado que afirman que ese diálogo sólo se producirá "dentro de la legalidad" y excluyendo cualquier convocatoria de referéndum del mismo.

Rivera está convencido de que la Generalitat quiere proclamar "esta semana" una declaración unilateral de independencia

Tampoco se ha desvelado hoy cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, una vez celebrado el 1 de octubre. Rivera está convencido de que la Generalitat quiere proclamar "esta semana" una declaración unilateral de independencia -de ahí su urgencia por aplicar "cuanto antes" el 155 para evitarlo, frenarla y convocar elecciones-, pero los conservadores confían en no tener que llegar a ese punto. Oficialmente, el Gobierno sólo se compromete a escuchar y "estudiar" todas las propuestas.

De momento, Rajoy se ha preocupado más por intentar contrarrestar la mala imagen internacional después de la violencia policial para impedir las votaciones. Para ello, ha explicado "a varios dirigentes europeos el fracaso del referéndum de autodeterminación", entre ellos, los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo (Juncker, Tusk y Tajani, respectivamente).

Rivera y las agresiones policiales

Unas imágenes "desagradables" para Rivera, por las que, dijo, pedirá explicaciones al Gobierno durante la comparecencia solicitada por el propio Rajoy en el Congreso. "Ciudadanos pedirá explicaciones de por qué había colegios abiertos, por qué los Mossos no actuaron, por qué se encargó a la Consellería de Educaciò el cierre de colegios... La Consellería de Educaciò y la de Interior eran parte de los que estaban dando el golpe a la democracia", exclamó. Y, aunque denunció las cargas policiales también matizó que hubo agresiones a policías y que éstos, además, actuaron por orden judicial. "No puedo estar orgulloso de lo que vimos ayer", concluyó Rivera, que lamentó que, a diferencia del PP, lamentó que hubiera "tantos heridos" y todo terminara en "un día triste".

Aun así, pidió "pasar página y mantener la calma" y repitió que la única forma de conseguirlo es impedir "que se declare la independencia esta semana". "Me preocupa la inminencia de la declaración unilateral de independencia. Yo no soy el presidente, pero tenemos mecanismos para evitarlo y confío en que se active el mecanismo para convocar elecciones", insistió. "Y al que le den miedo las urnas, que lo diga", concluyó Rivera.

Se necesitan cinco días para tramitar el 155 en el Senado y que el Gobierno central llegue a asumir las competencias de la Generalitat. El debate jurídico sobre si ello serviría para convocar automáticamente elecciones sigue abierto. Los de Rivera están convencidos de que sí se puede hacer. En el PP no confirman que dispongan de informes que lo avalen. Rajoy, de momento, ni confirma ni desmiente que vaya a aplicarlo. Lo está "estudiando" al tiempo que mantiene su "compromsio de seguir buscando con el resto de fuerzas políticas una respuesta conjunta al desafío independentista dentro del marco del respeto a la legalidad", concluye el comunicado de Moncloa.